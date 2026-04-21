El periodista Eduardo Feinmann reveló al aire un supuesto chat de intendentes bonaerenses que dejó al descubierto tensiones internas dentro del oficialismo provincial, en medio de la internación del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, tras una operación de urgencia en Barcelona.

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La situación se conoció durante una emisión en A24, donde Feinmann aseguró que la conversación refleja “la interna feroz” que atraviesa el espacio que conduce el gobernador Axel Kicillof, especialmente con sectores alineados con Cristina Fernández de Kirchner.

Según relató el conductor, varios intendentes enviaron mensajes de apoyo a Bianco tras su intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis. Entre ellos, mencionó a Fernando Mantegazza, de San Vicente, quien escribió: “Que te mejores pronto, compañero”, y a Maximiliano Wesner, intendente de Olavarría, que expresó: “Fuerza y pronta recuperación, Carly”.

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Sin embargo, el momento más tenso del intercambio habría sido protagonizado por la exintendenta de Quilmes y actual diputada provincial, Mayra Mendoza. De acuerdo a Feinmann, la dirigente de La Cámpora envió un mensaje con tono crítico: “Va a estar todo bien. Es la misma operación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en diciembre. Distintos contextos: a vos te tocó en Barcelona y a ella presa”.

🗣 “Se están matando”: @edufeiok mostró un chat de intendentes y expuso el duro reproche de Mayra Mendoza a Bianco



El periodista reveló mensajes internos tras la operación del ministro bonaerense y volvió a dejar al descubierto la tensión entre el kicillofismo y La Cámpora.



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En ese mismo mensaje, siempre según lo expuesto en el programa, Mendoza habría agregado una frase en mayúsculas que marcó el clima de la discusión: “Insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”. La referencia fue interpretada como un reproche directo al entorno de Kicillof.

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El episodio se da en un contexto de creciente tensión interna entre el kicillofismo y La Cámpora, con diferencias que, si bien no siempre se expresan públicamente, vuelven a quedar en evidencia en momentos sensibles.

Antecedentes de cruces entre Bianco y el entorno de Mendoza

La tensión no es nueva. Semanas atrás, Carlos Bianco y dirigentes cercanos a Mayra Mendoza protagonizaron un fuerte cruce público que volvió a exponer las diferencias dentro del PJ bonaerense.

Todo comenzó cuando el ministro afirmó en un acto en Berazategui: “Hoy la gente de Quilmes quiere ser de Berazategui”, en elogio a la gestión histórica de Juan José Mussi. La frase generó una inmediata reacción del entorno de la intendenta quilmeña.

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Desde el municipio salieron al cruce con dureza. “Eso puede decir alguien que eligió vivir en otro lado. No quienes vivimos en Quilmes y trabajamos todos los días para que nuestra ciudad esté mejor”, respondieron desde el área de Obras Públicas. En la misma línea, el secretario de Servicios Públicos fue más directo: “En vez de opinar de los quilmeños, dedíquese a trabajar”.

El intercambio también incluyó diferencias políticas más profundas. Días antes, Mendoza había cuestionado públicamente a Axel Kicillof por no mencionar la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner en la apertura de sesiones de la Legislatura. “Esperaba una muestra de solidaridad”, planteó.

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Bianco respondió bajándole el tono al conflicto, aunque marcando posición: sostuvo que el foco del discurso estuvo en “las consecuencias del modelo de Milei” y evitó profundizar la polémica.

Estos antecedentes ayudan a entender el trasfondo del mensaje revelado por Feinmann, que se inscribe en una interna abierta dentro del oficialismo bonaerense.

Mientras tanto, Bianco evoluciona favorablemente tras la cirugía. El propio funcionario confirmó que fue intervenido de urgencia en Barcelona y que permanece en recuperación, a la espera del alta médica para poder regresar al país. La operación se realizó en el marco de la gira oficial que encabezó Kicillof en España, donde participó de distintas actividades políticas junto a líderes internacionales.

El cruce revelado por Feinmann suma así un nuevo capítulo a la interna del oficialismo bonaerense, que sigue mostrando señales de fricción entre sus principales sectores.