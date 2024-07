Tras la difusión de dudosos resultados, el proclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo: “Yo soy peronista, y evista. Eva y Perón están también con nosotros”. Además, algunos argentinos le cantaron como "los soldados de Perón" para darle su apoyo.

En respuesta, el exdiputado Facundo Moyano, le contestó: “Maduro, Perón no tiene soldados. Existimos los peronistas, los cuales estamos decepcionados porque en Argentina el pseudo-progresismo transformó nuestro movimiento en un populismo de izquierda que desde hace 10 años no deja de fracasar ni de perder elecciones”.

“No son comparables los procesos. Son contradictorios en su historia. Los peronistas no te saludamos. Tampoco al socialismo venezolano, cerrado al personalismo y a igualar para abajo”, sostuvo.

Y agregó: “Decir esto no me hace ni de derecha ni pro-mercado. Los que quieren una Argentina de trabajo y progreso me entienden. El peronismo no es de izquierda ni de derecha, ni socialista o autoritario”.