La comuna de Escobar detectó mensajes sobre falsos saqueos en el distrito con el fin de “alterar la paz social y generar paranoia entre las y los vecinos”.

En un comunicado señalaron que se trató de una “organización de personas con militancia política y vocación de agitar falsas noticias de supuestos saqueos a comercios a través de cadenas de Whatsapp con el objetivo de alterar la paz social y generar paranoia entre las y los vecinos menos atentos a la veracidad o no de los mensajes difundidos”.

Dijeron que no solo no hicieron la denuncia quienes lo difundían sino que se desmintieron a sí mismos.

“La Municipalidad dispone de todas sus herramientas de prevención para anticiparse a estas cadenas impulsadas por sectores que apuestan al caos para ganar cierto rédito político”, remarcaron desde la comuna que gobierna Ariel Sujarchuk.

En las últimas horas se sucedieron hechos de robos organizados de similares características en la provincia de Mendoza, de Córdoba y en la villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el gobierno se encargaron de remarcar que fueron “actos delictivos”.

COMUNICADO

La Municipalidad de Escobar informa que en las últimas horas detectó una organización de personas con militancia política y vocación de agitar falsas noticias de supuestos saqueos a comercios a través de cadenas de Whatsapp con el objetivo de alterar la paz social y generar paranoia entre las y los vecinos menos atentos a la veracidad o no de los mensajes difundidos.

Desde la secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana invitamos a las personas que difundían estos mensajes a que realizaran la denuncia, pero no sólo se negaron a hacerlo, sino también se desmintieron a sí mismos, en una muestra clara que su objetivo no era otro que sembrar la preocupación y el miedo entre nuestra comunidad.

La Municipalidad dispone de todas sus herramientas de prevención para anticiparse a estas cadenas impulsadas por sectores que apuestan al caos para ganar cierto rédito político. Están en las antípodas de nuestra manera de gestionar, ya que desde el primer día de gobierno construimos un Escobar que crece en orden y paz a partir del progreso de nuestros comercios, industrias y emprendedores.