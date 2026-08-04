En el marco de la causa que investiga la contaminación de fentanilo medicinal que dejó más de 120 muertos y al menos 50 pacientes con secuelas graves, la Justicia federal llevó a cabo un operativo de allanamiento en la sede del Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones.

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En tanto la fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, María Laura Roteta, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, solicitaron la detención y citación a prestar declaración indagatoria de la exadministradora nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y de la exdirectora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó.

Dos cajas con ampollas de fentanilo contaminado incautadas en procedimientos realizados en mayo de 2025. - Foto: Policía Federal

Para fundar su pedido sostuvieron que los laboratorios medicinales HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García, registraban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales. Ese historial se explica, para el Ministerio Público Fiscal, por la existencia de un “manto de cobertura estatal” que permitió a los laboratorios continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad. Ello derivó en la contaminación del fentanilo HLB.

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La hipótesis fiscal sostiene que las exfuncionarias tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado, que culminó con casi un centenar de fallecidos y más de cuarenta lesionados.

El MPF propuso encuadrar las conductas atribuidas a ambas exfuncionarias, en relación con el lote N°31.202 de fentanilo marca HLB Pharma, en el delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal y, respecto del lote N°31.244 del mismo producto, en el artículo 200, en concurso real (artículo 55). Ello, sin perjuicio de otras calificaciones —y del modo en que eventualmente concursen— que pudieran surgir con el avance del proceso, en particular en relación con la posible aplicación del artículo 80, inciso 5°, del Código Penal (homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común).

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La causa se inició el 12 de mayo de 2025, tras la denuncia presentada por un funcionario de la ANMAT, luego de que el Hospital Italiano de La Plata reportara un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondían a causas habituales.

En agosto de ese año, el MPF informó sobre la investigación que derivó en la detención y el llamado a declaración indagatoria de directivos y responsables técnicos de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. entre ellos el empresario Ariel García Furfaro

Tanto el Ministerio Público Fiscal como el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, tuvieron por acreditado que los lotes N°31.202 y N°31.244 de fentanilo marca HLB Pharma, producidos en Laboratorios Ramallo, salieron al mercado contaminados con bacterias Klebsiella pneumoniae y/o Ralstonia mannitolilytica.

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El suministro a pacientes del lote N°31.202, iniciado en febrero de 2025 en clínicas y hospitales, produjo el fallecimiento de al menos 90 personas, una enfermedad incurable o la inutilización permanente para el trabajo en al menos dos personas y peligro para la vida o inutilización para el trabajo por más de un mes en al menos otras 41.