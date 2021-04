El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, se refirió sobre al femicidio de la peluquera Analía Maldonado, una vecina de Los Toldos, a manos de Samuel Llanos, un violento con denuncias anteriores, y dijo que "nos ha marcado a toda nuestra comunidad, y tiene que haber un antes y un después de este hecho".

"Desde el primer minuto de conocida la desaparición de Analía, aportamos a la justicia todo lo que teníamos en nuestro poder: imágenes de cámaras de seguridad y personal humano para que este caso se lograra resolver pronto", explicó.

Y agregó: "Si no fuimos lo suficientemente claros en los medios nacionales ese día, es porque no queríamos entorpecer la causa. Si me equivoqué en alguna palabra que dije, que no se llegó a entender, pido disculpas a todos los vecinos".

Respecto a Llanos, Flexas respondió que "ingresó a trabajar en el municipio en 2013, en el gobierno anterior a mi gestión". "Nosotros nunca hubiéramos tomado a alguien que tuviera causas desde 2008, y fue por tener causas que no le renovamos el contrato durante mi mandato", aseguró.

Asimismo el jefe comunal contó que pudo "charlar con la familia, una familia muy dolida, justamente para contarles que respetamos su opinión sobre las marchas, y es por eso que no participamos de ellas". "Si una familia dolida había tenido la visión ante la situación sanitaria de pedir que nos cuidáramos del covid-19, como iba yo a estar yo al frente de una marcha solo para hacerme el político", añadió en una entrevista realizada en La Radio Municipal.

Maldonado fue hallado en un camino rural que conduce a la localidad de San Emilio, tras permanecer 48 horas desaparecida. La UFIJ Nº 3 informó que la autopsia realizada al cuerpo reveló que estaba semicalcinado y que fue estrangulada y luego carbonizada.