La investigación por el fentanilo contaminado que provocó una tragedia sanitaria a nivel nacional sumó nuevos detalles sobre lo ocurrido después de que el Hospital Italiano de La Plata detectara un brote vinculado a un lote del medicamento.

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Según reveló Clarín en una investigación publicada este viernes, la Fiscalía de La Plata y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reconstruyeron una serie de maniobras que habrían tenido como objetivo eliminar o alterar pruebas antes de que avanzaran las inspecciones y la investigación judicial.

El hospital informó a la ANMAT sobre la posible contaminación y, posteriormente, los análisis permitieron vincular el fentanilo con una contaminación bacteriana que había afectado a pacientes internados.

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Mantecón Fumado y Bisio, las dos ex funcionarias investigadas por la Justicia. Foto: Clarín

Una semana clave para la investigación

De acuerdo con el expediente citado por Clarín, entre el 2 y el 12 de mayo de 2025 se habría producido una “ventana crítica” en la que integrantes de HLB Pharma y personas vinculadas a organismos de control habrían intentado ganar tiempo y eliminar evidencia.

Entre las maniobras investigadas aparecen la reesterilización de ampollas, la destrucción de sustancias que podían ser peritadas, la quema de documentación y un supuesto borrado masivo de chats y archivos de servidores.

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Los fiscales también encontraron mensajes en los que integrantes del laboratorio hablaban de quemar documentación. Además, la investigación sostiene que se habrían eliminado registros vinculados a la fabricación de los medicamentos, conocidos como batch records, que son documentos obligatorios para dejar constancia del proceso de producción.

Otro episodio bajo investigación ocurrió el 11 de mayo, cuando desde la empresa se denunció un supuesto robo y vandalismo en una planta de San Isidro. Según la reconstrucción judicial, el hecho habría sido simulado para justificar la desaparición de documentación.

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La lupa sobre dos exfuncionarias de la ANMAT

La Justicia también puso el foco sobre Nélida Agustina Bisio, exadministradora de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

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Según la acusación, ambas habrían permitido que los laboratorios tuvieran tiempo para realizar estas maniobras antes de que se formalizara la denuncia penal. En particular, los investigadores encontraron una comunicación atribuida a Bisio en la que habría ordenado no realizar la denuncia penal hasta avanzar primero con las actuaciones administrativas.

Ariel García Furfaro, cuando fue detenido por las muertes del fentanilo. Foto: PSA

Las dos exfuncionarias fueron detenidas recientemente en el marco de la causa y luego recuperaron la libertad bajo caución, mientras continúa la investigación.

El expediente tiene como principal acusado a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, quien permanece detenido junto con su hermano Diego. También están procesadas otras personas vinculadas a las empresas investigadas.

La causa por el fentanilo contaminado se originó a partir de los casos detectados en La Plata, pero rápidamente adquirió alcance nacional. El lote investigado fue distribuido a distintos centros de salud del país y el caso derivó en una investigación federal por las muertes y por las presuntas irregularidades en la producción y comercialización del medicamento.