Luego de las quejas y pedidos del municipio de La Plata por el descontrol y las fiestas masivas en la zona del bosque, el Director Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Montero salió al cruce de los cuestionamientos.

Montero encabezó un "operativo de saturación" en la ciudad de La Plata la noche del lunes, madrugada del martes con el objeto de evitar disturbios, aglomeración de personas en espacios públicos, fiestas clandestinas, quema de motos y cumplimiento del protocolo Covid, indicaron desde la cartera de Seguridad bonaerense.

"Tal como como veníamos haciendo desde hace semanas, y porque mejor que decir es hacer, encabezamos en ésta oportunidad un operativo de saturación, aún mayor al de semanas anteriores (con 300 efectivos entre infantería, GAD, GPM e inspectores), con el objeto de llevar tranquilidad y respuesta a los vecinos; sin medir, ni discutir, ni cuestionar la gestión municipal, que parece estar más atenta a la tarea de los funcionarios provinciales y a reclamar que les resuelvan las problemáticas, que son las mismas que en otros distritos, con la diferencia que hay ediles que se hacen cargo y solicitan de ser necesario el apoyo específico del gobierno provincial", enfatizó.

Asimismo, el director provincial manifestó que "tanto el Subsecretario de Participación Ciudadana, Pablo Fernández como mi persona, somos funcionarios que funcionamos, actuamos, tomamos decisiones y las llevamos a cabo con firmeza; sin detenernos en las carencias de otros organismos".

"Ambos trabajamos intensamente desde el primer día de la gestión del ministro Sergio Berni con la aplicación de la premisa: “dentro de ley, todo; fuera de la ley, nada” y siempre velando por el bienestar de los ciudadanos de bien, que trabajan dignamente y se esfuerzan día a día por salir adelante", continuó.

Algo similar ocurrió con las aglomeraciones de jóvenes en Plaza Malvinas (19 y 53) donde se habían llegado a juntar más de 1500 personas y "como consecuencia de no darle una solución a los vecinos", que se comunicaban al teléfono 147 del municipio y estando ubicado el predio frente al edificio de Control Urbano, "fue que decidieron contactarnos y pedirnos “por favor que intervengamos".

Montero contó que "dispuso una guardia de fin de semana del grupo GAD, más los rondines del equipo de ReBA, ReCap Agencias y GPM, que recorrieron plazas y parques durante los fines de semana y recién en ese momento, dispusieron el corte de las intersecciones de la plaza con los vehículos de tránsito municipales, situación que de haberla realizado con anterioridad, se habrían evitado los disturbios. Incluso en una oportunidad que no había presencia de ningún tipo por parte del municipio, tuvimos que intervenir con las fuerzas especiales para lograr la dispersión de los concurrentes".

Asimismo, luego de ese encuentro multitudinario, se realizaron dos mega desinfecciones encomendadas por Marcelo Montero a la Policía Ecológica con el objeto de limpiar y sanitizar el espacio libre, con especial hincapié en la zona de juegos.

“Como funcionario tengo un compromiso y una tarea que se intensificó como consecuencia de la pandemia, y no por ese motivo me voy a limitar a las tareas iniciales y pretender que otros resuelvan las problemáticas nuevas, que han surgido como consecuencia del COVID. Al parecer para el intendente Julio Garro y sus secretarios, deben ser otros los que resuelvan las nuevas problemáticas y es por eso que no actúan hasta que alguien se hace presente en la ciudad resolviendo lo que deberían al menos intentar hacer ellos", concluyó.