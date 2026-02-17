Pese a un clima inestable, típico de febrero, el mismo no frenó las decisiones de viajar en el primer fin de semana largo de 2026, el Feriado de Carnaval, que dejó cifras récord.

Viajaron un total de 3 millones de turistas (7,2% más que el año pasado) con un impacto económico directo de $ 1.007.793 millones, es decir más de 1 billón de pesos gastados en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas, de acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Hasta ahora, la mejor marca se había logrado en 2023, con 2.925.000 viajeros, “y ocurre en un contexto económico de muchas restricciones de ingresos en las familias”, subrayan.

El gasto directo total que realizaron los turistas creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $ 111.605 por turista, se redujo un 7,7% (también a precios constantes), indicó el reporte, que destacó además que la estadía se ubicó en 3 días frente a los 2,8 días de 2025.

En la provincia de Buenos Aires, el fin de semana de Carnaval mostró un fuerte movimiento turístico, con la Costa Atlántica y numerosos municipios del interior como protagonistas de una agenda que combinó ocupación elevada, corsos tradicionales y fiestas populares. Es así que se registró tránsito intenso en los principales corredores viales, especialmente en la Ruta 2 y en la Ruta 11, con picos de hasta 2.000 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata.

En Mar del Plata la ocupación superó el 80%, recibiendo visitantes de manera espontánea durante todo el fin de semana, con recitales, obras teatrales y propuestas recreativas que consolidaron a la ciudad como uno de los destinos más elegidos del país.

En paralelo, ciudades como Chascomús tuvieron altos niveles de ocupación, con un gasto promedio diario cercano a los $ 100.000 por persona y estadías de tres noches, destacándose el Carnaval Infantil y eventos deportivos en la laguna. El interior bonaerense también tuvo epicentros tradicionales como Lincoln, Capital Nacional del Carnaval Artesanal, y 25 de Mayo con su Corsódromo del Parque Laguna Las Mulitas, además de celebraciones en Dolores, Necochea, Villa Gesell y distritos del conurbano como Ensenada, Avellaneda y Quilmes.