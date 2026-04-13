El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, salió con dureza a responder al decreto de “prioridad porteña” impulsado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, que establece preferencia para residentes porteños en el acceso a servicios públicos, y lo calificó como una medida “fascista, demagoga y de fortaleza con los débiles”, al tiempo que cuestionó su constitucionalidad y reabrió el debate por la disposición de residuos en territorio bonaerense.

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“Es un criterio discriminatorio”, sostuvo el funcionario provincial, y aseguró que la medida “va en contra de la Constitución Nacional”, en particular de los principios de igualdad ante la ley y libre tránsito. En esa línea, remarcó que la Ciudad no puede establecer diferencias entre ciudadanos en función de su lugar de residencia, especialmente tratándose de la capital del país.

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Bianco enmarcó su crítica en una discusión más amplia sobre el rol histórico de la Ciudad de Buenos Aires. “La Ciudad Autónoma es la capital de todos los argentinos”, afirmó, y señaló que gran parte de la infraestructura con la que hoy cuenta fue financiada durante décadas con recursos nacionales. “Se construyó con los impuestos que pagaron todos los argentinos: bonaerenses, formoseños, jujeños, pampeanos, fueguinos… todos”, enumeró.

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Como ejemplo, mencionó el sistema de salud porteño: “Hay 33 hospitales y 32 fueron construidos con fondos nacionales”, indicó, para reforzar la idea de que la Ciudad fue pensada como un centro de servicios para todo el país, especialmente en áreas críticas.

En ese sentido, también puso el foco en el vínculo económico entre la Provincia y la Ciudad. “Hay 3 millones de bonaerenses que van todos los días a trabajar a la Ciudad y generan valor, riqueza e ingresos”, señaló. Según explicó, esa dinámica también implica recaudación para la administración porteña: “Se generan recursos y se pagan impuestos que se los queda la Ciudad”.

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A partir de ese planteo, dejó abierta una discusión sobre el reparto de esos recursos: “Si van a aplicar un criterio discriminatorio, que nos devuelvan los impuestos que generan los bonaerenses”, lanzó.

El funcionario además sumó otro eje que elevó el tono del cruce: el ambiental. Recordó que desde hace décadas la Ciudad deposita sus residuos en territorio bonaerense, primero en Villa Domínico y actualmente en el complejo Norte III. “Hace años que la Ciudad utiliza territorio bonaerense para sus residuos sin pagar el pasivo ambiental que eso genera”, cuestionó.

Según explicó, esa práctica tuvo consecuencias concretas para la Provincia. “Se ocuparon terrenos que podrían haber sido productivos, para vivienda o para otros usos, y eso tiene un costo que nunca se reconoció”, afirmó. Y contrapuso esa situación con el desarrollo urbano porteño: “Al no disponer sus residuos en su territorio, la Ciudad pudo valorizar su suelo y generar negocios inmobiliarios”.

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En ese marco, Bianco sugirió que el tema podría escalar: “Quizás tengamos que ponernos a revisar cuánto le debe la Ciudad a la Provincia por todo esto”, planteó, dejando abierta la posibilidad de avanzar en algún tipo de compensación económica.

Por último, también cuestionó el trasfondo político de la medida impulsada por Jorge Macri. “Me parece que es un intento de llamar la atención en un momento en que está golpeado políticamente”, sostuvo. Y cerró con una definición directa sobre la conducción porteña: “No está a la altura de gobernar la capital de todos los argentinos”.