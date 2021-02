El femicidio Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada en el munciipio bonaerense de Rojas, conmueve a la Provincia y retumba en toda la Argentina. La agrupación #NiUnaMás, que aglutina a familiares de mujeres que se convirtieron en víctimas fatales de la violencia machista, convocó a una movilización para este miércoles a las 12 en la Plaza de Mayo.

"Este miércoles a las 12 en Plaza de Mayo, las familias sobrevivientes de femicidios convocan a acompañar la lectura de los 44 nombres y edades de las asesinadas este 2021 para hacer oír el grito de #NiUnaMás y exigir que el Estado tome medidas concretas para parar esta máquina de violencia femicida que anida en la policía y el Poder Judicial", señala la convocatoria.

Úrsula Bahillo, de 18 años, fue hallada muerta el lunes por la noche en unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de la ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Por el femicidio fue detenido su exnovio, Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, un oficial de policía bonaerense que estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

La víctima ya había radicado denuncias contra él por violencia de género. De acuerdo a los audios que analizan los investigadores, la joven estaba preocupada y un día antes de morir le envió unos mensajes a una amiga. "Me amenazó, me dijo que quería hablar conmigo y que me bajara de la moto", había dicho antes de que su cuerpo fuera encontrado en una zona rural.