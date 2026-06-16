Todas las fiestas, eventos culturales, gastronómicos de la semana en la provincia de Buenos AIres.

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FIESTAS POPULARES

LUJÁN (Carlos Keen)

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23° Fiesta del Sol en Carlos Keen

ENTRADA GRATUITA

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Fecha, hora y lugar: Sábado 20 y domingo 21, desde el mediodía, en el predio de la ex estación del ferrocarril.

Descripción: Celebración inspirada en la cosmovisión de los pueblos originarios. Música en vivo, gastronomía, feria de emprendimientos y fogata de los deseos. Entrada gratuita. Carlos Keen pertenece al Programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organiza la Municipalidad de Luján con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ - www.facebook.com/culturasyturismolujan

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AYACUCHO

160° Aniversario de la Ciudad de Ayacucho

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Lunes 22, desde las 9:30, en distintos espacios de la ciudad.

Descripción: Ofrenda floral en el monumento José Zoilo Miguens; a las 10:00, desfile cívico; a las 14:00, transmisión del partido Argentina-Austria; a las 16:00, exposición del concurso Dulce Tradición y, a las 19:00, misa en conmemoración del aniversario en la parroquia Nuestra Señora de la Purificación. Se compartirá chocolate caliente. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Ayacucho.

Más información: www.instagram.com/muniayacucho/ - www.facebook.com/profile.php?id=100064383714003

ROQUE PEREZ

113º Aniversario de la Autonomía de Roque Pérez - Día de San Juan Bautista

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Miércoles 24, desde las 10:00, en la Plaza Mitre.

Descripción: A las 10:00, ceremonia ecuménica y acto protocolar en la municipalidad; a las 12:00, guiso de mondongo y actividades artísticas en los alrededores de la iglesia y en la Plaza Mitre; a las 15:30, procesión y misa en honor al santo patrono San Juan Bautista, desde la iglesia de Roque Pérez. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Roque Pérez.

Más información: www.instagram.com/municipioderoqueperez/ - www.facebook.com/MUNICIPIODEROQUEPEREZ

EVENTOS CULTURALES

NECOCHEA

2° Noche de los Coros

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 19 y sábado 20, a partir de las 19:00, en el Teatro Municipal Luis Sandrini, calle 54 N° 3080.

Descripción: Coro Vocal Kingdom, La Experimental de Montevideo, agrupaciones locales y talleres abiertos a la comunidad. Entrada gratuita. Organiza la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo.

Más información: www.instagram.com/necocheatur - www.facebook.com/NecocheaTur

NECOCHEA

Urban Fest

ENTRADA GRATUITA

Fecha,hora y lugar: Sábado 20, de 14:00 a 20:00, en el Centro Cultural Necochea, calle 54 Nº 3062.

Descripción: Expresiones artísticas, música en vivo, graffiti, freestyle, emprendimientos y expositores para disfrutar del arte urbano callejero. Entrada gratuita. Organiza Subdirección de Juventud de la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/necocheatur - www.facebook.com/NecocheaTur

LAS FLORES

Encuentro de Sogueros y Plateros

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 21, de 11:00 a 16:00, en la Pulpería Tradición DC Newton.

Descripción: Música en vivo, gastronomía criolla y artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Pulpería Tradición DC Newton con el acompañamiento de la Municipalidad de Las Flores.

Más información: http://lasflores.tur.ar/.../encuentro-de-sogueros-y.../

LA COSTA (San Clemente del Tuyú)

Fiestas de San Juan y San Pedro

Fecha, hora y lugar: Miércoles 24, de 18:00 a 22:00, en la plaza, frente al Cuartel de Bomberos Voluntarios.

Descripción: Vuelve esta popular celebración a esta localidad con distintas propuestas como la tradicional quema del muñeco, feria comunitaria y participación de instituciones educativas. Entrada gratuita. Organiza Bomberos Voluntarios de San Clemente del Tuyú.

Más información: https://www.instagram.com/bomberos_145/

EVENTOS GASTRONÓMICOS

AVELLANEDA

Fiesta del Alfajor Artesanal en Avellaneda

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 19 al domingo 21, de 10:30 a 23:00, en el Parque La Estación, Güemes 700, Avellaneda.

Descripción: Productores de alfajores artesanales, puestos de comidas típicas, artesanías, emprendimientos y clases magistrales de cocina con Gladys Mabel Olazar. Sábado, cierre con Los Charros; domingo, Día del Padre y espectáculos en vivo. Entrada gratuita. Organiza Sabores del Mundo y la Municipalidad de Avellaneda.

Más información: www.instagram.com/saboresdelmundoferia/ - www.facebook.com/feriasaboresdelmundo - www.instagram.com/munideavellaneda/ - www.facebook.com/municipalidad.avellaneda

EVENTOS DEPORTIVOS

BOLÍVAR

6º Carrera Cross Country

Fecha, hora y lugar: Sábado 20, a las 11:00, en el Parque Las Acollaradas.

Descripción: Distancias de 12 kilómetros competitivos y 6 participativos. Actividades recreativas y deportivas. Inscripción arancelada. Organizan la Escuela de Educación Secundaria N° 4 y la Cooperativa Escolar Ecoarte con la Municipalidad de Bolívar.

Más información: www.instagram.com/bolivardeportes/ - www.instagram.com/p/DX9MGIHuGJB/

AYACUCHO

Correcaminata Aniversario

Fecha, hora y lugar: Domingo 21, a las 11:00, desde el monumento a José Zoilo Miguens, av. Miguens y av. Dindart.

Descripción: Actividad a beneficio del Club Atlético Independiente, en las distancias 7 y 3,5 kilómetros. Inscripción a través del siguiemt link: http://docs.google.com/.../1FAIpQLSfyPAW1VkttENC.../viewform. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Ayacucho.

Más información: www.instagram.com/muniayacucho/

LA PLATA

Cross Recicle

Fecha, hora y lugar: Domingo 21, a las 9:00, en el Paseo del Bosque.

Descripción: Distancias de 6 kilómetros con premiación general y por categoría cada cinco años (puntuable por el Grand Prix) y 3 kilómetros participativa. Premiación general y por categoría. Actividad arancelada. Inscripción: acortar.link/sNKqau Organiza el Equipo Ignacio Cardinal y Círculo de Atletas Veteranos Platense con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.instagram.com/cavplatense/ - www.facebook.com/profile.php?id=100063056028993 - (221) 4592106

TRENQUE LAUQUEN

4º Media Maratón Ciudad de Trenque Lauquen

Fecha, hora y lugar: Domingo 21, a las 10:00, desde el Polideportivo Municipal Poroto Abásolo.

Descripción: En el marco del 150 aniversario de Trenque Lauquen, competencia en las distancias de 7 y 21 kilómetros. Entrega de medallas finisher, remeras alusivas, trofeos a los diez mejores en la General, Damas y Caballeros y medallones por categorías en los 21 kilómetros. Inscripción arancelada. Organiza la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Trenque Lauquen junto a Marathon Eventos de La Pampa.

Más información: www.instagram.com/p/DZDdQ02R73j/ - www.facebook.com/photo?fbid=1426186479552705&set=a.315374437300587 WhatsApp (2954) 553153.

VISITAS GUIADAS

AVELLANEDA

Visita Guiada a la Isla Maciel

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Todos los sábados, a las 11:00, en Pedro de Mendoza y Almirante Brown, La Boca.

Descripción: Caminata turística por las calles de la Isla Maciel para conocer la historia y el patrimonio. Se trata de un barrio histórico, a orillas del Riachuelo, que se caracteriza por sus conventillos, sus murales y su identidad deportiva. Actividad gratuita con cupos limitados. Inscripción: linktr.ee/avellanedatur Duración: 2 horas. Organiza la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Avellaneda.

Más información: www.instagram.com/turismomda/ - www.facebook.com/avellanedatur

AVELLANEDA

Visitas Guiadas en el Centro de Experimentación Audiovisual (CEA)

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Todos los domingos, a las 18:00, en Colón 1133.

Descripción: Recorrido por el Centro de Experimentación Audiovisual de Avellaneda para conocer la historia, la preservación y difusión de las artes audiovisuales. Se visitará la Sala Fernando Pino Solanas, Soñar Soñar y Memoria Audiovisual. Actividad gratuita con cupos limitados. Inscripción: linktr.ee/avellanedatur Organiza la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Avellaneda.

Más información: www.instagram.com/turismomda/ - www.facebook.com/avellanedatur

FERIAS Y EXPOSICIONES

LINCOLN

Muestra Heptagrama

Fecha, hora y lugar: Hasta el 30 de junio. Martes a sábados, de 9:00 a 15:00; domingos, de 17:00 a 20:00, en el Museo Municipal de Bellas Artes.

Descripción: Muestra colectiva que reúne las obras de siete artistas a través de la pintura, el dibujo y las nuevas tecnologías. Heptagrama propone un diálogo entre identidad, patrimonio, naturaleza, espiritualidad y paisaje: una experiencia artística diversa y enriquecedora. Organiza el Museo Municipal de Bellas Artes y la Municipal de Lincoln.

Más información: www.instagram.com/museomubal/ - www.facebook.com/museomubal/?locale=es_LA -

www.instagram.com/turismolincoln/ - www.facebook.com/TurismoLincoln?locale=es_LA

BERISSO

6° Congreso Apícola del Periurbano

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 19, de 9:00 a 18:00 y sábado 20, de 9:00 a 16:00, en la sede de Políticas Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, avenida 60 y 130.

Descripción: Se trabajarán el ordenamiento territorial y la rezonificación, con experiencias de municipios que ya trabajan en la materia (Moreno, Luján, Hurlingham). Además, sanidad, genética, perspectivas de género y juventud, y transición agroecológica. Charlas técnicas, espacios de debatey actividades abiertas al público. Participan productores, técnicas y técnicos, investigadores, funcionarios municipales, provinciales y estudiantes. Entrada gratuita. Organiza la Asociación de Productores Apícolas de Berisso (APABE), la Mesa Apícola Periurbana, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Instituto para la Agricultura Familiar (IPAF) Región pampeana, y la Municipalidad de Berisso.

Más información: www.instagram.com/apabe_berisso/

TIGRE

Networking Destino Tigre

Fecha, hora y lugar. Martes 23, de 13:00 a 16:00, en el SUM Alejandra Nardi del Concejo Deliberante de Tigre, Saldías y Pirovano.

Descripción: Espacio para generar contactos estratégicos, compartir experiencias, descubrir oportunidades de negocio y fortalecer el trabajo conjunto entre los actores del sector turístico. Participarán prestadores turísticos, agencia de viajes, organizadores de eventos, gastronómicos, hoteleros, guías e integrantes de instituciones de turismo. Organiza la Municipalidad de Tigre.

Más información:

www.instagram.com/p/DZGOtYMPVVt/?igsh=MW93OHE0MmpwejMybw%3D%3