Feria del Libro: Valenzuela presenta “Belgrano, el primer liberal”, su último trabajo con prólogo de Javier Milei
El historiador y senador bonaerense dará a conocer este miércoles su libro, publicado por la editorial Hojas del Sur (Colección Faro) y con prefacio del Presidente. El proyecto explora la trama ideológica del creador de la bandera nacional.
“Todos lo conocemos en su faceta militar y creador de la bandera pero pocos sabemos que fue nuestro primer gran economista. Esta vez cuento cómo introdujo las ideas de Adam Smith y por qué entendió que el país solo sale adelante con inversión, desarrollo productivo y trabajo genuino”, expresó Diego Valenzuela.
El Senador y ex Intendente de Tres de Febrero es biógrafo de Belgrano, y ya abordó la historia del prócer desde perspectivas más amplias en trabajos anteriores; ahora destacó la vigencia de su pensamiento en el debate actual: “No fue solo Bandera y Guerra de la Independencia. Fue uno de los primeros economistas del Río de la Plata: defendió el libre comercio, la educación productiva y la creación de riqueza. Es, sin dudas, el primer liberal de nuestra historia”.
Su bibliografía incluye "La Resurrección: La salida de la crisis de 2001", "Enigmas de la historia argentina", "Sarmiento periodista" (2012) y "Belgrano: La revolución de las ideas" (2014).
El libro se presentará el miércoles 6 de mayo en la Sala Cortázar de la Feria del Libro a las 19.00.
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