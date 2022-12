Por Federico de Marco

La legisladora porteña Ofelia Fernández (Frente de Todos) sostuvo: Nos llegan testimonios al de que reprimieron con balas de goma en el obelisco, incluso con nenes ahí. Sería un espanto que la policía de la ciudad termine así semejante festejo".

Vale destacar que Horacio Rodríguez Larreta fue acusado de reprimir y de no hacer absolutamente nada al mismo tiempo.

Por su parte, el Diputado macrista Fernando Iglesias cargó contra el Gobierno: "El país como una gran villa miseria. Ese es el proyecto nacional y popular. Y lo demuestran cada vez que hacen algo".

Antes había celebrado un supuesto desaire de Messi a Wado de Pedro, cuando la Selección aterrizó en Ezeiza.

Por su parte, la titular del PRO, Patricia Bullrich aseveró: "En lugar de disfrutar de la llegada de los campeones del mundo, sufrimos una decepción. Y no por ellos. Es evidente que Argentina necesita orden para progresar. Sin dudas, lo que pasó hoy (por ayer) no es el camino".

En tanto, el ex Ministro de Agroindustria del Gobierno de Cambiemos Ricardo Buryaile: "No pudieron organizar un velorio, tampoco un festejo, no les pidan que organicen un país".

Por su parte, Chiqui Tapia compartió elogios con Sergio Berni, Ministro de Seguridad bonaerense, en un tiro por elevación a otras jurisdicciones. "Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino", dijo el titular de la AFA.

A su vez, el funcionario provincial replicó: "El reconocimiento de AFA es para los más de 3 millones de bonaerenses que festejaron con alegría y respeto. También para los miles de Policías de la Provincia que trabajaron de sol a sol para que el pueblo se funda en un abrazo con sus héroes".

Y los cruces y las apreciaciones continuaron, siempre manteniendo la impronta de la puja mezquina, sin comprender la situación de las grandes mayorías del pueblo argentino.