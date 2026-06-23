Todas las fiestas, eventos culturales, gastronómicos de la semana en la provincia de Buenos AIres.

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FIESTAS POPULARES

ESCOBAR (Ingeniero Maschwitz)

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15º Fogata de San Juan de Maschwitz

ENTRADA GRATUITA

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Fecha, hora y lugar: Sábado 27, a las 17:00, en el Parque Papa Francisco.

Descripción: Ritual de fuego, arte y conciencia. Presentación de la propuesta artística “Invocación de Agni — El fuego que anima” que reflexiona sobre la renovación, la conexión con la naturaleza y los vínculos comunitarios. En caso de lluvia, se reprograma para el sábado siguiente. Entrada gratuita. Organiza Arde Juan con el acompañamiento de la Municipalidad de Escobar.

Más información: www.instagram.com/fogatadesanjuandemaschwitz/ www.instagram.com/escobarcultura/

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EVENTOS GASTRONÓMICOS

BARADERO

Ciclo de Almuerzos Criollos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 12:00, en la pulpería El Torito.

Descripción: Artistas en vivo, baile y menú criollo. Entrada gratuita. Organiza la pulpería El Torito con el acompañamiento de la Municipalidad de Baradero.

Más información: www.instagram.com/municipiodebaradero/ - www.facebook.com/MunicipalidaddeBaradero

EVENTOS CULTURALES

CHACABUCO

Homenaje al Zorzal Criollo

Fecha, hora y lugar: Viernes 26, a las 21:00, en el Teatro Italiano de Chacabuco, avenida Alsina 29.

Descripción: Homenaje a Carlos Gardel en el marco del 91°aniversario de su fallecimiento. Participan Ana Palma, Griselda Chari, Sara Menta, Silvana Rubino, Belén Mansilla, Naín Iturian, Nicolás Menta, Sergio Millione, Nacho Cieri, Alberto Cirigliano, Omar Rinaldi, Juan Carlos Jurado, Alfredo Santora, Arnoldo Rubino y Marcelo Tomasini. Aporte musical: Marcelo Güida y Fernando Romero. Conducción: Obdulio Schettino. Entrada: un alimento no perecedero para el Hogar Máximo Gil y Centro de Día Integrarte. Organiza la Municipalidad de Chacabuco y el Teatro Italiano Galería de Arte (TIGA).

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismochacabuco/ - www.facebook.com/gobiernodechacabuco

CORONEL PRINGLES

Charla Desde las Sierras a los Ríos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 27, a las 19:00, en la Casa del Bicentenario, Stegmann y Sáenz Peña.

Descripción: Charla a cargo de Valentín Alfano, licenciado en Ciencias Geológicas, que invita a conocer Pringles en un viaje histórico de más de 300 millones de años. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Coronel Pringles a través del programa Agenda Abierta.

Más información: www.instagram.com/municipiocoronelpringles/ - www.facebook.com/MunicipiodeCoronelPringles

LOBOS

Tradición Viva

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 27, a las 16:00, en la Oficina de Turismo, avenida Alem y 9 de Julio.

Descripción: Recorrido guiado por el centro de la ciudad para conocer las costumbres del pueblo y las historias de vecinos. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/p/DZVHW1Ala9y/?img_index=2 -

www.facebook.com/lobos.turismo

LUJÁN

Concierto del Árbol Solo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 27, a las 20:00, en el Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján.

Descripción: En el marco del V Ciclo de Conciertos se presenta Réquiem: Mito Eterno de Mozart, interpretado por e Conjunto Vocal de Cámara de Quilmes y el Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani. Director invitado: Emiliano Linares. Entrada gratuita. Organiza el Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/coromunicipaldelujan/ - www.facebook.com/culturasyturismolujan

LA PLATA

2° La Plata Lúdica

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 27, de 13:00 a 19:00 y domingo 28, de 14:00 a 20:00, en el Pasaje Dardo Rocha.

Descripción: Convención anual de juegos de mesa y rol con agenda de torneos de juegos nacionales e internacionales. Zona de prototipos para testear, puestos de editoriales, tiendas y venta de accesorios. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.instagram.com/laplataludica/ www.instagram.com/laplata.capital/

TANDIL

3º Tandil Medita

Fecha, hora y lugar: Sábado 27, a las 15:00, en el Polideportivo Club Ferro, avenida Colón 1469.

Descripción: Encuentro de yoga y bienestar para compartir prácticas meditativas, armonización con cuencos y canto de mantras a cargo de referentes de distintas disciplinas. Espacio para las infancias. Inscripción: www.tandil.gob.ar Organiza la Municipalidad de Tandil.

Entrada: Un alimento no perecedero.

Más información: www.instagram.com/municipiodetandil/ - www.facebook.com/MunicipiodeTandil

EVENTOS DEPORTIVOS

LOBOS (Salvador María)

3º Rural Bike Lobos

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 11:00, en el Club Atlético Defensores de Salvador María.

Descripción: Distancias de 25 y 50 kilómetros. Categorías Participativa, Promocional, Competitiva, Gravel y Duplas. Actividad arancelada. Con el auspicio de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/ruralbikelobos_/

SAAVEDRA (Pigüé)

Trekking al Cerro El Inca

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 09:00, en la terminal de ómnibus de Pigüé, avenida Avellaneda 390.

Descripción: Recorrido por las Sierras de Cura Malal. Una aventura entre piletones naturales, cañadones, pastizales serranos y vistas de 360°. Reservas con anticipación al (2923) 462826/ 690044. Organiza Explora turismo Alternativo con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.

Más información: www.instagram.com/explora.turismoalternativo/ - www.facebook.com/exploracircuitosaventura - turismo.saavedra.gob.ar/evento/cerro-el-inca-trekking-2/

BRAGADO

15K de Bragado al Mundo 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 09:00, en el Palacio Municipal, Alsina Nº 178.

Descripción: Competencia en las modalidades participativa, de 5 kilómetros y competitiva, de 15. Todos los participantes recibirán medalla finisher y kit completo para los primeros cuTR inscriptos. Actividad arancelada. No se suspende por lluvia. Organiza la Municipalidad de Bragado.

Más información: www.instagram.com/direcciondedeportesmb/ - www.facebook.com/direcciondedeportesmb

CASTELLI

Circuito Regional de Carreras de Calle, Trail y MTB

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 10:00, en el Polideportivo Municipal.

Descripción: Tercera fecha del circuito con 3 kilómetros de run, 20 de ciclismo y 3 de run. Categorías individuales y por postas. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Castelli.

Más información: www.instagram.com/deportescastelli/ - www.facebook.com/polideportivocastelli/?locale=es_LA

FLORENCIO VARELA

23º Maratón San Juan Bautista

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 10:00, en la Plaza Central (frente a la Municipalidad).

Descripción: Prueba atlética por las calles de la ciudad en las distancias de 8 y 3 kilómetros en modalidad competitiva y participativa. En caso de lluvia se posterga para el domingo 5 de julio. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Florencio Varela.

Más información: www.varela.gob.ar/maraton/ - www.instagram.com/varelamunicipio/ - www.facebook.com/varelamunicipio

GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata)

15k Open Sports

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 08:00, desde Viamonte y la Costa.

Descripción: Distancias de 15, 10 y 5 kilómetros por el paseo costero. Finaliza en Viamonte y la Costa. Actividad arancelada. Organiza Open sports con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pueyrredón y prestadores privados

Más información: superate.com.ar/

PUAN

Duatlón Kilómetros que Ayudan

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 10:00, en Puan.

Descripción: Distancia sprint con 5 kilómetros de pedestrismo; 20, de ciclismo (MTB) y 2,5 de pedestrismo. Modalidad individual y posta por equipo. Actividad arancelada. Organiza Taller Protegido Crecer y la Municipalidad de Puan.

Más información: www.instagram.com/deportespuan/ - www.facebook.com/DireccionDeDeportesMunicipalidadDePuan - www.instagram.com/tallerprotegido/ - www.facebook.com/Tallerprotegidocrecer

ROQUE PÉREZ

Maratón 113 Aniversario de Roque Pérez

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 08:00, frente al Palacio Municipal.

Descripción: A las 08:00, apertura de inscripciones; las primeras cien personas en retirar su número recibirán la remera oficial de regalo. A las 10:00, largada oficial en modalidades competitiva y participativa de 5 y 10 kilómetros. Categorías femenina y masculina. Actividad gratuita. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Roque Pérez.

Más información: www.instagram.com/deportes.roqueperez/ - www.facebook.com/profile.php?id=61556642086325

VISITAS GUIADAS

BAHÍA BLANCA

Salida de Avistajes

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 26, a las 16:00 y sábado 27, a las 10:00, en el Campus Palihue de la Universidad Nacional del Sur, San Andrés 612.

Descripción: Observación de aves en el campus de la Universidad. Asistir con ropa y calzado cómodos. Duración estimada: 1 hora y 30. Se puede ingresar con cámara de fotos y/o binoculares, guías de identificación de aves y mate. Actividad gratuita. Organiza COA Loica Pampeana con el acompañamiento de la Municipalidad de Bahía Blanca.

Más información: www.instagram.com/coaloicapampeana/ - www.facebook.com/coaloicapampeana - www.bahia.gob.ar/agenda/

FERIAS Y EXPOSICIONES

GENERAL LAVALLE

La Feria de Pavón

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, de 10:00 a 17:00, en la intersección de Galo de Lavalle y Cámpora.

Descripción: Emprendimientos, artesanías, productores locales y de la región, gastronomía casera, espectáculo circense, charlas productivas y un recorrido guiado de interpretación de la naturaleza. Música en vivo con la presentación del Taller de Folclore del Paraje Pavón y Germán Truchet. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Lavalle.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_general_lavalle/ - www.facebook.com/PrensaGralLavalle

LAS FLORES

7° Exposición Nacional del Ave de Raza

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del miércoles 1 al sábado 4 de julio, a partir de las 08:00 y domingo, a las 09:00, en la Sociedad Rural de Las Flores, Predio Presidente Perón y Ruta 30.

Descripción: Miércoles, a las 8:00, jura de aves; viernes a las 10:00, apertura oficial y sábado, a las 20:00, cena de gala, espectáculos y entrega de premios. Entrada gratuita. Organiza la Comisión Avícola del Sur del Salado con el acompañamiento de los municipios de Las Flores, Rauch, Ayacucho y la Sociedad Rural Argentina.

Más información: http://lasflores.tur.ar/.../7ma-exposicion-nacional-de.../