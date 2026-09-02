La causa por el fentanilo contaminado que provocó decenas de muertes en distintos hospitales del país sumó este martes un nuevo capítulo judicial con el procesamiento de dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

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Según informó Clarín, el juez federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó sin prisión preventiva a la exdirectora de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y a la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó. Además, dispuso la inhibición y el embargo de los bienes de cada una hasta cubrir los $500.000 millones.

La resolución, de más de 290 carillas, sostiene que ambas exfuncionarias realizaron, según el magistrado, "un aporte concreto y necesario" para que se produjeran los hechos investigados. Por el momento permanecerán en libertad, aunque deberán cumplir una serie de condiciones, entre ellas no salir del país y presentarse una vez al mes ante las autoridades.

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Qué les imputa la Justicia

Kreplak consideró que Bisio y Mantecón Fumadó fueron partícipes necesarias penalmente responsables de la adulteración de sustancias medicinales que derivó en la muerte de al menos 90 personas, además de lesiones gravísimas, graves y leves en otros pacientes.

Los delitos investigados contemplan una pena en expectativa de hasta 25 años de prisión, aunque el procesamiento no implica una condena y la causa todavía deberá atravesar las siguientes instancias judiciales.

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Según el fallo, las dos exfuncionarias habrían adoptado una postura de "pasividad, dilación y trato preferencial" hacia Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, pese a que existían irregularidades sanitarias detectadas en la planta.

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El foco en Ramallo

Uno de los puntos centrales de la investigación está en la planta de Laboratorios Ramallo, ubicada en el partido bonaerense del mismo nombre y dedicada a fabricar medicamentos para HLB Pharma.

Durante una inspección realizada el 27 y 28 de noviembre de 2024, los inspectores detectaron deficiencias calificadas como "críticas" y "mayores", entre ellas problemas de trazabilidad, áreas de producción no habilitadas y ausencia de registros de equipos.

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Los técnicos de ANMAT elaboraron posteriormente recomendaciones para frenar la producción y retirar productos del mercado. Sin embargo, según la resolución, una Carta de Advertencia que debía avanzar en enero terminó siendo firmada recién el 10 de febrero de 2025 y publicada el 24 de ese mes.

Durante ese período, el laboratorio habría fabricado, liberado y comercializado los lotes de fentanilo que posteriormente fueron vinculados con el brote de infecciones intrahospitalarias y las muertes investigadas.

Una reunión bajo la lupa

Otro de los elementos incorporados al expediente es una carta enviada por un directivo de HLB/Ramallo a la entonces directora del INAME. Allí se dejó constancia de una reunión presencial mantenida en enero de 2025 entre autoridades de ANMAT y representantes del laboratorio.

Según el fallo, en ese encuentro un técnico de Ramallo entregó personalmente un plan de correcciones antes de que se hubiera emitido formalmente la sanción. Para el juez, ese episodio constituye una evidencia que podría vincularse con connivencia y negociaciones incompatibles con la función pública.

Mantecón Fumado y Bisio eran dos ex altas funcionarias de la ANMAT cuando estalló el escándalo del fentanilo contaminado.

La causa y el Hospital Italiano de La Plata

La investigación por el fentanilo contaminado comenzó a tomar dimensión nacional a partir de las muertes registradas en distintos centros de salud. Uno de los puntos mencionados en el expediente es el Hospital Italiano de La Plata, donde se detectaron las primeras muertes que permitieron poner el foco sobre los medicamentos de HLB.

De acuerdo con la investigación, las autoridades sanitarias ya contaban con advertencias internas sobre las condiciones de producción antes de que los lotes contaminados fueran distribuidos. Los fiscales sostienen que esas recomendaciones no fueron atendidas a tiempo.

Ya son 15 los procesados

Con el procesamiento de Bisio y Mantecón Fumadó, la causa ya suma 15 personas procesadas. Entre ellas se encuentra Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, quien permanece detenido y procesado en el expediente.

Las dos exfuncionarias habían sido detenidas a comienzos de agosto y permanecieron 48 horas privadas de su libertad antes de que se resolviera su situación. Luego ampliaron sus declaraciones y, según surge del expediente, ambas intentaron deslindar responsabilidades y apuntaron contra la otra.

Ahora, Kreplak resolvió procesarlas sin prisión preventiva y mantenerlas en libertad bajo las condiciones impuestas por el juzgado, mientras continúa una investigación que tiene como eje 90 muertes, decenas de pacientes afectados y el accionar de funcionarios y empresarios vinculados a la producción y control del fentanilo contaminado.