Coronel Dorrego realizará la 17° Fiesta Provincial del Olivo; La Costa, la Gran Fiesta Gaucha en La Lucila del Mar; Adolfo Gonzales Chaves, la 16° Fiesta del Asado Pampeano en el Pueblo Turístico Juan E. Barra; Azul , la 1° Fiesta de la Empanada de Vizcacha en Pablo Acosta y Leandro N. Alem, la 2° Fiesta de los Juegos Tradicionales y la Empanada Casera en Colonia Alberdi.

Ads

FIESTAS POPULARES

CORONEL PRINGLES

56º Fiesta Anual Tradicionalista Fortín Tradición y Libertad

Ads

Fecha, hora y lugar: Jueves 12, a las 20:30; viernes 13, a las 21:00; sábado, a las 13:00 y domingo 15, desde las 9:00, en diferentes espacios de la ciudad.

Descripción: Actividades criollas, almuerzo para delegaciones e invitados y por la noche, elección de la Flor Fortinera, espectáculos folclóricos y jineteada. Entrada arancelada. Organiza el Centro Tradicionalista Fortín Tradición y Libertad con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Pringles. Programación: www.facebook.com/fortintradicion.libertad

Ads

Más información: www.instagram.com/coronelpringlesturismo/ - www.facebook.com/coronelpringlesturismo

CORONEL DORREGO

17° Fiesta Provincial del Olivo

Ads

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 13, a las 8:30; sábado 14, a las 15:00 y domingo 15, a las 13:00, en el Vivero Parque Coronel Dorrego.

Descripción: Charlas técnicas, puestos de olivicultores, patio de comidas, espectáculos musicales, chef en vivo, artesanías, emprendimientos locales y concurso de platos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Dorrego.

Más información: www.instagram.com/turismodorrego/?hl=es - www.facebook.com/DorregoTurismo02

LA COSTA (Lucila del Mar)

Gran Fiesta Gaucha

Fecha, hora y lugar: Viernes 13 al domingo 15, desde la mañana, en la Ruta Interbalnearia KM 338, Lucila del Mar.

Descripción: Competencias criollas, jineteadas, pruebas de rienda, pialada de terneros, campeonato de truco, bailantas con música en vivo, cantina, parrilla, puestos gastronómicos, de artesanías y pilcheros. Clasificatoria Jesús María 2027. Más de $20.000.000 en premios. Entrada arancelada. Organiza Centro Tradicionalista Gauchos Unidos con el acompañamiento de la Municipalidad del Partido de La Costa.

Más información: https://www.instagram.com/gauchosunidos_luciladelmar/ - https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/

ADOLFO GONZALES CHAVES (Pueblo Turístico Juan E. Barra)

16° Fiesta del Asado Pampeano

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 21:00 y domingo 15, a las 8:00, en el predio municipal.

Descripción: Sábado, baile familiar; domingo, concurso de asadores, espectáculos musicales con la presentación del grupo Amaneceres, Francisco "Pancho" Santaren y Emiliano "Pampita" Pellegrino. Cierre con Nico Mattioli. Entrada: bono contribución de $3.000. En el marco del 117 aniversario de Juan E. Barra. Organiza la Comisión de Festejos Asado Pampeano, la Municipalidad de Adolfo Gonzales Chaves y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Juan E. Barra forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: www.instagram.com/fiestadelasadopampeano/ - www.facebook.com/FiestaDelAsadoPampeanoJEB

MARCOS PAZ

San Patricio en Marcos Paz

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, desde las 13:00, en el Paseo de la Estación, calle Belgrano y 25 de Mayo.

Descripción: Patio gastronómico, productores de cerveza artesanal, espectáculos, feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz.

Más información: www.instagram.com/municipiomarcospaz/ - www.facebook.com/municipiomarcospaz

VILLARINO (Hilario Ascasubi)

16° Fiesta Provincial de la Cebolla

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, desde las 9:00 y domingo 15, a las 11:00, en el Polideportivo de Hilario Ascasubi.

Descripción: Charlas técnicas, muestra agroindustrial, patio de comidas, artesanías, emprendimientos y entretenimiento para las infancias. Espectáculos: sábado, a las 17:30, presentación de Frecuencia Fe, Luciano Leguizamón y Peña Folklórica Tierra Gaucha; domingo, a las 16:00, Maria Barrirero, el Re-Junte y Los Diamantes. Cierre con el Gordo Luis. Bono contribución mayores de 12 años: sábado, $2000 y domingo, $3000. Organiza la Comisión Permanente de Festejos de Hilario Ascasubi con el acompañamiento de la Municipalidad de Villarino.

Más información: www.instagram.com/comision.de.festejos.ascasubi/ - www.facebook.com/comisionfestejos.hilarioascasubi

CORONEL SUÁREZ

Biergarten, San Patricio

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, desde las 18:00 y domingo 15, a partir del mediodía, en el Paseo del Riel.

Descripción: Patio gastronómico, feria de artesanías y emprendimientos, productos temáticos y cervezas artesanales locales. Entrada gratuita. Organiza Suarveceros junto con la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información:www.instagram.com/suarveceroscs/- www.instagram.com/suarezturismo - www.facebook.com/suarezturismo

AZUL (Pablo Acosta)

1° Fiesta de la Empanada de Vizcacha

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 12:00, en el Viejo Almacén.

Descripción: Feria de artesanías, espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas libres de gluten y servicio de cantina. Entrada gratuita. Organiza El Viejo Almacén con el acompañamiento de la Municipalidad de Azul.

Más información: www.instagram.com/azul_esturismo/ - www.facebook.com/search/top?q=turismo%20azul

LEANDRO N. ALEM (Colonia Alberdi)

2º Fiesta de los Juegos Tradicionales y la Empanada Casera

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, desde las 11:00, en la Plaza principal.

Descripción: Artesanías, emprendimientos, elección de la mejor empanada casera y juegos tradicionales como rayuela, elástico, sapo, tejo y bochas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Leandro N. Alem.

Más información: www.instagram.com/municipioalem/ - www.facebook.com/municipioleandroalem

EVENTOS CULTURALES

LUJÁN

43º Música en la Plaza 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 13, a las 18:00; sábado 14, desde las 14:00; y domingo 15, a partir de las 15:30, en la Plaza Belgrano (frente a la Basílica).

Descripción: Viernes, noche consagrada al Rock que contará con la participación de los artistas locales Flor Trabichet, La Loconia, Desfachatados, Sin Bozal, y el cierre con Los Abuelos de la Nada. Sábado, espectáculo de música urbana con Nahuel Villegas y Picky Lejano Oeste con su banda, entre otros invitados. A partir de las 16 horas, presentación de los grupos folclóricos locales Antawara, Origen Luján, Vane Gonzalez, Ángel Pereyra y Elena Álvarez; y más de veinte ballets de la ciudad. Gran cierre con Los del Salta, Luciana Jury y Los Manseros Santiagueños. Domingo 15, estarán Vida Music, The Gintones, Guache Cumbia Subtropical, Marimba, Todos Contra Jaime, y La Sabrosa. Gran cierre con la presentación de Miguel Conejito Alejandro junto a Banda XXI. Durante los tres días, puestos de artesanías y food trucks con un patio gastronómico y cervecero. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ - www.facebook.com/culturasyturismolujan

LINCOLN

Festival de Folclore

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 17:00, en el Aeródromo de Lincoln.

Descripción: Artistas locales y espectáculos de folclore en vivo. Servicio de cantina. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lincoln.

Más información: www.instagram.com/turismolincoln/ - www.facebook.com/TurismoLincoln - (2355) 483166.

ZÁRATE

Preliminar de Tango 2026 – Subsede Zárate

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a partir de las 11:00, en el Espacio Cultural Negro de la Riestra, H. Yrigoyen y Costanera.

Descripción: Como sede del Preliminar Oficial del Mundial de Tango BA 2026, participan artistas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Campeonato oficial en las categorías Tango Pista y Tango Escenario. Campeonato no oficial, Tango Senior, TMV (tango, milonga y vals). Inscripción y entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Zárate.

Más información: www.instagram.com/culturazarate/ - www.facebook.com/profile.php?id=100083265854206

VILLA GESELL (Mar Azul)

5° Encuentro Nacional de Teatreras Populares "Luna Creciente"

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 12 al martes 17, desde las 16:00, en la Casa de la Cultura de Mar Azul Mercedes Sosa.

Descripción: Corredor teatral regional con perspectiva de género. Espectáculos artísticos, talleres, plenarios y música en vivo. Entrada gratuita. Organiza Sudaka Circus con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell

Más información: www.instagram.com/encuentro.luna.creciente/?g=5 - www.gesell.tur.ar/

HIPÓLITO YRIGOYEN (Henderson)

1º Encuentro de Rodanteros

Fecha, hora y lugar: Viernes 13, a las 14:00; sábado 14, a las 10:00 y domingo 15, desde las 11:00, en el Complejo Deportivo Municipal.

Descripción: Recorridos turísticos, deportes, juegos, karaoke, espectáculos en vivo, feria franca y emprendimientos, talleres y charlas. Domingo, desayuno, mateada rodantera y desfile por las calles de la ciudad despidiendo a los rodanteros. Cantina a cargo de Bomberos Voluntarios. Organiza La Banda Rodantera con la colaboración de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen.

Más información: www.instagram.com/municipalidadhy/ - www.facebook.com/GobiernoMunicipalHY

SAAVEDRA (Pigüé)

2° Juntada Extra Oficial Multimarca En Pigüé

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a partir de las 9:00, en el Parque Municipal Fortunato Chiappara.

Descripción: Coches clásicos modificados, audio cars, tunning, patio de comidas, limbo con premios y sorteos. Entrada gratuita. Organiza Estilo Bajo Pigüé.

Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/.../2-juntada-extra-oficial/

EVENTOS DEPORTIVOS

LA PLATA

M15 Ciudad de La Plata

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 8 al domingo 15, a las 9:00, en el Tenis Club La Plata, calle 154 entre 40 y 41.

Descripción: Por primera vez La Plata será sede de un torneo internacional de tenis posicionando a la capital bonaerense dentro del calendario oficial avalado por la International Tennis Federation. Participan 290 jugadores de distintos países: Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EEUU, España, Francia, Hong Kong, India, Inglaterra, Italia, México, Perú, Taipei, Ucrania, y Uruguay. Patio gastronómico, parrilla, cerveza artesanal y espacios recreativos. Domingo 15, antes de la final, se realizará el tradicional Kids Day que reunirá a alumnos de escuelas de tenis de la ciudad. Entrada gratuita. Organiza el Tenis Club La Plata con el apoyo de la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.instagram.com/turismo.laplata/ - www.instagram.com/tenisclublaplata/

GENERAL MADARIAGA

11° Carrera de la Mujer

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 18:30, desde el Paseo Bicentenario.

Descripción: En las distancias de 5 kilómetros, competitiva y 3, participativa, categorías cada 5 años. Esta edición cuenta con la de Madre e Hija. Actividad arancelada. Organiza la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de General Madariaga.

Más información: www.instagram.com/madariagadeportes/ - www.instagram.com/madariagamunioficial/ - www.facebook.com/MadariagaMuni

GENERAL VILLEGAS (Santa Eleodora)

18º Vuelta al Partido

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 6:00 y domingo 15, a las 13:00, en Santa Eleodora.

Descripción: Desafío ciclístico de resistencia y aventura con los circuitos vuelta grande, 370 kilómetros y vuelta corta, 230, por caminos de tierras llanos.

Sábado por la mañana, largada desde Santa Eleodora; domingo a las 13:00 llegada a la misma localidad. Inscripción arancelada. Organiza Ciclista Santaeleodorenses con el acompañamiento de la Municipalidad de General Villegas.

Más información:https://www.instagram.com/vueltaalpartido/ - https://www.facebook.com/profile.php?id=100067110906679 - https://www.instagram.com/mgv.deportes/ - https://www.facebook.com/generalvillegas

BARADERO

2° Rural Bike del Encuentro

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 10:30, en el Club Sportivo Baradero.

Descripción: En las categorías participativas de 18 kilómetros; promocionales, de 36 y competitivas, de 54. Inscripción arancelada en www.finishtime.com.ar Organiza Bomberos Voluntarios de Baradero con el acompañamiento de la Municipalidad de Baradero.

Más información: www.instagram.com/ruralbikedelencuentro/?hl=es - www.facebook.com/profile.php?id=61570544578435 - www.instagram.com/bomberos_45/?hl=es&g=5 - www.facebook.com/bomberos45

LOBOS (Paraje La Porteña)

Rural Bike Lobos

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 10:00, en el paraje La Porteña.

Descripción: En las distancias de 30 y 60 kilómetros en las categorías participativa, promocional, competitiva, gravel y duplas. Inscripción arancelada. Organiza Lobos en Bici con el acompañamiento de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/ruralbikelobos_/

VISITAS GUIADAS

LA COSTA (San Clemente del Tuyú)

Senderismo Interpretativo en La Tapera De López

Fecha, hora y lugar: Martes y sábados, a las 19:00, en el Club Náutico Tapera de López.

Descripción: Experiencia en plena naturaleza combinando senderismo interpretativo, observación de aves y flora nativa y una propuesta especial de astroturismo para descubrir el cielo y el entorno desde otra mirada. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad del Partido de La Costa.

Más información: https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/

LOBOS

Astroturismo: Entre Aviones y Estrellas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 19:15, en el Aeroclub Lobos, Ruta 205, KM 105,5.

Descripción: Muestra de aeromodelismo, espectáculo astronómico en vivo a cargo de Ezequiel Brahim y sorteos de vuelos bautismo. Una experiencia para viajar por el firmamento entre historias, música y emoción. Actividad gratuita con inscripción previa en https://forms.gle/Z8hQLKSLFhFssK7c6

Organiza la Dirección de Turismo de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos/ - www.facebook.com/lobos.turismo

LOBOS

Tradición Viva

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 18:00, desde la Oficina de Turismo de Lobos.

Descripción: Recorrido guiado por el centro de la ciudad, con charla sobre la identidad local. Actividad gratuita con inscripción previa en https://forms.gle/Z8hQLKSLFhFssK7c6 Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos/ - www.facebook.com/lobos.turismo - WhatsApp (2227) 500405.

LINCOLN

Gran Encuentro Cicloturista

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 9:00, saliendo desde el óvalo del Bosque de Lincoln.

Descripción: Recorrido de 30 kilómetros por los caminos rurales. Modalidad ritmo controlado, ideal para disfrutar el paisaje. Uso obligatorio de casco. Servicio de cantina. Organiza la Agrupación Ciclista Lincoln con el apoyo de la Municipalidad de Lincoln.

Más información: www.instagram.com/turismolincoln/ - www.facebook.com/TurismoLincoln - www.instagram.com/agrupacionciclistalincoln/ - www.facebook.com/profile.php?id=61586457063343

MAR CHIQUITA

Sendero de la Albúfera

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 15:00, en avenida Fernando Soler 1424, CAV Balneario Parque Mar Chiquita.

Descripción: Introducción a la biodiversidad del lugar. Exhibición de material biológico, interpretación ambiental, identificación de especies, observación de médanos, pastizales, mar y laguna. Actividad gratuita con inscripción previa. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: https://marchiquita.tur.ar/ - www.instagram.com/turismo.marchiquita/ - www.facebook.com/turismomarchiquita

MAR CHIQUITA

Sendero Escuela Sustentable

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 15:00, en avenida De Las Letras y Constancio Vigil.

Descripción: Recorrido por la primera escuela autosustentable del país. Su construcción fue realizada con materiales reciclados, se abastece con agua de lluvia y utiliza energía solar para calefacción. Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: https://marchiquita.tur.ar/ - www.instagram.com/turismo.marchiquita/ - www.facebook.com/turismomarchiquita

FERIAS Y EXPOSICIONES

SAN VICENTE

5º Encuentro Nacional de Artesanos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 13 al domingo 15, desde las 10:00, en la Estación Cultural, avenida Sarmiento 1000.

Descripción: Feria de artesanías, muestra de fileteado porteño a cargo de Diego Prenollio, charlas, talleres, espectáculos en vivo y patio de comidas. Entrada gratuita. Organiza la Asociación Feria Estación Cultural con el acompañamiento de la Municipalidad de San Vicente.

Más información: www.instagram.com/sanvicenteculturaenred_2020/ - www.facebook.com/sanvicenteculturaenred

SALADILLO (Pueblo Turístico Cazón)

Expo Cactus Cazón 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, desde las 10:00, en el predio del ferrocarril, Ruta Nacional 205, KM 170.

Descripción: Muestra de viveristas y paisajistas, venta de plantas, flores, cactus, macetas, insumos y abonos para la jardinería, puestos gastronómicos, feria de emprendimientos y artesanías, juegos y espectáculos en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Agrupación de Feriantes Saladillenses y la Municipalidad de Saladillo.Cazón forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/expo.cactus/ - www.facebook.com/expocactuscazon