La nueva presentación se realizó luego de que el Gobierno de Javier Milei extendiera el plazo previsto para el proceso de privatización. Tras el primer amparo ante los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires, el Intendente Ferrnando Gray presentó una nueva acción ante los tribunales federales de La Plata, donde cuestiona las condiciones del proceso y reclama que ABSA pueda participar en igualdad de condiciones y se garantice el acceso al agua potable y al saneamiento como servicios esenciales.

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"El acceso al agua potable y al saneamiento cloacal es un derecho humano y una responsabilidad que el Estado debe garantizar. En el contexto económico actual, donde muchas familias tienen dificultades para afrontar los gastos básicos, no podemos permitir que una mora de 60 días implique quedarse sin saneamiento y agua potable, ni que se posterguen las obras de cloacas que necesitan nuestros municipios. Necesitamos inversiones para ampliar las redes y garantizar que todos los bonaerenses puedan acceder a estos servicios esenciales”, manifestó el jefe comunal.

En este sentido, Fernando Gray cuestionó que el pliego licitatorio excluya a las empresas estatales provinciales de la posibilidad de participar del proceso. Asimismo, advirtió sobre las consecuencias que podría tener una gestión que priorice criterios de rentabilidad por sobre la expansión y universalización de los servicios de agua potable y saneamiento.

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