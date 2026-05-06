“Todos lo conocemos en su faceta militar y creador de la bandera pero pocos sabemos que fue nuestro primer gran economista. Esta vez cuento cómo introdujo las ideas de Adam Smith y por qué entendió que el país solo sale adelante con inversión, desarrollo productivo y trabajo genuino”, expresó Diego Valenzuela.

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El Senador y ex Intendente de Tres de Febrero es biógrafo de Belgrano, y ya abordó la historia del prócer desde perspectivas más amplias en trabajos anteriores; ahora destacó la vigencia de su pensamiento en el debate actual: “No fue solo Bandera y Guerra de la Independencia. Fue uno de los primeros economistas del Río de la Plata: defendió el libre comercio, la educación productiva y la creación de riqueza. Es, sin dudas, el primer liberal de nuestra historia”.

Su bibliografía incluye "La Resurrección: La salida de la crisis de 2001", "Enigmas de la historia argentina", "Sarmiento periodista" (2012) y "Belgrano: La revolución de las ideas" (2014).

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El libro se presentará el miércoles 6 de mayo en la Sala Cortázar de la Feria del Libro a las 19.00.

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