Fernando Espinoza fue reelecto presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) durante una asamblea que reunió a más de 500 intendentes de todo el país. En ese marco, los jefes comunales reclamaron una reunión urgente con el presidente Javier Milei y exigieron una corrección del rumbo económico ante el deterioro de la situación social.

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En un documento aprobado durante el encuentro, los representantes municipales advirtieron sobre el impacto de las políticas nacionales en el empleo, la producción, el consumo y el acceso a servicios esenciales. También señalaron las dificultades que enfrentan jubilados, trabajadores, pequeñas y medianas empresas y economías regionales.

“Exigimos que el presidente Javier Milei corrija el rumbo económico de manera urgente porque está dejando a millones de argentinos sin lo básico”, expresaron en el texto. Además, describieron una preocupación que, según indicaron, se repite en las distintas localidades: “Miles de vecinos llegan a los municipios con una misma preocupación: cómo llegar a fin de mes”.

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Tras su reelección, Espinoza advirtió sobre el aumento de las demandas sociales que deben afrontar los gobiernos locales. “Los municipios de todo el país se convirtieron en la primera barrera de contención, atendiendo las crecientes demandas de la población frente al deterioro de las condiciones de vida”, sostuvo.

El documento de la FAM planteó que las administraciones locales y provinciales hacen esfuerzos para responder a esa situación, pero alertó que la emergencia social se volvió permanente. En ese sentido, reclamó que la Nación restituya los fondos educativos y los recursos destinados a provincias y municipios, reactive la obra pública —con prioridad en las rutas vinculadas a las economías regionales— y garantice mayores partidas para salud y discapacidad.

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Como gobiernos locales somos el primer mostrador de la democracia: donde llegan las demandas de nuestros vecinos y donde todos los días tenemos que dar respuestas. — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) October 7, 2026

La declaración también sostuvo que los municipios perdieron alrededor del 80% de los fondos educativos que recibían hasta fines de 2023. Además, afirmó que en 2025 los recursos coparticipables y discrecionales transferidos a las provincias fueron un 36,7% inferiores a los previstos. Ambos datos forman parte del diagnóstico presentado por la Federación.

Entre los pedidos al Gobierno nacional, los intendentes incluyeron la restitución de la asistencia alimentaria a los comedores comunitarios, medidas de apoyo y acceso al crédito para pequeños y medianos productores, y políticas para aliviar el endeudamiento de las familias por servicios, transporte, alquileres y alimentos. También reclamaron transparencia y debate parlamentario sobre la deuda nacional.

“Es en cada Gobierno local desde donde estamos empujando la unidad para frenar esta escalada de injusticia social que sufre el pueblo argentino”, afirmó Espinoza.

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El titular de la FAM también destacó que, según expresó, “el 70% de las argentinas y argentinos pide un cambio de rumbo económico”, y convocó a transformar ese reclamo en una alternativa política amplia. “Tenemos la tarea de mantener encendida la llama de la esperanza, construir una alternativa amplia y superadora y comenzar un nuevo camino para la Argentina”, sostuvo.

En el cierre del documento, los intendentes insistieron en que “el rumbo económico y las prioridades sociales deben cambiar con urgencia” y reafirmaron el compromiso de los gobiernos locales de continuar acompañando a sus comunidades. “El pueblo argentino merece un destino de esperanza, soberanía y dignidad. Jamás vamos a resignar esa convicción”, concluye el texto.

El documento completo de la FAM: