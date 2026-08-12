Luego de haber dejado la intendencia en manos de Magdalena Sierra, Jorge Ferraresi regresó poco más de un mes después como jefe de una nueva dependencia del Ejecutivo comunal.

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La intendente Sierra firmó un decreto (DECRE-2026-3439-E-MUNIAVEBA-INT) que creó la Jefatura de Asesoramiento Institucional el 6 de agosto. Allí designó a Ferraresi, ya lanzado a la carrera por la gobernación bonaerense.

La Jefatura dependerá directamente de la Intendencia Municipal y sus objetivos serán, entre otros, “entender en la formulación, coordinación y asistencia técnica a las áreas ejecutivas en el análisis, diseño y seguimiento de políticas, programas y proyectos de gestión institucional, promoviendo la mejora continua de los procesos y la optimización de recursos”.

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En tanto, en el mismo decreto, dispuso que la remuneración será equiparable a la de categoría AJG del escalafón, con dedicación exclusiva y bonificación por computación equivalente al 150% y una bonificación retributiva no bonificable de 1.000 unidades.

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