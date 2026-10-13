Además, Bolívar llevará a cabo el 13° Festival Nacional de Cine Leonardo Favio, mientras que Zárate y Mar Chiquita serán sede del Pre Cosquín 2026/2027.

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FIESTAS POPULARES

CORONEL DORREGO

3° Fiesta de la Producción Artesanal de Cerveza

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ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 16 y sábado 17, a partir de las 19:00, en el Vivero Municipal.

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Descripción: Viernes, espectáculos en vivo con La Dorreguense Cumbia, Chango Paz y sus músicos y DJ Vulky. Sábado, se presentan Rila y Tin, La Fonola Rock, La Vuelta Cumbia y DJ Vulky. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Dorrego.

Más información: www.instagram.com/dorregotur/

www.facebook.com/DorregoTurismo02

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GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata)

25º Fiesta Provincial de Mar del Plata

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 17, a las 19:00, en el Paseo Cultural Aldrey.

Descripción: Espectáculos en vivo con Tango Furia, Coro Municipal Coral Carmina y artistas locales; feria de emprendimientos, puestos comerciales y desfiles. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de la Fiesta y prestadores locales.

Más información: www.instagram.com/fiestaprovincialdemardelplata/

LA COSTA (Lucila del Mar)

3º Oktubre Fest

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 16 al domingo 18, desde las 18:00, en el Predio Solar del Pinar.

Descripción: Música en vivo, entretenimientos, patio gastronómico, productores locales (Ymir, Wara, Viejo Skill, Mundo Birrita, Mobydick, Mauger, Makara, Jagüel, IP7109 y Drink Lab) y sorteos. Entrada gratuita. Organizan los Productores Cerveceros y Destiladores Locales con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa.

Más información: www.instagram.com/produccionlacosta/ www.facebook.com/produccionempleoytrabajolacosta

LAS FLORES

23º Fiesta Grande de Las Flores 2026

Fecha, hora y lugar: Viernes 16 al domingo 18, desde las 9:00, en el Campo de Doma La Tacuara, Ruta Provincial 30 y avenida Presidente Perón.

Descripción: Pruebas de riendas, jineteadas, ruedas en distintas categorías, montas especiales, payadores, espectáculos musicales y noches de baile. Más de $10.000.000 en premios. Entrada general para los tres días, $50.000. Organizan la Agrupación Tradicionalista El Resero y la Municipalidad de Las Flores.

Más información: lasflores.tur.ar/eventos/fiesta-grande-las-flores-2/

BENITO JUÁREZ (Pueblo Turístico Barker)

118° Aniversario Barker y sus Villas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 17, a las 17:30, en la plaza Ramón Santamarina.

Descripción: Acto oficial, desfile institucional, peñas folclóricas, bandas musicales de distintos géneros, paseo de artesanías, productores y puestos de comida. Entrada gratuita. Organiza la delegación de Barker con la Municipalidad de Benito Juárez. Barker forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismobenitojuarez/

www.facebook.com/profile.php?id=100064402131639

www.instagram.com/delegacion_barker/

www.facebook.com/delegacion.barker

LUJÁN (Olivera)

13º Fiesta Tradicional de la Pastafrola

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 17, desde las 11:00, en el predio de la estación de trenes de Olivera.

Descripción: Exposición y venta de pastafrola, elección de la mejor pastafrola, música, puestos de comida y artesanías. Entrada gratuita. Organizan la Comisión de Fiestas de Olivera y la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/p/DePALNaEUnc/?img_index=1

www.facebook.com/profile.php?id=100054780188917

GENERAL LAVALLE (Paraje Pavón)

10° Fiesta de la Mujer Rural

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 17 y domingo 18, a las 11:00, en Paraje Pavón.

Descripción: Puestos de artesanías, emprendimientos, productos regionales, gastronomía y actividades relacionadas con las tradiciones rurales. Domingo, desfile institucional y tradicional sobre avenida Galo. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal Paraje Pavón con el acompañamiento de la Municipalidad de General Lavalle.

Más información: www.instagram.com/fiestadelamujerrural/ www.instagram.com/municipalidad_general_lavalle/ www.facebook.com/PrensaGralLavalle

EVENTOS GASTRONÓMICOS

MERCEDES

3° Festival Destino GIN y 3° Encuentro de Queseros Mercedinos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 17, a partir de las 10:00, en el Anfiteatro del Complejo Cultural La Trocha.

Descripción: Cata de quesos, talleres, visitas a fábricas y cocina en vivo. Desde las 18:00, barras de tragos, cócteles de autor y degustaciones artesanales a cargo de productores destiladores de gin de la zona; gastronomía, maridaje y espectáculos musicales en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mercedes.

Más información: www.instagram.com/turismo_mercedes/?hl=es

www.facebook.com/dirturmercedes

NECOCHEA

Oktober Fest

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 17, desde las 19:00, en Primera Junta, calle 64 entre 57 y 59.

Descripción: Cerveza artesanal, gastronomía, bandas en vivo con Trasnochados y Lumbalgia Rock. Entrada arancelada. Organiza Primera Junta.

Más información: necochea.tur.ar/evento/oktober-fest/

NUEVE DE JULIO (Dannehy)

3° Fiesta del Asado

Fecha, hora y lugar: Sábado 17, a las 12.30, en la Cancha Dannehy FC.

Descripción: Música y baile con Mauro Ismael, La Clave Cumbia y artistas locales; juegos para las infancias y paseo de artesanías. Almuerzo, con reserva previa. Llevar cubiertos y reposeras (no se permite el ingreso con conservadoras). Entrada arancelada. Organiza la Comisión de Festejos en conjunto con la Municipalidad de Nueve de Julio.

Más información: www.instagram.com/9dejuliook/?hl=es

www.facebook.com/municipalidadnuevedejulio

PRESIDENTE PERÓN (Guernica)

1° Fiesta del Vacío y la Tradición

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 17 y domingo 18, desde el mediodía, en el Paseo La Trocha.

Descripción: Exhibición de asadores, feria de emprendimientos y puestos de comida. La venta de vacío será únicamente anticipada. Entrada gratuita. Organiza el Ballet Nahuel con el acompañamiento de la Municipalidad de Presidente Perón.

Más información: www.instagram.com/secd.presidenteperon/

www.facebook.com/profile/100067022067145/search/?q=vacio

EVENTOS CULTURALES

MAR CHIQUITA (Coronel Vidal)

Pre Cosquín Mar Chiquita 2026/2027

Fecha, hora y lugar: Sábado 17 y domingo 18, en el Espacio Joven, calle Mitre Nº 50.

Descripción: Competencia en rubros solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental, solista de malambo masculino, solista de malambo femenino, conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada, conjunto de baile folklórico, canción inédita y expresión oral folklórica. Los ganadores participarán del 67º Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en Córdoba, a realizarse en el mes de enero 2027. Organizan la Secretaría de Cultura y Educación de Mar Chiquita y la Comisión Municipal del Folklore de Cosquín. El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/precosquinmarchiquitaoficial/ www.facebook.com/profile.php?id=61578751777559

ZÁRATE

Pre Cosquín Zárate 2026/2027

Fecha, hora y lugar: Sábado 17, en el Teatro Coliseo, calle 19 de Marzo e Independencia, y domingo 18, en el Galpón Cultural Negro de la Riestra, H. Yrigoyen y Costanera.

Descripción: Sábado, competencia en los rubros de danzas, y domingo, competencia en música. Organizan Asociación Civil El Cardón y la Municipalidad de Zárate. El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/precosquinzarate/

www.facebook.com/pre.cosquin.sede.zarate

TANDIL

23º Festival Nacional de Cine de Tandil

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 17 al sábado 24, en diferentes horarios, en el Espacio INCAA UNICEN y el Multicultural.

Descripción: Festival de largometrajes en documental y ficción, sección competitiva “Panorama Tandil”, que nuclea cortos de la ciudad y no competitivas en audiovisual nacional. Entrada gratuita. Organizan la Municipalidad de Tandil, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) y la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: tandilcine.com.ar/ www.tandil.tur.ar/evento-23%C2%B0-festival-tandil-cine-930

ARRECIFES

1° Festival del Mate y la Reposera

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 18, desde el mediodía, en la plaza Mitre.

Descripción: Espectáculos con el Ballet Municipal de Arrecifes, grupo de danzas de Lucas Valenzuela, Cacho Plana, Rezabaile, Nativa, Joaquín Slaiman, La Clave Folclórica. Artesanos, manualistas, emprendedores, comidas típicas y sorteos. Entrada gratuita. Organiza el grupo de danza Latir Leguero con el auspicio de la Municipalidad de Arrecifes. Evento previsto para el 27/09 que debiera ser reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/p/DdwdF5wRsZC/

www.facebook.com/municipalidadarrecifes

BOLÍVAR

13º Festival Nacional de Cine Leonardo Favio

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Lunes 19 al miércoles 21, en Bolívar y las localidades del partido.

Descripción: Proyecciones de cine argentino en las categorías cortometraje de ficción, largometraje documental y largometraje de ficción. Talleres y charlas, encuentros con realizadores, pantallas en distintas localidades y premiación a las producciones destacadas. Actividades gratuitas. Organiza la Municipalidad de Bolívar.

Más información: www.bolivar.gob.ar/festivaldecine/2026

EVENTOS RELIGIOSOS

SALTO (Gahan)

Fiestas Patronales de Gahan

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 17, por la noche, en el Centro Recreativo Gahan.

Descripción: Cena con música y baile para celebrar los festejos patronales en honor a la Virgen de Fátima. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Salto.

Más información: www.instagram.com/municipalidadsalto/

www.facebook.com/MunicipalidaddeSalto

PILAR

Fiestas Patronales 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 17 y domingo 18, a partir de las 12:00, en el microestadio Municipal de Pilar, avenida Néstor Kirchner 1400.

Descripción: Música y espectáculos en vivo, patio gastronómico a cargo de las escuelas secundarias de Pilar, paseo de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita en patronales.pilar.gov.ar Organiza la Municipalidad del Pilar.

Más información: www.instagram.com/municipiopilar/ www.facebook.com/municipiopilar

EVENTOS DEPORTIVOS

PUAN

3º Trail Puan Desafío Millennium

Fecha, hora y lugar: Sábado 17, a las 16:30, lugar a confirmar.

Descripción: Competencia en lasdistancias de 5, 10 y 21 kilómetros, entre atractivos turísticos como el Balneario Municipal, el Monasterio Santa Clara de Asís, el Templo Mirador Millennium y las ruinas del antiguo balneario. Inscripción arancelada. Organizado por Tiro Federal y Club Atlético Puan, Lucas Negro Entrenamientos y el Municipio de Puan.

Más información: www.instagram.com/trailpuan_/

OLAVARRÍA

2º Vuelta de los gringos Emiliozzi

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 17, a las 15:15, en el Museo Municipal Hermanos Emiliozzi.

Descripción: En el marco del 13º Aniversario del Museo Municipal Hermanos Emiliozzi, se realizará una recorrida por la ciudad que culmina con una exposición de autos en los monumentos de Dante y Torcuato Emiliozzi y La Galera, bajo el puente de la avenida Pringles y Ruta 226. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Olavarría.

Más información: acortar.link/iJdp9J

FERIAS Y EXPOSICIONES

CORONEL PRINGLES

80º Expo Rural 2026 Coronel Pringles

Fecha, hora y lugar: Jueves 15 al domingo 18, en diferentes horarios, en la Sociedad Rural de Coronel Pringles.

Descripción: Exposición de ganadería, galpón comercial, feria, gastronomía, producción y conocimiento, parque agro, instalaciones ganaderas y juegos mecánicos. Sábado, espectáculos musicales con La Humilde Folk, Malabrigo Criollo y Fondo Blanco. Domingo, presentación de Agustina Banegas, Maxi Bravo y El Chango Paz. En el Día de la Madre, homenaje especial a la mujer rural. Organiza la Sociedad Rural de Coronel Pringles.

Más información: www.instagram.com/sociedadruralcoronelpringles/

www.facebook.com/profile.php?id=100064889400229

LA COSTA (Mar de Ajó)

Feria del Libro de La Costa

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 16, desde las 9:00, y sábado 17, a partir de las 14:00, en el Espacio Cultural Mar de Ajó.

Descripción: Encuentro que reúne a escritores, editoriales y lectores con charlas de autores, presentaciones de libros y rincón para las infancias. Entrada gratuita. Organiza SADE Filial Local con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa.

Más información: https://www.facebook.com/.../SADE-Filial.../61552977747351/

BOLÍVAR

Bolívar Lee: 1º Feria del Libro Infanto Juvenil

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 16, de 9:00 a 18:30; sábado 17, de 9:00 a 16:00, en la Dirección de Cultura, calle Güemes 35.

Descripción: Editoriales, autores, exposición y venta de libros, lecturas, talleres y actividades. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Bolívar.

Más información: www.instagram.com/bolivarcultura/

www.facebook.com/cultura.debolivar

CHASCOMÚS

Expo Chascomús

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 16 al domingo 18, desde la mañana, en la Asociación Rural de Chascomús, Juan Manuel de Rosas 1476.

Descripción: Prueba de riendas, 3° fecha del Campeonato Nacional de Barriles, partidos de pato, y peña y baile, organizado por el Campo de Pato Chascomús, con la presentación del grupo Amigos de Santiago, Felipe Giles, Lado Izquierdo, La Vuelta y Anabela. Entrada gratuita. Organiza la Asociación Rural de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/expochascomus/ www.facebook.com/asociacionruraldechascomus

TRES DE FEBRERO (Caseros)

Feria Sabores del Mundo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 16 y sábado 17, 10:30 a 23:30, en el Playón de Caseros, Juan Bautista Alberdi y Medina.

Descripción: Comidas típicas, artesanías y emprendimientos, kermés y espectáculos musicales. Entrada gratuita. Organizan Sabores del Mundo y la Municipalidad de Tres de Febrero.

Más información: www.instagram.com/saboresdelmundoferia/

www.facebook.com/feriasaboresdelmundo

www.instagram.com/municipalidad3f/

www.facebook.com/MunicipalidadTresdeFebrero

SALADILLO (Pueblo Turístico Cazón)

15º Expo Vivero Cazón

Fecha, hora y lugar: Sábado 17 y domingo 18, a partir de las 11:00, en Ruta Nacional 205, kilómetro 170.

Descripción: Paisajistas y viveristas de todo el país comercializarán plantas forestales, ornamentales, flores, cactus, suculentas, orquídeas, cítricos e insumos. Además, patio gastronómico, café botánico, cantina del Club Cazón, juegos, espectáculos musicales, danzas folclóricas y cierre con Natalia Pastorutti. Organiza la Asociación de Feriantes Saladillenses con el acompañamiento de la Municipalidad de Saladillo. Cazón pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo PBA.

Más información: www.instagram.com/expovivero/?hl=es www.facebook.com/SaladilloTurismo

www.instagram.com/turismosaladillo

GENERAL RODRÍGUEZ

Feria del Libro

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Martes 20 al domingo 25, en diferentes horarios, en la Cámara Empresaria de General Rodríguez.

Descripción: Espacio de encuentro alrededor de la literatura, la escritura, los libros y la cultura. Con la presencia de autores, editoriales, escuelas, instituciones y lectores. Entrada gratuita. Organiza la SADE filial local con el acompañamiento de la Cámara Empresaria y la Municipalidad de General Rodríguez.

Más información: www.instagram.com/feriadellibrogr/ www.instagram.com/municipalidadgr/

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.