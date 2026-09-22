Además, Roque Pérez celebrará 142 años de la fundación; Rivadavia llevará adelante la 16º Cabalgata Cándido Mansilla y Mercedes, la 78° Expo Rural Mercedes Productiva.

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FIESTAS POPULARES

CORONEL PRINGLES

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144º Aniversario de Coronel Pringles

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 24, a las 11:00; viernes 25, a las 20:00 y sábado 26, a las 12:00; en diferentes espacios de la ciudad.

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Descripción: Jueves, acto protocolar en el Monumento al Centenario, apertura con el Himno Nacional Argentino a cargo de Pamela Halter, distinción a vecinos del partido y espectáculos folclóricos. Viernes, obra “Una del Pago”, en el Auditorio de la Casa del Bicentenario. Sábado, a las 14:00, fiesta aniversario con desfile de instituciones; desde las 16:00, presentaciones musicales con la banda pringlense 70/30, Sebastián Prieto, Kaiser Carabela de Bahía Blanca, Ayelén Reguera y cierre con Los Palmeras. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Pringles. Programación: https://acortar.link/Iyl376

Más información: www.instagram.com/municipiocoronelpringles/ – www.facebook.com/MunicipiodeCoronelPringles

SAN PEDRO

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21º San Pedro Country Music Festival

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 25, a las 12:00; sábado 26, a las 11:00 y domingo 27, a las 10:30, en el Paseo Municipal.

Descripción: Espectáculos con artistas nacionales y extranjeros del género Country y 6º All Together (Encuentro Nacional de Line Dance). Programación sujeta a cambios y cancelaciones; no se posterga por lluvias. Entrada gratuita. Organiza Country2.com e Independencia Fútbol Club con el auspicio de la Municipalidad de San Pedro. Programación: country2.com/programacion-21o-san-pedro-country-music-festival/

Más información: www.instagram.com/Country2com/ – www.facebook.com/Country2com

CARMEN DE ARECO

214º Aniversario de Carmen de Areco

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 26, a las 11:00, en la Plaza Independencia, calles Moreno y Belgrano.

Descripción: Acto protocolar, desfile de instituciones, desfile criollo, jineteada, espectáculos de música y danza, puestos de artesanías y patio gastronómico. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Carmen de Areco.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_carmendeareco – www.facebook.com/municipalidadcarmendeareco – www.instagram.com/carmendearecoturismo/ – www.facebook.com/turismocarmendeareco

MAR CHIQUITA (Vivoratá)

140º Aniversario de Vivoratá

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 26, desde las 12:00, en la estación ferroviaria de Vivoratá.

Descripción: Artistas locales, almuerzo, agrupaciones y talleres municipales de danza folklórica, baile popular, servicio de cantina y cierre musical a cargo de Carlos Ramón Fernández. Entrada gratuita. Organizan la Delegación Municipal de Vivoratá y la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: www.instagram.com/culturamarchiquita/ – www.facebook.com/secretariadeculturayeducacionmch

BERISSO

49º Fiesta Provincial del Inmigrante

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 26 y domingo 27, a las 12:00, en el Parque Cívico, av. Montevideo y calle 11.

Descripción: Festival de Colectividades, patio gastronómico y paseo de artesanías. Sábado, a las 18:00, presentación de Representantes Culturales. Entrada gratuita. Organizan la Asociación de Entidades Extranjeras y la Municipalidad de Berisso.

Más información: www.instagram.com/fiestaprovincialdelinmigrante/ – www.facebook.com/AEEBerisso – www.instagram.com/municipiodeberisso/ – www.facebook.com/municipiodeberisso

CHASCOMÚS

Fiestas Patronales Nuestra Señora de La Merced

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 24, a las 17:30; sábado 26, a las 14:00 y domingo 27, desde las 12:00, en diferentes espacios de Chascomús.

Descripción: Jueves, procesión por las calles de la ciudad; a las 19:00, Santa Misa presidida por el obispo Monseñor Juan Ignacio Liébana. Finalización con ágape a las 20:00. Sábado, tradicional desfile en honor a la Virgen, salida desde la Asociación Rural de Chascomús a las 19:00, Santa Misa en el templo parroquial. Domingo, Peña Fiesta la Patrona, en el predio del Centro Cultural Vieja Estación; vaquillona con cuero a la reja, danzas folclóricas y la presentación de Gabi de Berti, Lado Izquierdo, Suyai, Felipe Giles, Dúo Constancio Picone, Grupo de Danzas “Ballet Huayna”, Grupo de Danzas “Somos Danza Viva” y Leo Etcheto. Entrada gratuita. Organizan la Diócesis de Chascomús, la Agrupación Gaucha El Nochero y la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/turismochascomus/ – www.facebook.com/chascomustur

MAIPÚ

148º Aniversario de Maipú

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 26, desde las 10:00, en diferentes lugares de Maipú.

Descripción: A las 10:00, Santa Misa en el Templo Parroquial Nuestra Señora del Rosario; a las 11:00, acto protocolar en la Plazoleta General Belgrano; a las 15:00, desfile institucional y tradicionalista en la Plaza San Martín y a las 18:00, espectáculos artísticos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Maipú.

Más información: www.instagram.com/municipiomaipubsas/ – www.facebook.com/MunicipioDeMaipu

FLORENCIO VARELA

Fiesta Grande de Mailín en Florencio Varela 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 26 y domingo 27, desde las 9:30, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y otros espacios de la ciudad.

Descripción: Sábado, bautismo, oración de apertura por la festividad central y misa. Desde las 14:00, espectáculos musicales. Domingo, por la mañana, procesión y actos litúrgicos; a partir de las 13:00, números musicales. Comidas típicas, puesto de artesanías y santería. Entrada gratuita. Organiza la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe con el acompañamiento de la Municipalidad de Florencio Varela.

Más información: www.instagram.com/santuario_mailin_varela/ – www.facebook.com/santuariodemailinenvarela – www.instagram.com/varelamunicipio/ – www.facebook.com/varelamunicipio

ROQUE PÉREZ

142º Aniversario de Roque Pérez

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 26, desde las 14:00, y domingo 27, a las 11:00, en el predio de la estación.

Descripción: Feria de artesanías, Mercado Bien Auténtico, artistas en vivo y cierre con La Zimbabwe. Domingo, acto protocolar, tradicional desfile cívico y escolar, y cierre con Rocío Quiroz. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Roque Pérez.

Más información: www.instagram.com/turismorp_/ – www.facebook.com/turismo.roque.perez2

SALADILLO (Pueblo Turístico Cazón)

130º Aniversario de Cazón

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 26 y domingo 27, a las 10:00, en el Parque Recreativo.

Descripción: Feria de emprendimientos y artesanías, patio gastronómico y actividades recreativas. Sábado, a las 20:00, baile aniversario en el Club de Cazón. Domingo, desfile criollo con agrupaciones y paisanos a caballo, cierre musical con la banda Ñaupa y sorteos. Entrada gratuita. Organizan la Agrupación de Feriantes Saladillenses y la Municipalidad de Saladillo. Cazón pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: www.instagram.com/cazonpuebloturistico/ – www.facebook.com/cazon.puebloturistico

RIVADAVIA

16º Cabalgata Cándido Mansilla

Fecha, hora y lugar: Miércoles 30 de septiembre al domingo 4 de octubre, en diferentes horarios y localidades.

Descripción: Travesía de cinco días que recorre seis localidades del distrito. Miércoles 30 de septiembre, acto aniversario de Rivadavia en la plaza Colón; a las 13:00, salida de la cabalgata. Domingo 4 de octubre, a las 14:00, desfile cívico institucional frente al Palacio Municipal; y a las 15:30, llegada de la cabalgata. Desde las 18:00, en el predio del Galpón Cultura+Deporte, feria de emprendimientos y puestos gastronómicos; presentación del ballet Raíces del Pago, Ari Constable, Campedrinos y Amar Azul. Organizan la Municipalidad de Rivadavia, Delegaciones Municipales e instituciones del Partido.

Más información: www.instagram.com/municipalidadrivadavia/ – www.facebook.com/Municipalidad.Rivadavia

EVENTOS CULTURALES

NECOCHEA

30° Encuentro de Coros Coraliada 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 24 al domingo 27, en distintos horarios y lugares de la ciudad.

Descripción: Agrupaciones vocales provenientes de Neuquén, Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba), Ramos Mejía, La Matanza y Tandil (Buenos Aires). Sábado 26, tradicional batucada en plaza Dardo Rocha; a las 20:00, concierto de clausura en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Entrada gratuita. Se solicita colaboración de un alimento no perecedero para los comedores de las parroquias anfitrionas. Organiza la Asociación Civil Coro Altamira con el acompañamiento de la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ – www.facebook.com/search/top?q=necochea

AYACUCHO

8° Festival Nacional de Cine Rural

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 25 y domingo 26, en distintos horarios, en la Casa de la Cultura y el Salón Libertador.

Descripción: Cpn filmes nacionales e internacionales de ficción y no ficción sobre lo rural, el jurado de la Competencia Oficial Nacional elegirá Mejor Cortometraje y Mejor Dirección, y el de la Competencia Oficial Local seleccionará Mejor Cortometraje, Mejor Dirección, Mejor Actuación, Mejor Guión, Mejor Producción, Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora. Entrada gratuita. Organizan la Municipalidad de Ayacucho y la Escuela Municipal de Enseñanza Artística e Idiomas.

Más información: www.instagram.com/cinerural/ – www.facebook.com/cineruralayacucho – www.instagram.com/ayacuchoturismo/?hl=es – www.facebook.com/turismoayacuchoargentina

ARRECIFES

1º Festival del Mate y la Reposera

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 27, desde el mediodía, en la plaza Mitre.

Descripción: Espectáculos con el Ballet Municipal de Arrecifes, grupo de danzas de Lucas Valenzuela, Cacho Plana, Rezabaile, Nativa, Joaquín Slaiman y La Clave Folclórica. Artesanos, manualistas y emprendedores, comidas típicas y sorteos. Entrada gratuita. Organiza el grupo de danza Latir Leguero con el auspicio de la Municipalidad de Arrecifes.

Más información: arrecifes.gob.ar/no-te-pierdas-el-1o-festival-de-mate-y-la-reposera/

DAIREAUX (Arboledas)

9° Fiesta del Sabor Alemán

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 27, desde las 10:00, en Arboledas.

Descripción: Espectáculo del Espiche, Ballet “De la Dulce Vida”, música con Juancy Giménez (ex Malagata), humor con Carlos Gómez y conducción de Carlos Polak, 4° Concurso de Cocina: Strudel – Achtzig schlag (torta de 80 golpes) con importantes premios, cerveza artesanal, comidas alemanas y emprendimientos. Entrada gratuita. Organizan la Comisión Fiesta del Sabor Alemán, la Delegación Municipal de Arboledas y la Municipalidad de Daireaux.

Más información: www.instagram.com/prensa_municipal_daireaux/ – www.facebook.com/daireaux.prensa.municipal – www.facebook.com/saboraleman.arboledas

LUJÁN

Luján es Tradición 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 27, a las 9:30, en av. Nuestra Señora de Luján.

Descripción: Homenaje a la primera peregrinación a caballo al Santuario Nuestra Señora de Luján con el tradicional desfile por las calles de la ciudad. Para participar, registrar el ingreso de la Agrupación Tradicionalista en tradicion.lujan.gob.ar/ Los ingresos a la ciudad estarán habilitados desde el jueves 24 de septiembre a las 12:00, presentando toda la documentación obligatoria. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ – www.facebook.com/culturasyturismolujan

ENSENADA

Pre Laborde Buenos Aires

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 26 y domingo 27, a partir de las 10:00, en el Polideportivo Municipal de Ensenada.

Descripción: Certamen para conformar el seleccionado que representará a la provincia de Buenos Aires en el Festival del Malambo en Laborde, Córdoba. Categorías: malambo infantil, juvenil, de contrapunto y cuarteto de malambo mayor. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Ensenada.

Más información: www.instagram.com/p/DZT-RQuO66G/ – www.instagram.com/prensaensenada – www.facebook.com/prensamunicipalidadensenada

EVENTOS DEPORTIVOS

FLORENTINO AMEGHINO

Ameghino Corre

Fecha, hora y lugar: Sábado 26, a las 19:30, en la Plaza Principal.

Descripción: Maratón nocturna en el marco del 130.° aniversario de Florentino Ameghino. Inscripción arancelada hasta el 20 de septiembre, $25.000; del 21 al 26 de este mes, $30.000. Organiza la Municipalidad de Florentino Ameghino.

Más información: www.instagram.com/gobiernoameghino/ – www.facebook.com/gobiernoameghino

LAPRIDA

Campeonato Regional Máster de Natación

Fecha, hora y lugar: Sábado 26, a las 10:00, en el Natatorio Municipal Presidente Perón.

Descripción: Campeonato regional con pruebas en distintos estilos, para celebrar el aniversario del natatorio. Inscripción en forms.gle/nzScbpL6YXJJviti7. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Laprida.

Más información: www.instagram.com/laprida_gobiernomunicipal – www.facebook.com/GobiernoMunicipalLaprida

TRENQUE LAUQUEN

Campeonato Nacional 10K de Ruta – 150 Maratón Aniversario

Fecha, hora y lugar: Sábado 26, a las 10:00, en la Plaza San Martín.

Descripción: Acreditaciones de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00, con largada, a las 20:00, desde el Palacio Municipal por la av. Villegas y el acceso García Salinas, hasta el Batallón 2 de Infantería, donde se dará la vuelta. La prueba 10 kilómetros del Campeonato Nacional, de inscripción gratuita, está destinada a personas mayores de 18 años con licencia vigente de la Confederación Argentina de Atletismo. Evento arancelado y abierto a atletas no federados. Organizan la Dirección de Deportes de Trenque Lauquén y la Confederación Argentina de Atletismo.

Más información: acortar.link/sq3P8g

BALCARCE

Gran Premio Balcarce TC Pick Up

Fecha, hora y lugar: Sábado 26 y domingo 27, a las 8:00, en el Autódromo Juan Manuel Fangio.

Descripción: Primera carrera postapertura del autódromo Fangio. Las TC Pick Up saldrán del autódromo Roberto Mouras de La Plata e iniciarán la 8.° fecha del campeonato, la primera de la Copa de Oro Shell V-Power. Gastronomía y merchandising oficial. Entrada arancelada. Personas con discapacidad y un acompañante, ingreso sin cargo al sector general presentando el certificado original y el DNI; menores de hasta 10 años cumplidos, ingreso gratuito; jubilados, 50% de descuento en el sector general presentando carné de PAMI. Organizan la Asociación Corredores de Turismo Carretera y la Municipalidad de Balcarce.

Más información: balcarce.gob.ar/event/tc-pick-up-balcarce/ – actc.org.ar/institucional/la-actc

AVELLANEDA

6º Carrera Eco Cross

Fecha, hora y lugar: Domingo 27, a las 9:00, en el CEAMSE complejo ambiental Villa Domínico, Las Flores y Querandíes.

Descripción: En las categorías de 10 kilómetros, competitiva con chip; 5, participativa; y 1, Kids e inclusiva. Cupos hasta 5000 corredores/as con chip. Remeras incluidas. Actividad gratuita. Inscripción: un alimento no perecedero en zonacorredor.com.ar/evento/24 Organizan la Secretaría de Deportes Avellaneda de la Municipalidad Avellaneda y el CEAMSE.

Más información: www.instagram.com/deportes.mda/

CHASCOMÚS

Eco Trail Chascomús

Fecha, hora y lugar: Domingo 27, a las 11:00, en Escribano y La Costa, Punta Norte.

Descripción: Participan entre 1200 y 1500 corredores en las distancias de 5 y 10 kilómetros para quienes se inician en el training; 16, para corredores con experiencia, y 22, para exigentes. Carreras para niños y categorías especiales para adultos. Actividad arancelada. Con el acompañamiento de la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/chascomusdeportesok/ – www.facebook.com/profile.php?id=100064269356621 – www.instagram.com/ecotrail.run/

VISITAS GUIADAS

GENERAL MADARIAGA

Encuentro Regional de Clubes de Observadores de Aves

Fecha, hora y lugar: Sábado 26 y domingo 27, en distintos horarios y espacios de la ciudad.

Descripción: Sábado, exclusivo para integrantes del Club de Observadores de Aves (COA); a las 9:30, salida de observación; a partir de las 14:00, ciclo de charlas en la Casa de la Cultura y a las 21:00, cena de camaradería. Domingo, actividad abierta a todo público; a las 9:30, salida de visualización de aves en la laguna La Larga. Contacto: (2267) 660194. Organiza el Club de Observadores de Aves con el acompañamiento de la Municipalidad de General Madariaga.

Más información: www.instagram.com/coa.verdon.madariaga.pinamar/ – www.facebook.com/COAMADARIAGA – www.turismo.madariaga.gob.ar/agenda

TORNQUIST (Villa Ventana)

10° Cabalgata, 7° Concurso de Asadores y 4° Caminata en Villa Ventana

Fecha, hora y lugar: Domingo 27, en el Campo de Prácticas de Villa Ventana.

Descripción: Propuestas camperas y tradicionales más esperadas de la Comarca Serrana. Inscripciones: cabalgata serrana, $25.000; caminata guiada, $10.000. Consultas e inscripciones al (291) 423-5009. 7° Concurso de Asadores, donde asadores de la región competirán demostrando su destreza y técnica criolla. Servicio de cantina. Entrada gratuita al predio. Organiza la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 Tornquist Gato y Mancha.

Más información: sierrasdelaventana.tur.ar/10-cabalgata-7-concurso-de-asadorres-4-caminata/

FERIAS Y EXPOSICIONES

LAS FLORES

80º Expo Rural Las Flores

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 24 al domingo 27, desde las 10:00, en la Sociedad Rural de Las Flores, Presidente Perón y Ruta 30.

Descripción: Con capacitaciones y charlas para criadores, jinetes, aparte campero, pruebas de tambores, morfología categoría C, evaluaciones de tipo y aptitud y remates, almuerzo de camaradería y espectáculos musicales. Entrada y estacionamiento gratuitos. Organiza la Sociedad Rural de Las Flores.

Más información: lasflores.tur.ar/calendario/ – www.instagram.com/sociedadrural_lasflores/ – www.facebook.com/sociedadrural.lasflores

LEANDRO N. ALEM (Vedia)

75º Expo Vedia 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 24 al domingo 27, en diferentes horarios, en la Sociedad Rural de Vedia.

Descripción: Ciclo de charlas; exposición y remate de conejos, aves de raza y aves Bantam; puestos de artesanías y espectáculos con artistas del folclore y cumbia. Entrada gratuita. Organiza la Sociedad Rural de Vedia con el apoyo de la Municipalidad de Leandro N. Alem.

Más información: www.instagram.com/socruraldevedia.ok/ – www.facebook.com/SRVEDIA

MERCEDES

78º Expo Rural Mercedes Productiva

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 24 al domingo 27, desde las 9:00, en el predio ferial de la Sociedad Rural Regional Mercedes.

Descripción: Exposiciones ganaderas, industria y maquinaria; empresas, comercios, emprendimientos, gastronomía y productos locales; charlas, actividades educativas y espacios de encuentro; música, peñas, espectáculos y actividades ecuestres. Entrada gratuita. Organiza la Sociedad Rural de Mercedes en colaboración con el Parque Industrial Mercedes, la Cámara Económica Mercedina y la Municipalidad de Mercedes.

Más información: www.instagram.com/sociedadruraldemercedes/ – www.facebook.com/SociedadRuralDeMercedes

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o municipio.