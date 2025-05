Terminé de ver El Eternauta me pareció excelente 10/10. Sacala del ángulo The Last of Us.



Y como frutilla del postre, como siempre, Platense presente.



Estamos en absolutamente todos lados. La envidia de los microbios.



🤍🤎🦑 https://t.co/QqN2FcOniT pic.twitter.com/qVbIZCmESx