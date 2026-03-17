Además, actividades con recorridos por la Memoria, la Verdad y la Justicia en distintas localidades.

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FIESTAS POPULARES

ZÁRATE

172º Aniversario de la Creación del Partido de Zárate – 15° Festival Provincial de Tango

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ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 19 y viernes 20, a las 19:00, en el Parque Urbano, calle Pellegrini y Lavalle.

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Descripción: Jueves, presetaciones de Brutal Show y Los Majestuosos del Chamamé; viernes, 15° Festival Provincial de Tango con espectáculos de artistas zarateños, Ballet Estable de la Universidad Nacional de las Artes y cantor Negro Falótico. Cierre con Adriana Varela y La T y La M. Feria de colectividades y artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Zárate.

Más información: www.instagram.com/munizarate/ – www.facebook.com/ZarateMunicipio

GENERAL ALVARADO (Otamendi)

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47° Fiesta Nacional de la Papa

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 19 al domingo 22, desde el mediodía, en la plaza General Belgrano.

Descripción: Exposiciones, charlas técnicas, conferencias, mercados, maquinarias e insumos, automotores y servicios. Jornadas de campo, concurso de papas, baile de gala, desfiles, gastronomía y paseo de artesanías. Espectáculos: jueves, Santi Cairo; viernes, Miguel Ángel y Carolina Díaz; sábado, Fabricio Rodríguez y domingo, Pinky SD. Entrada gratuita. Organiza el Círculo Deportivo con el acompañamiento de la Municipalidad de General Alvarado.

Más información: www.instagram.com/fiestadelapapa/ – www.facebook.com/fiestadelapapa – http://fiestadelapapa.org.ar

LAS FLORES

27º Fiesta del Hospital Zonal

Fecha, hora y lugar: Viernes 20 al domingo 22, desde las 10:00, en el Campo de Doma Municipal.

Descripción: Campeonato de jineteada, desfile de emprendados, montas especiales, corrida de sortijas, prueba de riendas, destrezas gauchas, exhibición de polo, espectáculos. feria de artesanías, pilcheros y puestos gastronómicos. Entrada arancelada. Organiza la Asociación Cooperadora del Hospital Zonal General de Las Flores con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores. Programación: www.instagram.com/p/DVZXKeVCZJT/?hl=es&img_index=1

Más información: https://lasflores.tur.ar/eventos/27-fiesta-del-hospital-las-flores/ – www.instagram.com/fiestadelhospitallasflores/ – www.facebook.com/fiestadelhospitallasflores – (2244) 448798.

BRAGADO (Mechita)

18º Fiesta del Ferroviario

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a partir de las 13:00 y domingo 22, desde las 10:00, en avenida Quintana.

Descripción: Sábado, a las 13:00, apertura de la exposición, muestra y visitas guiadas en el Museo Ferroviario; a las 19:00, presentación de Mechita, obra inmersiva y multidisciplinaria a cargo de Constructores de Fuego. Domingo, apertura y acto de bienvenida con la presentación de Añoranza, Grupo Norteño, Daniela Luna, La Tronadora del Rock y cierre con Claudia Lomeña. Exposición en el Museo Móvil del Ferroclub de Remedios de Escalada, coleccionistas de Chivilcoy, locomotoras a escala por Juan Pablo Colombo y servicio de cantina. Entrada gratuita. Organizan el Centro Cultural Museo Ferroviario Mechita con el auspicio de los Municipios de Alberti y Bragado.

Más información: www.instagram.com/museoferroviariomechita/ – www.facebook.com/museo.ferroviario.mechita

CORONEL SUÁREZ

Biergarten, San Patricio

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, desde las 18:00 y domingo 22, a partir del mediodía, en el Paseo del Riel.

Descripción: Patio gastronómico, feria de artesanías, emprendimientos, productos temáticos y cervezas artesanales locales. Entrada gratuita. Organiza la Suarveceros junto con la Municipalidad de Coronel Suárez. Más información: hwww.instagram.com/suarveceroscs/ – www.instagram.com/suarezturismo – www.facebook.com/suarezturismo

MERCEDES (Agote)

14º Fiesta del Arraigo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a partir de las 13:00 y domingo 22, desde las 10:00, en la localidad de Agote.

Descripción: Sábado, carrera de bicicletas antiguas, maratón, prueba de riendas para mayores y espectáculos; por la noche, fogón y buseca agotense. Cierre musical con Monte Cristo y los Dinos. Domingo, desfile y acto protocolar, espectáculos musicales, destrezas criollas, prueba de riendas para menores, entrevero, suelta de tropillas entabladas y exhibición de jineteada 3 caballos por tropilleros. Cierre con el grupo Comanche. Entrada gratuita. Organiza la Comisión Vecinal de Agote con el acompañamiento de la Municipalidad de Mercedes.

Más información: www.instagram.com/fiestadelarraigo/ – www.facebook.com/FiestadelArraigodeAgote

MONTE

23º Fiesta Nacional de la Federación

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 al viernes 27, en diferentes horarios y espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Acto protocolar, espectáculos en vivo, desfile criollo, gastronomía, emprendimientos, charlas temáticas, conversatorios y visitas guiadas por el Casco Histórico. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Monte. Programación: https://monte.gob.ar/federacion/

Más información: www.instagram.com/municipalidadmonte/ – www.facebook.com/municipalidadmonte/?locale=es_LA

NAVARRO

3° Fiesta del Tambero de Navarro

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 y domingo 22, desde las 10:00, en el Fortín de San Lorenzo, boulevard 119 esquina 20.

Descripción: Sábado, cata de queso, concurso de dulce de leche, corte de cinta e inauguración del predio, jura de la cata de queso y exposición de caballos de la Asociación Criolla Argentina. Domingo, exposición de caballos de trabajo de época y actuales y jura del concurso de dulce de leche. Durante ambas jornadas se desarrollarán charlas sobre pilchas gauchas a cargo de Fabio Pirchio, espectáculos y baile popular. Además, exhibición de maquinarias agrícolas, productos locales y regionales, feria Inspirarte y Emprender, sector matero, área de juegos y puestos gastronómicos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Navarro, CFI, con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/municipionavarro/ – www.facebook.com/municipionavarro – www.instagram.com/produccionnavarro/

SAAVEDRA (Pigüé)

33° Cabalgata por las Sierras de Curamalal y 10° Cabalgata Provincial

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a las 9:00, en Ruta 33 KM 128,5 y domingo 22, a las 10:00, en el Monolito a la Primera Conscripción.

Descripción: Sábado, 9:00, salida; 12:30, almuerzo en Cura Malal Chico; 13:30, recorrido por el cordón serrano; 19:00, llegada al monolito y a las 21:00, peña folclórica. Domingo, 10:00, izamiento de la bandera; 10:30, regreso; 12:30, almuerzo en Cura Malal Chico; 13:30, último trayecto y a las 16:00, desfile por Pigüé. Actividad arancelada. Contacto: 2923-568363/2923-429312. Organiza el Centro Criollo El Pegüal con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.

Más información: ww.instagram.com/turismosaavedrapigue/ – www.facebook.com/turismosaavedrapigue

BARADERO

Pre Festival Baradero 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 al lunes 23, por la noche, en Plaza Mitre, Rodríguez y San Martín.

Descripción: Competencia en diferentes categorías: recitador, narrador, decidor, dúo vocal, conjunto vocal folclore proyección, pareja de zamba tradicional, solista instrumental, conjunto de malambo, canción inédita, malambo norteño femenino y masculino, solista vocal folclore, pareja de zamba estilizada, pareja de tango fantasía y pareja de tango pista. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Baradero.

Más información: www.instagram.com/festivaldemusicabaradero/ – www.facebook.com/festivaldemusicabaradero

GUAMINÍ

124° Aniversario Arroyo Venado

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a partir de las 16:30, en la plaza Héroes de Malvinas.

Descripción: A las 17:00, acto protocolar y entrega de reconocimientos; a las 18:00, desfile cívico institucional e inauguración de la sala de Diversidad Cultural en el Museo y Centro de Interpretación Arroyo Venado; a las 20:30, peña, espectáculos musicales y servicio de cantina en el Club Blanco y Negro. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Guaminí.

Más información: www.instagram.com/p/DVyIQvbjtik/?img_index=1 – www.facebook.com/municipalidad.guamini

EVENTOS GASTRONÓMICOS

SUIPACHA

1º Festival del Alfajor

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 y domingo 22, de 12:00 a 21:00, en la Plaza Balcarce.

Descripción: Distintas categorías que pondrán en valor la creatividad y la calidad de los elaboradores. Premios: mejor chocolate negro, mejor chocolate blanco, mejor dulce de leche, mejor frutal y mejor alfajor de autor. Recetas tradicionales y propuestas innovadoras. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Suipacha.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_de_suipacha/ – www.facebook.com/MunicipalidadSuipacha

MERCEDES

Festival Vermucito

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, desde las 19:00, en el anfiteatro de La Trocha.

Descripción: Destilerías artesanales mercedinas y propuestas gastronómicas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mercedes.

Más información: www.instagram.com/turismo_mercedes/- www.facebook.com/dirturmercedes

LA COSTA (Santa Teresita)

San Patricio en el Jagüel

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 al lunes 23, de 18:00 a 2:00, en el Paseo el Jagüel.

Descripción: Bandas en vivo, juegos, patio de comida y cerveza artesanal. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad del Partido de La Costa.

Más información: https://lacosta.tur.ar/eventos/

EVENTOS CULTURALES

GUAMINÍ

2°Festival Folclórico de los Atardeceres

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, a las 15:00, en el Lago del Monte.

Descripción: En adhesión al 150° aniversario de Guaminí y a los 71 años del Club Social y Deportivo Peñarol habrá música, danza, servicio de cantina y Feria de emprendimientos Oikos. Entrada gratuita. Organizan el Club Social y Deportivo Peñarol y la Asociación Folclórica con el acompañamiento de la Municipalidad de Guaminí y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/turismo.guamini/ – www.facebook.com/municipalidad.guamini

NECOCHEA

Día Nacional de la Memoria

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a las 17:00, en avenida 59 esquina 54 y martes 24, a las 15:00, en el Paseo de la Memoria de la plaza Dardo Rocha.

Descripción: Sábado, proyecto 30 mil Pañuelos por la Memoria donde se diseñarán pañuelos en mosaico para que cada persona pueda llevárselo a su hogar o lugar de trabajo con la responsabilidad de colocarlo en un sitio visible. Actividad gratuita con inscripción previa a cargo del Colegio de Trabajadores Sociales. Martes, acto central en el Paseo de la Memoria con música, exposiciones, intervenciones artísticas y feria de la economía popular. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de la Memoria Militante con el acompañamiento de la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ – www.facebook.com/NecocheaTur

EVENTOS DEPORTIVOS

CORONEL ROSALES

Carrera Nocturna en el Puerto

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a las 20:00, desde el Puerto Rosales.

Descripción: Prueba deportiva de 8 kilómetros. Inscripción arancelada. Entrega de remeras a los primeros 150 inscriptos. Organiza la Municipalidad de Coronel Rosales, Puerto Rosales con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/ptorosales/ – www.facebook.com/ConsorcioPuertoRosales

LINCOLN

4º Carrera Bomberos Lincoln

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a partir de las 19:30, en la Plaza Rivadavia.

Descripción: Carrera nocturna en las distancias 10 y 5 kilómetros; y 7 metros, categoría Kids. Incluye remera, kit y medalla finisher. Actividad arancelada. Inscripción: www.carrerabomberoslincoln.ar/ Organizan los Bomberos Voluntarios de Lincoln con el apoyo de la Municipalidad de Lincoln.

Más información: www.instagram.com/turismolincoln/ – www.facebook.com/TurismoLincoln

GUAMINÍ

14º Rural Bike Vuelta a la Cascada

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, a las 8:00, en el Balneario Lago del Monte.

Descripción: Distancias de 60 kilómetros, competitiva y 30, promocional. A las 8:00, entrega de kits y a las 10:00, largada. Premios en efectivo. Inscripción arancelada en: www.deportesydesafios.com.ar Organiza el Club de Ciclista local con el auspicio de la Municipalidad de Guaminí.

Más información: www.instagram.com/turismo.guamini/ – www.facebook.com/turismo.guamini – www.instagram.com/clubciclistaguamini/

NECOCHEA

20° Concurso de Pesca a la Pieza de Mayor Peso

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, a las 10:00, en la margen del río Quequén Grande, desde el monumento a la Madre Teresa de Calcuta hasta la zona de la Sociedad Española.

Descripción: El certamen repartirá 25 millones de pesos entre los ganadores. Inscripción arancelada. Organiza el Club Deportivo Defensores Puerto Quequén con el acompañamiento de la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/defensorespqoficial/ – www.facebook.com/profile.php?id=100064090115597 – www.instagram.com/necocheatur/ – www.facebook.com/NecocheaTur

GENERAL VIAMONTE (Los Toldos)

2º Rural Bike

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, a las 10:00, desde Balneario Municipal.

Descripción: Distancias de 17,90 kilómetros, debutantes; 35,60, promocional y 53,40, competitiva. Medalla finisher para todos los competidores. Actividad arancelada. Inscripción: (2355) 456645/474996. Organiza Club Defensores de Belgrano Los Toldos con el acompañamiento de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de General Viamonte.

Más información: www.instagram.com/deportesgralviamonte/ – www.instagram.com/defensoresdebelgrano_fc/

GENERAL LAVALLE

2º Fiesta del Pejerrey

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, desde las 18:00 y domingo 22, a las 9:00, en el Pesquero Chiozza.

Descripción: Concurso de pesca al pejerrey, premio a la pieza de mayor longitud y cena de pescadores. Feria de artesanías, paseo gastronómico, sorteos, presentación de nuevos embajadores y espectáculos con la presentación del Ballet Internacional de La Costa, bandas de folklore y artistas invitados. Entrada arancelada. Organiza Pesquero Chiozza con el acompañamiento de la Municipalidad de General Lavalle.

Más información: www.instagram.com/fiestadelpejerrey_lv/ –www.instagram.com/fiestadelpejerrey_lv/ – www.instagram.com/turismolavalle/

VISITAS GUIADAS

PUAN (Bordenave)

Cicloturismo en Bordenave

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 19, a las 9:00, desde el Monumento El Gaucho.

Descripción: Cicloturismo por caminos rurales de baja circulación y en las modalidades Circuito Chico de 30 kilómetros y Circuito Largo de 45. Al finalizar, almuerzo en El Ceibo. Actividad gratuita. Inscripciones por formulario online: https://bit.ly/3MNxByN o al (2923) 698583. Organiza el Municipio de Puan.

Más información: www.instagram.com/municipiopuan/- www.facebook.com/municipiodepuan

LA COSTA (San Clemente del Tuyú)

Experiencia Guiada: Reserva Vivero Cosme Argerich

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes, sábados y domingos, a las 11:00, en el Vivero Cosme Argerich.

Descripción: Recorrido por el vivero para conocer las plantas nativas de la zona y aprender sobre el cuidado del entorno natural de San Clemente del Tuyú. Actividad gratuita. Organiza la Secretaría de Turismo del Partido de la Municipalidad del Partido de La Costa.

Más información: https://lacosta.tur.ar/eventos/

LA PLATA

Walking Tour Espacio de la Memoria

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a las 10:30 y 16:00, en el Espacio para la Memoria ex Comisaría 5ta, diagonal 74 entre 23 y 24.

Descripción: En el marco del Mes de la Memoria, al cumplirse 50 años del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la recepción estará a cargo de un guía de EMATUR que brindará el contexto histórico y sentido de la visita. Recorrido, a cargo del equipo del Espacio para la Memoria. Inscripción previa en el siguiente link: https://bit.ly/walking-tours-2026 Organiza el Ente Municipal de Turismo de La Plata.

Más información: www.instagram.com/turismo.laplata/ – https://turismo.laplata.gob.ar/

MAR CHIQUITA

Sendero de la Albúfera

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a las 15:00, en av. Fernando Soler 1424, CAV Balneario Parque Mar Chiquita.

Descripción: Introducción a la biodiversidad del lugar, exhibición de material biológico, interpretación ambiental, identificación de especies y observación de médanos, pastizales, mar y laguna. Inscripción previa. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: www.turismomarchiquita.com.ar/

VILLA GESELL (Mar de las Pampas)

Sendero Botánico Mónica E. García

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a las 16:00, en Carlos Gesell y Padre Cardiel.

Descripción: Visita guiada para conocer los aspectos culturales y naturales que dieron origen al paisaje de Mar de las Pampas. El recorrido propone un trayecto entre especies vegetales identificadas mediante señalética y cartelería con mapas. Actividad gratuita. Organiza Sociedad de Fomento de Mar de las Pampas con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: www.gesell.tur.ar/ – www.instagram.com/villageselltur/

MAR CHIQUITA

Sendero Escuela Sustentable

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, a las 15:00, desde av. De Las Letras y Constancio Vigil.

Descripción: Recorrido por la primera escuela autosustentable del país, construida con materiales reciclados. Se abastece con agua de lluvia y utiliza energía solar para calefacción. Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: https://marchiquita.tur.ar/

FERIAS Y EXPOSICIONES

PINAMAR (Cariló)

Expo Mujer 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 y domingo 22, a las 14:00, en el Howard Johnson Hotel.

Descripción: Exposición comercial para emprendedoras, pymes y marcas regionales con actividades orientadas al bienestar integral y a la formación. Ciclo de charlas y conferencias a cargo de profesionales de diversas disciplinas y mesas de diálogo y articulación interinstitucional. Sector dedicado a Mujeres Rurales y productoras locales. Entrada gratuita. Organiza Expo Mujer con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.

Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/expo-mujer-2026/ – www.instagram.com/expomujer.ar/?hl=es?