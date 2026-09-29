Además, Almirante Brown realizará la 10° Feria Internacional del Libro y Luján recibirá a la 52° Peregrinación Juvenil, un clásico de todos los años.

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FIESTAS POPULARES

EXALTACIÓN DE LA CRUZ (Los Cardales) 33º Fogata Los Cardales

ENTRADA GRATUITA

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Fecha, hora y lugar: Viernes 2, por la tarde y sábado 3, a las 8:00, en la Plaza Mitre de Los Cardales.

Descripción: La edición especial Julio Verne invita a viajar de la Tierra a la Luna en una experiencia donde la imaginación, la ciencia, la aventura y el arte cobran vida. Entrada gratuita. Además, el sábado por la mañana, carrera Fogata Los Cardales con distancias de 3 y 8 kilómetros a beneficio del Hospital Los Cardales. En caso de lluvia se reprograma para el 17/10.

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Organizan el Grupo Fogata Los Cardales, el Centro Cultural Cardales con el apoyo de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz.

Más información: www.instagram.com/fogatadeloscardales / www.facebook.com/fogata.deloscardales

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BERISSO 49º Fiesta Provincial del Inmigrante

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 2, a las 20:00; sábado 3 y domingo 4, a las 12:00, en el Parque Cívico, av. Montevideo y calle 11.

Descripción: Viernes, elección del Embajador Cultural Provincial del Inmigrante. Sábado, a las 20:00, elección de la Embajadora Cultural Provincial del Inmigrante. Sábado y domingo, desde el mediodía, Festival de Colectividades, patio gastronómico y paseo de artesanos. Entrada gratuita.

Organizan la Asociación de Entidades Extranjeras y la Municipalidad de Berisso.

Más información: www.instagram.com/fiestaprovincialdelinmigrante/ – www.facebook.com/AEEBerisso – www.instagram.com/municipiodeberisso/ – www.facebook.com/municipiodeberisso

JUNÍN (Morse) 29º Fiesta Nacional del Cosechero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 2, a las 18:00; sábado 3, a las 8:30; y domingo 4, a partir de las 10:30, en diferentes espacios físicos de Morse.

Descripción: Viernes, encendido de fogones, brindis, y espectáculos con Los Gauchos de Hoy, Los Bagualeros y Pablo Vertullo. Entrada gratuita. Sábado, prueba de riendas; apertura oficial de la exposición; encuentro de agrupaciones regionales de baile; números musicales con Karen Carena, Walter Vallejo y Los Changos Santiagueños, El Chacarero Cantor y peña oficial. Entrada gratuita. A las 21:30, velada de gala y elección de la Representante Cultural con la presentación de Toto Hidalgo y Jordana Battaglia; entradas anticipadas. Domingo, exposición de autos, motos y otras atracciones; espectáculos con La Otra Junta; encuentro regional de agrupaciones de danzas; desfile de instituciones y maquinarias; espectáculos musicales con Vicente Mora y Media Naranja. Entrada gratuita. A las 21:00, fogón de cierre y la presentación de Camperito y Reservado, Los Gurises y Suena Mi Cumbia. Entrada anticipada.

Organizan la Asociación Civil Morse a Toda Máquina, la Delegación Municipal de Morse con el auspicio de la Municipalidad de Junín.

Más información: www.instagram.com/fiestanacionaldelcosechero/ – www.facebook.com/fiestadelcosechero.morse – junin.tur.ar/events

SAN ANTONIO DE ARECO 20º Atada de Los Pagos De Areco

Fecha, hora y lugar: Viernes 2, a las 17:00; sábado 3, a las 9:45; y domingo 4, a las 9:00; en diferentes espacios de la ciudad.

Descripción: Viernes, charla en el Museo Las Lilas, Moreno 279, a cargo del Dr. Guillermo Gibelli «Sobre Carretas, Galeras y Chatas Cerealeras en la Pampa Argentina». Sábado, por la mañana, acto inaugural en el Parque Criollo; presentación de carruajes; a las 13:00, Pescante Pic; a las 16:30, salida de carruajes desde el Parque Criollo cruzando el Puente Viejo; a las 17:00, paseo y desfile de carruajes por las calles históricas de la ciudad; a las 20:00, fogón “Entre Cocheros y Guitarras". Domingo, por la mañana, prueba de conos, prueba especial de atalaje deportivo; a las 13:00, entrega de premios. Servicio de cantina.

Organizan Areco Tiempo de Atar y la Municipalidad de San Antonio de Areco.

Más información: www.instagram.com/arecotiempodeatar/ – www.facebook.com/Arecotiempodeatar – www.instagram.com/municipioareco/ www.facebook.com/municipioareco

TRES ARROYOS 5° Festival La Sudestada

Fecha, hora y lugar: Viernes 2, a la 19:00; sábado 3, a las 10:00; y domingo 4, a las 11:00, en la Biblioteca Popular José Ingenieros y Centro Cultural La Casona.

Descripción: Artesanías de excelencia, platería, soguería, alfarería y telar; 3° Encuentro de Payadores, gran peña, fogón criollo y artistas.

Organiza el Centro Cultural Sudestada con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/5-festival-la-sudestada/

GENERAL BELGRANO Fiesta del Inmigrante

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 3, desde el mediodía, en la Plaza 1° de Agosto.

Descripción: Espectáculos de música y danza de las distintas colectividades, patio gastronómico con comidas típicas, juegos y paseo de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita.

Organiza la Municipalidad de General Belgrano.

Más información: generalbelgrano.gob.ar/eventos

LA PLATA 9º Festival Della Música Italiana Di La Plata

Fecha, hora y lugar: Sábado 3, a las 21:00, en el Teatro Metro, calle 4 entre 51 y 53.

Descripción: Evento que fomenta el intercambio cultural entre Italia y Argentina dentro del marco del Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina. Entrada arancelada.

Organiza la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina (ACTIA) con el acompañamiento del Municipio de La Plata.

Más información: www.instagram.com/festivaldelamusicaitaliana/ – www.festivaldelamusicaitaliana.com/

LUJÁN 52° Peregrinación Juvenil a Luján

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 3, a las 10:00, en el Santuario de San Cayetano, Cuzco 150 de Liniers. Domingo 4, a las 7:00, Misa Central en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Descripción: Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, se realizará este acto de fe tras un recorrido de unos 60 kilómetros por parte de los peregrinos de todo el país. El sábado, la imagen de la Virgen partirá desde el Santuario San Cayetano rumbo a Luján. El domingo 4, la Misa Central será presidida por el Monseñor García Cuerva.

Organizan la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular y la Municipalidad de Luján.

Más información: peregrinacionlujan.org.ar/ – santuariodelujan.org.ar/

ESCOBAR 63° Fiesta Nacional de la Flor

Fecha, hora y lugar: Sábado 3 al lunes 12, de 9:00 a 19:00; en el predio Ciudad Floral Mateo Gelves 1051. Sábados y domingos se extenderá hasta las 20:00.

Descripción: Exposiciones de la producción florihorticultura local, espectáculos musicales y actividades culturales. Sábado 10, a las 19:00, desfile de carrozas. Domingo 11, a las 16:00, elección de Embajadores de la Fiesta. Este año la flor que representará a la 63° edición de la Fiesta es la Alstroemeria que simboliza la amistad, la lealtad, el afecto y el apoyo mutuo.

Entrada arancelada. Mayores de 10 años, $15.000; jubilados $12.000; residentes del Partido, $12.000; ingreso gratuito para jubilados residentes de Escobar y personas con discapacidad (con CUD) y menores de 10 años.

Organizan la Asociación Civil Fiesta Nacional de la Flor y la Municipalidad de Escobar.

Más información: www.instagram.com/fiestanacionaldelaflor – www.facebook.com/FiestaDeLaFlor – www.fiestadelaflor.org.ar/

ALMIRANTE BROWN (Burzaco) 19º Burzaco Matsuri

Fecha, hora y lugar: Domingo 4, de 10:00 a 17:00, en Kyowa, avenida Japón y av. Monteverde.

Descripción: Música, danzas, gastronomía, presentaciones de taiko (tambores japoneses). Bono contribución, $12.000; estacionamiento, $8.000; moto: $5.000.

Ingreso gratuito a menores de 10 años, mayores de 70 años, y personas con discapacidad (presentando certificado).

Organiza la Asociación Japonesa de Burzaco.

Más información: www.instagram.com/matsuriburzaco/ – www.facebook.com/AsociacionJaponesaBurzaco

MAGDALENA (Vieytes) 2º Fiesta Criolla de la Mujer Rural

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 4, desde las 8:30, en la Estación de Ferrocarril de Hipólito Vieytes.

Descripción: Acto protocolar, desfile tradicional, destrezas criollas. A las 13:30, almuerzo criollo; a las 14:00, presentación de números folclóricos; a las 15:30, aparte campero de mujeres; 16:30, demostración de tropillas; y a las 17:30, prueba de riendas libre mixta. Desde las 19:00, espectáculos de cierre con Perla Negra y Sole y su Grupo Orión. Más de 90 puestos de emprendedores, artesanos y productores. Entrada gratuita.

Organizan la Asociación Centro Educativo para la Producción Total n° 29 Roberto Payró, la Municipalidad de Magdalena con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, instituciones y comercios locales.

Más información: www.instagram.com/Municipalidad_de_Magdalena – www.facebook.com/MunicipalidaddeMagdalena – www.instagram.com/fiestacriollaacept29/ – www.facebook.com/cept.robertopayro

SALADILLO (Del Carril) 6° Fiesta Popular Listo el Pollo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 4, desde el mediodía, en el Parque Municipal de Del Carril, Ruta 205 Km 156.

Descripción: Puestos de comida, música en vivo, danzas folclóricas y juegos para las infancias. El grupo Los Charros será figura central de la fiesta. Entrada gratuita.

Organizan la Delegación de Del Carril, instituciones locales y la Municipalidad de Saladillo.

Más información: www.instagram.com/munisaladillo/ – www.facebook.com/munisaladillo – www.facebook.com/delegacion.delcarril

SAN ANDRÉS DE GILES (Pueblo Turístico Azcuénaga) Fiestas Patronales

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 4, a las 10:30, en plaza Miguel de Azcuénaga.

Descripción: Comienza a las 10:00 con el acto protocolar; a las 11:00, misa en honor a Nuestra Señora del Rosario, procesión por las calles del pueblo; y a las 12:00, desfile de instituciones y centros tradicionales por la av. Pedro Terrén. Patio gastronómico, paseo de artesanías, emprendimientos, espectáculos musicales, danza y entretenimientos infantiles. Entrada gratuita.

Organiza la Junta Colaboradora Elena Ham con instituciones locales y la delegación municipal con el acompañamiento de la Municipalidad de San Andrés de Giles. Azcuénaga pertenece al Programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: www.instagram.com/municipiosag/ www.facebook.com/MunicipioSAG/ – www.instagram.com/turismosag

BRAGADO 55º Fiesta Nacional del Caballo

Fecha, hora y lugar: Miércoles 7 al domingo 11, en distintos horarios y espacios de la ciudad.

Descripción: Miércoles, a las 15:00, tributo a Molina Campos en el Museo Municipal; jueves a las 20:00, danzas y canto surero en el Salón Blanco de la Municipalidad; viernes 9, a partir de las 18:30, encendido de fogones, apertura del paseo comercial y muestras de arte; a las 21:30, apertura del escenario mayor; sábado, a las 10:00 en el campo de destrezas Don Figuerón, aparte campero, danzas tradicionales, y desde las 21:00, espectáculos artísticos en el escenario mayor, con cierre a cargo de Campedrinos. Domingo, a las 10:00, baile tradicional de peñas locales, paseo criollo y almuerzo; a las 14:00, en el Parque Lacunario, destrezas ecuestres, y a las 21:00, presentaciones artísticas. Entrada arancelada.

Organiza la Comisión de la Fiesta Nacional del Caballo con el apoyo de la Municipalidad de Bragado.

Más información: www.instagram.com/fdcbragado www.facebook.com/fdcbragado

EVENTOS GASTRONÓMICOS

MERCEDES 8º Festival de Cerveceros Mercedinos

Fecha, hora y lugar: Sábado 3, desde las 17:00; y domingo 4, a partir de las 12:00, en el Parque Municipal Independencia.

Descripción: Música en vivo, DJs, espectáculos musicales con la presentación, Grupo Play y Amar Azul; y el domingo, espectáculos con artistas locales y banda tributo a Los Redonditos de Ricota. Juegos, cerveza artesanal y gastronomía. Entrada arancelada.

Organizan los Cerveceros Mercedinos con el acompañamiento de la Municipalidad de Mercedes.

Más información: www.instagram.com/cervecerosmercedinos www.instagram.com/turismo_mercedes www.facebook.com/dirturmercedes

EVENTOS CULTURALES

LA PLATA Bioferia La Plata

Fecha, hora y lugar: Sábado 3 y domingo 4, de 11:00 a 18:00, en el predio Municipal del Bosque, av. 122 y 56.

Descripción: Festival de sustentabilidad con emprendimientos, gastronomía consciente, charlas, talleres, bienestar, propuestas para infancias, y música. Venta de entradas con descuento en www.passline.com o en lugares físicos de La Plata.

Organiza Proyecto Humanatura con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.instagram.com/bioguia – www.facebook.com/LaBioguia

SAN NICOLÁS 2º Festival de Jazz San Nicolás

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 3 y domingo 4, en diferentes horarios y espacios culturales de la ciudad.

Descripción: Sábado, con la presentación de Germen Eléctrico, Julia Moscardini, Sebastián Peyceré, Mariano Loiácono, Julieta Rada y Pájaro de Fuego. Domingo, con la actuación de Alfredo Storti, Groove Fandango, Hernán Jacinto, Argentum, Escalandrum y Mat Alba. Con la dirección artística de Nicolás Sorín y una edición especial que celebra los 100 años de Miles Davis. Entrada gratuita por orden de llegada y hasta completar la capacidad de cada sala.

Organiza el grupo DESA con el acompañamiento de la Municipalidad de San Nicolás. Programación: 4upass.com/evento/festival-de-jazz—

Más información: www.instagram.com/jazzsannicolas

MARCOS PAZ 5º Festival Marcos Paz Jazz

Fecha, hora y lugar: Domingo 4, desde las 18:00, en el Centro Cultural Roma, calle Avellaneda 1950.

Descripción: Con la presentación del ensamble de la Escuela Municipal de Música, Juan Filipelli Trío, Cuatro Vientos y cierre a cargo de Javier Malosetti.

Entradas en boletería o al (11) 35617806. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz.

Más información: www.instagram.com/municipiomarcospaz – www.facebook.com/municipiomarcospaz www.facebook.com/culturalromammp

EVENTOS DEPORTIVOS

VILLA GESELL 27º Fiesta Nacional de la Brótola

Fecha, hora y lugar: Domingo 4, de 10:00 a 14:00, desde el Paseo 105 hasta la 127.

Descripción: El concurso a la brótola de mayor peso será en la costa geselina desde el Paseo 105 hasta la 127, zona no permitida para el lanzamiento modalidad péndulo, y desde el Paseo 130 hasta la 140, zona permitida. Habrá 25 millones de pesos para el ganador y más de 55 millones en premios.

Organiza el Club de Pesca, Caza y Náutica con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: www.instagram.com/cpcynvg/ – www.gesell.tur.ar/eventos – www.facebook.com/profile.php?id=100046895384629 – www.instagram.com/deportesgesell ww.facebook.com/direcciondedeportesvillagesell Whatsapp (2255) 629258

LEZAMA Lezama Adventure Fest – Por el Camino de Felicitas

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 4, a las 10:00, en La Postrera Camping.

Descripción: Jornada de actividades para toda la familia: vuelos en globos aerostáticos (requieren inscripción obligatoria), cicloturismo, trekking, kayak, tiro con arco, bandas en vivo y patio gastronómico. Actividad gratuita.

Organiza la Municipalidad de Lezama.

Más información: www.instagram.com/lezama.gov.ar

CHASCOMÚS Trail Running Chascomús

Fecha, hora y lugar: Domingo 4, a las 10:00, en la estancia La Alameda.

Descripción: Competencia de aventura y superación en las distancias de 6 y 12 kilómetros. Inscripción arancelada. De 8:00 a 9:00, acreditación.

Organiza la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/chascomusdeportesok www.instagram.com/turismochascomus www.facebook.com/chascomustur

VISITAS GUIADAS

SAN CAYETANO Avistaje de Aves y Recorrido Fotográfico

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 3, a las 9:00, en el Balneario San Cayetano.

Descripción: Experiencia que combina naturaleza y fotografía con un recorrido para descubrir la naturaleza, observar e interpretar la fauna local. Cuenta con transporte sin costo desde la ciudad (cupos limitados).

Inscripción previa en forms.gle/yWZReaiSucEHmvVy9. Actividad gratuita.

Organizado por la Asociación Playas Balneario San Cayetano con el acompañamiento de la Municipalidad de San Cayetano.

Más información: www.instagram.com/asociacionplayas.sc www.instagram.com/sancayetano_turismo

FERIAS Y EXPOSICIONES

CHASCOMÚS Expo Chascomús

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 1 al domingo 4, desde la mañana, en la Asociación Rural de Chascomús, Juan Manuel de Rosas 1476.

Descripción: Exposición, tradición, producción regional, empresas, y gastronomía. Prueba de riendas, 3° fecha del Campeonato Nacional de Barriles; partidos de pato. Peña y baile, organizado por el Campo de Pato Chascomús, con la presentación del grupo Amigos de Santiago, Felipe Giles, Lado Izquierdo, La Vuelta y Anabela. Paseo comercial. Entrada gratuita.

Organiza la Asociación Rural de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/expochascomus www.facebook.com/asociacionruraldechascomus

BAHÍA BLANCA (Villa Bordeu) 142º Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria

Fecha, hora y lugar: Jueves 1 al lunes 5, en el predio de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, Ruta 33, Km 8.5, ex camino Parque Sesquicentenario 1630, Villa Bordeu.

Descripción: Exposición ganadera, comercial e industrial, negocios y encuentro de productores, patio de comidas, actividades recreativas y prueba de criollos. Domingo, a las 15:00, acto oficial, desfile de campeones y espectáculos musicales. Entrada gratuita los días viernes y lunes. Sábado y domingo, entrada 10.000 pesos.

Organiza la Sociedad Rural de Bahía Blanca con el apoyo de la Municipalidad. Cronograma: www.sociedadruralbb.com.ar/archivos/cronograma.jpg

Más información: www.instagram.com/sociedadruralbb www.facebook.com/sociedadruraldebahiablanca

ENSENADA 1° Feria del Libro Ensenadense

ENTRADA GRATUITA

Fecha,hora y lugar: Viernes 2, de 10:00 a 19:00; y sábado 3, de 11:00 a 20:00, en el edificio Malvinas, La Merced entre Horacio Cestino y Alberdi

Descripción: Propuesta para compartir libros, historias y distintas formas de vivir la literaria. Entrada gratuita.

Organiza la Municipalidad de Ensenada.

Más información: www.instagram.com/feriadellibroensenada/ – www.facebook.com/people/Feria-del-Libro-Ensenada/61594246200890

OLAVARRÍA 30° Feria del Libro y el 5º Festival del Libro

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 2 al domingo 4, y del jueves 8 al domingo 11, desde la mañana, en el Centro Cultural San José.

Descripción: Presentación de escritores locales, regionales y nacionales; charlas, talleres recreativos, espacios lúdicos-recreativos y exposiciones; venta de libros. Entrada gratuita.

Organiza la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Olavarría

Más información: www.instagram.com/olavarriamunicipio www.facebook.com/olavarriamunicipio

TANDIL 54º ExpoTan

Fecha, hora y lugar: Viernes 2 al domingo 4, en distintos horarios, en la Sociedad Rural de Tandil.

Descripción: Capacitaciones y charlas sobre ganadería, lechería, ovinos, agricultura, tecnología y maquinarias, emprendedores y espectáculos musicales. Apertura, viernes a las 13:00. Entrada arancelada.

Organiza la Sociedad Rural de Tandil con el acompañamiento de la Municipalidad de Tandil y prestadores privados.

Más información: www.instagram.com/expotan_tandil/ www.instagram.com/tandil.turismo/ www.facebook.com/TurismoTDL

BERAZATEGUI 19° LIBRARTE – Feria del Libro de Berazategui

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 3 al lunes 12, de 15:00 a 21:00, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 148 y 18).

Descripción: Editoriales y propuestas alternativas; múltiples espacios de encuentro, participación de las escuelas del distrito, ilustradores, escritores, artistas y representantes del segmento editorial. Entrada gratuita.

Organiza la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui.

Más información: berazategui.gob.ar/cultura/ www.instagram.com/culturabe/ www.facebook.com/CulturaBe

MONTE 2° Expo Jardín del Salado

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 3 y domingo 4, de 10:00 a 18:00, en el Vivero Rosales Santa María.

Descripción: Participarán expositores de Monte, Cañuelas, General Belgrano y Las Flores con plantas de interior, aromáticas y nativas, plantines de huerta, frutales herbáceas y arbustos. Entrada gratuita.

Organiza el Municipio de Monte junto con el Vivero Rosales Santa María.

Más información: www.instagram.com/p/DdHBsXBDu2K/?img_index=1 www.facebook.com/TurismodeMonte www.instagram.com/turis_monte/

ALMIRANTE BROWN (Adrogué) 10º Feria Internacional del Libro de Almirante Brown – FILAB

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Martes 6 al sábado 10, a partir de las 9:00; y domingo 11, desde las 13:00, en la plaza Almirante Brown.

Descripción: Presentación de libros, intervenciones teatrales, proyectos escolares, narración oral para las infancias y espectáculos musicales. Entrada gratuita.

Organiza la Municipalidad de Almirante Brown con la participación de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Programación: www.educacion.brown.gob.ar/agendafilab

Más información: www.instagram.com/institutodelasculturasbrown www.facebook.com/InstitutoDeLasCulturasBrown

PILA 5º Feria del Libro

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Miércoles 7 y jueves 8, de 9:00 a 17:00, Casa de la Cultura.

Descripción: Editoriales, librerías, instituciones; presentaciones de libros; obras teatrales y espectáculos para toda la familia; charlas con escritores; lecturas en vivo; talleres de cultura y espacios interactivos. Entrada gratuita.

Organiza la Municipalidad de Pila.

Más información: www.instagram.com/p/Ddof3HXKA5X/ www.facebook.com/munipila21