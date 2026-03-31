General Madariaga llevará a cabo la 41º Pasión según San Juan; Benito Juárez, el Vía Crucis y Representación de Estampas en Villa Cacique; Mar Chiquita, la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor; Bahía Blanca, la 34° Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino en Ingeniero White; Villa Gesell, la 6º Pascuas en el Bosque y Luján, la Expo Chocolate.





GENERAL MADARIAGA

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41º Pasión según San Juan

ENTRADA GRATUITA

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Fecha, hora y lugar: Del miércoles 1 al sábado 4, desde las 18:00; domingo 5, a partir de las 16:30; en el Parque Anchorena.

Descripción: Obra musical de Alejandro Mayol con la interpretación a cargo del grupo musical La Fuente. La puesta rememora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en un espectáculo al aire libre, con un importante despliegue de luces y sonido. El montaje integra el teatro, la música y la danza en una galería de cuecas, candombes, triunfos, milongas, galopas y chacareras que dan un sello netamente folclórico a la obra. Entrada gratuita. Organizado por ASSEM – Asociación Semana Santa en Madariaga con el acompañamiento de la Municipalidad de Madariaga.

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Más información: www.turismo.madariaga.gob.ar – www.instagram.com/turismomadariaga – www.facebook.com/TurismoMadariaga

MAR CHIQUITA (Mar de Cobo)

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Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 2 al sábado 4, de 14:00 a 20:00, en la plaza central de Mar de Cobo.

Descripción: Productores locales ofrecerán elaboraciones artesanales como huevos de Pascua, chocolates, bombones, cervezas, licores, miel, alfajores y tés con chocolate. Además, espectáculos, juegos y talleres de elaboración. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: www.instagram.com/turismo.marchiquita/ – www.facebook.com/turismomarchiquita

AZUL

35º Encuentro Mototurístico

Fecha, hora y lugar: Jueves 2 al domingo 5, en el Camping Municipal de Azul.

Descripción: Bandas, juegos, caravanas, elección del Rey y la Reina del Encuentro, sorteo de una Moto 0Km. Organiza Agrupación Quijotes del Camino con el acompañamiento de la Municipalidad de Azul.

Más información: www.facebook.com/quijotesdelcamino.azul – www.instagram.com/azul_esturismo/ – www.facebook.com/azulesturismo

BAHÍA BLANCA (Ingeniero White)

34° Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 2 al domingo 5, desde el mediodía, en el Puerto Bahía Blanca, calle Guillermo Torres 4200, Ingeniero White.

Descripción: Gastronomía con mariscos, pescados, paellas y todos los platos típicos de Semana Santa. Feria con puestos locales, artesanos, productores y los espectáculos de Kapanga, La Delio Valdez, Peces raros, Bandalos Chinos, Luck Ra, Natalie Pérez, Estelares y Las Pastillas del Abuelo. Entrada gratuita. Organiza la Sociedad de Fomento de Ingeniero White, con el apoyo del Puerto Bahía Blanca y la Municipalidad de Bahía Blanca. Programación: https://fiestadelcamaronylangostino.com.ar/

Más información: www.instagram.com/puertobahiablanca/ – www.facebook.com/puertobahiablanca – www.facebook.com/socfomento.ingwhite – www.bahia.gob.ar/agenda/

LINCOLN

Semana Santa 2026 en Lincoln

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 2 al domingo 5, en diferentes horarios, en la Parroquia Inmaculada Concepción.

Descripción: Jueves Santo, celebración de la Última Cena a las 10:30, con niños y a las 19:00, Misa de la Cena del Señor. Hasta la medianoche el templo permanecerá abierto. Viernes Santo a las 10:00, en el Parque General San Martín, bicicleteada con niños de catequesis; a las 15:00, celebración de la Pasión del Señor, Parroquia Inmaculada Concepción; a las 20:00, Vía Crucis Viviente desde el Templo. Sábado Santo, a las 20:30, celebración de la Vigilia Pascual. Domingo, de 10:30 – 19:00, celebración Domingo de Resurrección. Organiza la Parroquia Inmaculada Concepción con el acompañamiento de la Municipalidad de Lincoln.

Más información: www.instagram.com/turismolincoln/ – www.facebook.com/TurismoLincoln

LUJÁN

Expo Chocolate Luján

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 2 al domingo 5, de 13:00 a 19:00, en el Museo de Bellas Artes Félix de Amador, calle 9 de julio nº 863.

Descripción: Más de 25 stands con exposición, degustación y venta de productos artesanales. Además, tradicionales actividades litúrgicas, en diferentes horarios, en la Basílica de Luján; y Feria D’Gustar, edición Festival Semana Santa, desde las 12:00, en el Parque Ameghino. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján e instituciones locales.

Más información: www.instagram.com/municipiodelujan/ – www.facebook.com/municipalidaddelujanoficial

TRES ARROYOS (Claromecó)

Semana Santa Frente al Mar

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 2 al domingo 5, en diferentes horarios y espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Nutrida oferta recreativa que contempla la teatralización de la Última Cena, el Vía Crucis Viviente, excursiones por la costa, cabalgatas, trekking, caminatas bajo la luna, paseos en kayak y la “Santa Carta”: una oferta gastronómica movilizada por los comerciantes del sector, con un menú especial en cada uno de los establecimientos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Tres Arroyos. Programación completa: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/semana-santa-frente-al-mar-3/

Más información: www.instagram.com/turismo.tresarroyos/ – www.facebook.com/turismo.tresarroys

TORNQUIST (Sierra de la Ventana)

2° Encuentro Nacional de Artesanos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 2 al domingo 5, a partir de las 11:00, en el Centro Cultural Sierra de la Ventana.

Descripción: Más de cien artesanos y artesanas expondrán sus productos, habrá shows musicales y patio de comidas. Entrada gratuita. Organiza la Feria Arte Sierra de la Ventana con el acompañamiento de la Municipalidad de Tornquist.

Más información: www.instagram.com/turismosierradelaventana/ – www.facebook.com/turismosierradelaventana/ –www.instagram.com/centrocultural_sierra/

TANDIL

La Pasión

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 2, a las 16:00, en el Teatro del Fuerte, Independencia 360.

Descripción: Teatralización de la obra La Pasión a cargo de niños y niñas. Actividad gratuita. Organiza la Parroquia del Santísimo Sacramento.

Más información: www.instagram.com/tandil.turismo/ – www.facebook.com/TurismoTDL

ROQUE PÉREZ

Semana Santa 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 2 al domingo 5, en diferentes horarios y espacios físicos de Roque Pérez.

Descripción: Jueves, acto protocolar por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; a las 20:30, 5º edición La Azotea en el Teatro, Centro Cultural. Viernes 3, a las 19:00, Vía Crucis viviente en plaza Martelli. Sábado 4, a las 16:00, Mercado Bien Auténtico, en el Predio del Ferrocarril. Entrada gratuita. Además, durante todo el fin de semana largo abrirán los almacenes de campo Carlos Beguerie, El Gramiyal, La Yunta, La Estafeta, La Paz Chica, El Progreso y Lo de Lasca, y habrá visitas guiadas a los principales puntos turísticos. Piletas libres en el Predio del Bicentenario. Organiza la Municipalidad de Roque Pérez.

Más información: www.instagram.com/turismorp_/ – www.facebook.com/turismo.roque.perez2

BENITO JUAREZ (Villa Cacique)

Vía Crucis y Representación de Estampas

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3, a las 19:00, en el Paseo Cristo de las Sierras.

Descripción: Momento de encuentro y reflexión, en el recorrido de las estaciones. Actividad gratuita. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Benito Juárez y la Asociación Civil por mi Pueblo.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismobenitojuarez – www.facebook.com/Municipalidad-De-Benito-Ju%C3%A1rez-671525542976549

BALCARCE

6° Pasión Viviente Edición «La vida a la muerte vence»

Fecha, hora y lugar: Viernes 3, a las 20:00, en el Anfiteatro Saverio Bonazza, cerro El Triunfo.

Descripción: Recreación de la Pasión de Cristo, como parte de las actividades religiosas y culturales de Semana Santa. Entrada gratuita, se puede colaborar mediante la compra de silla por un valor de $3.000. Organizado por la parroquia Santa María de la ciudad con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce.

Más información: https://balcarce.gob.ar/event/pasion-viviente-2026-xii-edicion-la-vida-a-la-muerte-vence- www.instagram.com/turismobalcarce/

PUNTA INDIO

Cierre de temporada 2025/2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3, a las 20:00, en la Sociedad de Fomento de Punta del Indio.

Descripción: Feria, patio de comidas y música en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Punta Indio.

Más información: www.instagram.com/puntaindiodelanaturaleza – www.facebook.com/profile.php?id=100063613920684

SAAVEDRA (Pigüé)

Vía Crucis Criollo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3, a las 20:00, en la Ermita Nuestra Señora de Luján de la Sierra de Saavedra.

Descripción: Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús al pie de las Sierras. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de Fomento Saavedra con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.

Más información: www.instagram.com/turismosaavedrapigue/?hl=es – www.facebook.com/turismosaavedrapigue

TANDIL

Vía Crucis al Monte Calvario

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3, a partir de las 8:00, en el Monte Calvario.

Descripción: Vía Crucis a cada hora, hasta las 20:00, cuando se realizará el Vía Crucis del Peregrino con Antorchas. Entrada gratuita. Organiza la Parroquia del Carmen.

Más información: www.instagram.com/tandil.turismo/ – www.facebook.com/TurismoTDL

NECOCHEA

Pasión, muerte y resurrección de Cristo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3, a las 19:00, en la plaza 3 de Agosto.

Descripción: Representación teatral comunitaria que incluye una pasión viviente con escenas de la vida de Jesús. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ – www.facebook.com/NecocheaTur

AVELLANEDA

Expo Pascuas Avellaneda

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3 al domingo 5, de 12:00 a 20:00, en el Parque Municipal La Estación, Güemes 700.

Descripción: Participarán emprendedores y comercios del rubro chocolatero, panadero y pastelero, junto con stands gastronómicos y espacios recreativos. Elaboración de más de 5.000 huevos de Pascua con fines solidarios, elección de la mejor rosca y el mejor huevo de Pascuas, realización de un huevo de Pascua gigante, sorteos para el público y espectáculos musicales en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Avellaneda.

Más información: www.instagram.com/munideavellaneda/ – www.instagram.com/turismomda/

MONTE HERMOSO

5° Monte Sabores

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3 al domingo 5, de 12:00 a 00:00, en la Plaza Parque General San Martín.

Descripción: Tres días para disfrutar de la cocina con grandes referentes. Viernes, Martiniano Molina; sábado, Felicitas Pizarro, y domingo, con Mauricio Asta. Además, carpa de productores con más de 50 participantes de toda la región, patio gastronómico, master class de cocina y espacio de cocina kids para los más chicos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Monte Hermoso.

Más información: www.instagram.com/montehermoso.turismo/ –

www.facebook.com/TurismoMonteHermoso – https://montehermoso.gov.ar/sitio/eventos/monte-sabores-feria-gastronomica

VILLA GESELL

6º Pascuas en el Bosque

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3 al domingo 5, de 11:00 a 18:00, en el Bosque Fundacional, calle 303 y Alameda 202.

Descripción: El bosque fundacional se transformará en una aldea de fantasía para celebrar la sexta edición de Pascuas en el Bosque. Kermesse de Pascuas con juegos tematizados como carreras de embolsados y tiro a las latas para los más chicos; exhibición de huevos de Pascua intervenidos por alumnos de jardines de infantes locales y restauración artística de los clásicos; búsqueda de conejos, actividad interactiva que comenzará en los comercios locales previo al evento y culminará en los stands del bosque. Además, sets de fotografía, artistas caracterizados, espectáculos en vivo, paseo gastronómico especializado con venta de huevos de chocolate, roscas de pascua y conejos artesanales; food trucks con menús originales y una feria de artesanos con productos alusivos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: www.instagram.com/villagesellmunicipio/ – www.facebook.com/VillaGesellMunicipo

CHASCOMÚS

Posta de Sabores

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3 y sábado 4, desde las 10:00, en el Parque de Los Libres del Sur.

Descripción: Feria con más de 60 productores, emprendedores y puestos gastronómicos locales. Espectáculos musicales en vivo, demostraciones culinarias y degustaciones. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/municipalidaddechascomus/ – www.facebook.com/MuniChascomus

NECOCHEA

Pascuas con Aroma a Tradición

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 4 y domingo 5, de 15:00 a 19:00, en el Jardín Francés del Parque Lillo, avenida 10 y calle 91.

Descripción: Gastronomía, expo de emprendedores, búsqueda de zanahoria, juegos infantiles, espectáculos musicales con la presentación, el sábado, de Marbelita y Facu Moreno y, el domingo, estarán Anilina Circo y Clavija Sachera. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/direcciondeculturaneco/

MERCEDES

3° Encuentro de Queseros Mercedinos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 4, a las 11:00, en la plaza San Martín.

Descripción: Gran mercado gourmet, una experiencia única a cargo de maestros queseros locales, platos típicos, paseo de artesanías y música. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mercedes.

Más información: www.instagram.com/turismomercedesoficial/ –

www.facebook.com/dirturmercedes

MONTE

4° Fiesta de la Comida al Disco

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 4, de 12:00 a 00:00, a orillas de la laguna.

Descripción: Más de 50 puestos con cocina en vivo, desde las clásicas bondiolas y carnes mechadas, pasando por guisos y empanadas de diversos sabores, hasta opciones veganas. Todo elaborado con el sello distintivo de la cocción al disco. Además, música y danza en vivo, paseo de compras y espacio infantil. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Monte.

Más información: www.instagram.com/turis_monte/ www.facebook.com/TurismodeMonte – https://monte.gob.ar/comidaaldisco/

PUAN

Copa Argentina de Ultra Distancia

Fecha, hora y lugar: Sábado 4,a partir de las 7:00, en avenida Alem entre la Plaza de la Salud y la Terminal de Ómnibus.

Descripción: Largada 7:00 100 kilómetros; 10:00, 50 kilómetros; y 16:00, 21 kilómetros y 4×10 km. Inscripción arancelada. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Puan.

Más información: www.instagram.com/p/DWGzxuKDvk8/ – www.facebook.com/DireccionDeDeportesMunicipalidadDePuan – www.instagram.com/deportespuan/ – (2923) 487684

LOBOS

Visita Guiada y Astroturismo

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3, a las 18:00, en la Iglesia Nuestra del Carmen, Salgado y Albertino.

Descripción: Recorrido por la Iglesia Nuestra Señora del Carmen para conocer el sitio fundacional de la ciudad, con relatos que la conectan a las tradiciones y la comunidad. Luego, en la plaza 1810, taller de astroturismo con telescopio para observar el cielo y las constelaciones. Actividad gratuita. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos – www.facebook.com/lobos.turismo

LOBOS

Visita Guiada Tradición Viva

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 4, a las 17:00, en la Estación de Trenes, avenida Alem y 9 de Julio.

Descripción: Circuito por el centro de la ciudad para descubrir edificios históricos. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos – www.facebook.com/lobos.turismo

LOBOS

Visita Guiada al Cementerio

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 5, a las 11:00, en el cementerio municipal, Loyola y Fortunato Díaz.

Descripción: Acercamiento al patrimonio funerario a través de la arquitectura y el análisis de la simbología de tumbas y mausoleos. Actividad gratuita. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos – www.facebook.com/lobos.turismo

NECOCHEA

Visita Guiada al Puente Taraborelli

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 3, a las 10:00, en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo, avenida 2 y 87.

Descripción: Recorrido guiado a la primera estación del Vía Crucis, en el puente Taraborelli. Actividad gratuita. Cupos limitados. Inscripción: https://bit.ly/4sTtf8v Organiza la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ – www.facebook.com/NecocheaTur

PELLEGRINI

127º Aniversario de Pellegrini

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 4, desde las 11:00, sobre calle Rivadavia.

Descripción: Gran Peatonal del Aniversario, con más de 50 emprendedores, jam musical con artistas locales, degustaciones, sector de juegos, talleres recreativos, relatos que inspiran, astro divulgadores, y la tradicional Fiesta Regional de la Galleta. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Pellegrini.

Más información: www.instagram.com/municipio_de_pellegrini/ – www.facebook.com/municipiodepellegrini

PINAMAR

Acuatlón Éxodo Pinamar 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 4, a las 9:00, en Pinamar.

Descripción: Competencia que une aguas abiertas y running en un escenario natural. Individual o postas en las distancias promocional de 3 kilómetros y competitiva de 8 km. Actividad arancelada. Organiza Éxodo Sports con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.

Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/exacuatlon-pinamar-2026/ www.instagram.com/pinamarturismo/

DOLORES

1º Cicloencuentro Turístico Inclusivo y Solidario

Fecha, hora y lugar: Jueves 2 al domingo 5, por la mañana, en el Predio de la Fiesta de la Guitarra.

Descripción: Jornadas de encuentro para recorrer la ciudad en bicicleta, shows en vivo, food trucks. Inscripción: colaborar con útiles escolares, elementos de higiene personal y alimentos no perecederos. La misma se realiza en https://acortar.link/NSaFFU Organiza la Municipalidad de Dolores.

Más información: www.instagram.com/cicloturismodolores/ – www.instagram.com/doloresmunicipalidad/ – www.facebook.com/doloresmunicipalidad

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.