En Villa Gesell y Miramar continúan los Paradores Recreo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con propuestas recreativas y servicios gratuitos.

VILLA GESELL

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Hasta el 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en calle 113 y playa.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

GENERAL ALVARADO (Miramar)

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Hasta el 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en avenida 12, entre avenida 9 y avenida del Durazno.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

FIESTAS POPULARES

MAR CHIQUITA (Coronel Vidal)

48° Fiesta Nacional del Potrillo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 26 de febrero al domingo 1 de marzo, desde las 10:00, en el predio Víctor Abel Giménez, Coronel Vidal.

Descripción: Destrezas criollas, desfile tradicionalista, puestos gastronómicos, emprendimientos y espectáculos artísticos en el escenario del Anfiteatro Carmencita Viglietti con Los Palmae, Norberto Quiroga, Mili González, Fabricio Rodríguez, Tomas Tejeria, Rubí, Juan Antonio Márquez, Brian Simaldoni, Los Juárez, Victoria Verdi, y Leo Miranda. Entrada gratuita. Organiza la comisión de la Fiesta Nacional del Potrillo y la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: www.instagram.com/fiestanacionaldelpotrillo/ - www.facebook.com/lafiestadelpotrillo

LAS FLORES

54º Corsolandia

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 27 y sábado 28 de febrero, de 20:00 a 22:00, en la avenida General Paz, entre Alem y Avellaneda.

Descripción: 54 ediciones del Carnaval Infantil, con desfile en categoría individual, individual bebé, dupla, automotor, carroza, gauchesco, grupal menor y grupal mayor. Entrada gratuita. Entrada gratuita. Organizan la Comisión Directiva de Corsolandia y la Municipalidad de Las Flores.

Más información: https://lasflores.tur.ar/calendario/ - www.instagram.com/turismolasflores/ - www.facebook.com/lasflorestur

CORONEL SUÁREZ (Pueblo Turístico Santa María)

11° Strudel Fest

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 27, desde las 20:00; sábado 28, a las 12:00 y domingo 1 de marzo, a partir de las 9:00, en distintos espacios de Santa María.

Descripción: Música y danzas típicas, gastronomía alemana, patio cervecero, torneo de kosser, emprendimientos, paseo de artesanías y visitas guiadas. Domingo, a las 10:00, elaboración del strudel gigante. Santa María forma parte del programas Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de PBA. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Suárez y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/strudel_fest/ - www.facebook.com/strudelfestsantamaria

GENERAL LAVALLE

43º Fiesta Nacional Semana de Santos Vega

Fecha, hora y lugar: Viernes 27 de febrero al domingo 1 de marzo, en distintos horarios y espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Desfile, destrezas nativas, espectáculos nocturnos, gastronomía, artesanías y paseo comercial. Viernes, presentación de Los Trajinantes; sábado, Facundo Quiroga, el humor de Alfredo Silva y espectáculos musicales de La 2001 y Va de Nuevo. Entrada arancelada. Organiza la Municipalidad de General Lavalle y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_general_lavalle/?hl=es - www.facebook.com/PrensaGralLavalle/?locale=es_LA

GENERAL PAZ (Loma Verde)

14° Festival de Loma Verde

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, a las 20:30, en el Playón Polideportivo.

Descripción: Espectáculos artísticos con Memo Vilte, Carolina Centurión, Caroso Monge y músicos locales y regionales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Paz.

Más información: www.instagram.com/municipalidadgeneralpaz/ - www.facebook.com/municipalidadgeneralpaz/?locale=es_LA

RIVADAVIA (González Moreno)

Carnaval en Rivadavia 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, por la noche, en la localidad de González Moreno.

Descripción: Comparsas, murgas y espectáculos con Luve y bandas en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Rivadavia.

Más información: www.instagram.com/municipalidadrivadavia/ - www.facebook.com/Municipalidad.Rivadavia

SAAVEDRA

Carnavales 2026 en Espartillar

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, a las 20:00, en calles Monterrastelli y Dr. Carlos Yañez.

Descripción: Festejos de carnaval y cierre con baile popular. Entrada gratuita. Organizan los Bomberos Voluntarios Espartillar con el acompañamiento del Municipio de Saavedra

Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/.../carnavales-2026-en.../

BOLÍVAR

Me Encanta Bolívar 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, a las 18:00, en el Parque Municipal Las Acollaradas.

Descripción: Música en vivo, danza, gastronomía y feria de artesanías en el marco del aniversario de la fundación de la ciudad. Sábado, presentación de Flor Álvarez y Owin, la voz del perreo. Domingo, espectáculo de La Konga. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Bolívar y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/bolivarcultura/ - www.facebook.com/cultura.debolivar

EVENTOS CULTURALES

MERCEDES

Noches en el Observatorio

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 27, de 21:00 a 00:00, en el Observatorio Municipal, RP 41, KM 241.

Descripción: Observación de la luna en sus fases de cuarto creciente/menguante, Júpiter y sistemas estelares. Entrada gratuita. No se efectúan observaciones con cielo cubierto, nublado o velado. Organiza la Municipalidad de Mercedes.

Más información: http://observatorio.mercedes.gob.ar/ www.instagram.com/munimercedes/ - www.facebook.com/munimercedes?locale=es_LA

SALADILLO (Pueblo Turístico Cazón)

4º Encuentro Nacional de Jeep

Fecha, hora y lugar: Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, desde la mañana, en el Pueblo Turístico Cazón.

Descripción: Exhibición de jeeps, travesía y paseos, circuito offroad, juegos y sorteos. Además, patio gastronómico, sector de expositores 4x4, feria de artesanías, música y espectáculos, acceso a piletas y camping. Inscripción arancelada. Organiza Club de Jeep Argentinos con el apoyo de la Municipalidad de Saladillo. Cazón pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA

Más información: www.instagram.com/jeep_argentinos/ - www.instagram.com/turismosaladillo/ - www.facebook.com/SaladilloTurismo

GENERAL BELGRANO

General Belgrano Medieval

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, de 13:00 a 20:00, en el Parque Mateo Bruzzo.

Descripción: Aldea de recreación medieval con mercado de artesanos de la época, gastronomía medieval, campamento de recreación, espectáculos musicales, asedio al fuerte, tiro con arco y flecha y demostración de combate medieval. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Belgrano.

Más información: www.instagram.com/generalbelgranotur/ - www.facebook.com/direcciondeturismo.gralbelgrano

GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata)

8º Noche del Foro de Colectividades

Fecha, hora y lugar: Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, a las 18:00, en el Centro Cultural Victoria Ocampo, Matheu 1851.

Descripción: Las culturas del mundo se encuentran, se comparten y se celebran. Puestos gastronómicos con sabores típicos,espectáculos en vivo,cuerpos de baile, coros, bandas, conjuntos artísticos, danzas y expresiones culturales de distintos lugares. Entrada arancelada. Organiza el Foro de las Colectividades Mar del Plata – Batán con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pueyrredón.

Más información: www.instagram.com/foro_de_colectividades_mdp/ - www.facebook.com/ForoColectividadesmdp?locale=es_LA - www.turismomardelplata.gob.ar/pdf/guia.pdf

EVENTOS DEPORTIVOS

GENERAL MADARIAGA

47º Rally Nacional Pagos del Tuyú

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 27, a las 7:00; sábado 28, a las 9:00; domingo 1 de marzo, a las 8:00, en diferentes espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Primera fecha del Rally Argentino 2026 y del Rally Mar y Sierras. Participarán más de 100 autos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Madariaga. Programación: https://www.rallyargentino.com/calendario-ampliar.php...

Más información: https://www.turismo.madariaga.gob.ar/ - https://www.instagram.com/madariagamunioficial/?hl=es

AYACUCHO

Carrera Nocturna La Vuelta al Pago

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, a las 20:00, desde la explanada municipal.

Descripción: Competencia a beneficio de la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal y el Hogar del Anciano. Dos modalidades: 10 kilómetros, competitivo y 4, correcaminata. Entrega del premio Sergio Hoffman. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Ayacucho.

Más información: www.instagram.com/ayacuchoturismo/ - www.facebook.com/turismoayacuchoargentina

LOBOS

Lobos 10k y 3k

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, a las 20:00, desde Mitre 638.

Descripción: Carrera a beneficio del Hogar de Ancianos La Sagrada Familia – Sociedad de Beneficencia. Recorrido por asfalto. Inscripción arancelada. Organizan el Club Madreselva y Corredores de Zona Sur con la colaboración de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/corredoresdezonasur/ - www.instagram.com/deporteslobos/

SAAVEDRA (Pigüé)

Trekking Nocturno a la Gruta de los Espíritus

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, a las 17:00, en la Terminal de Ómnibus de Pigüé.

Descripción: Caminata bajo las estrellas. Cada persona deberá llegar a la gruta en vehículo particular. El circuito cierra con una cena. Regreso: 23:00. Actividad arancelada con reserva previa, desde $30.000. Organiza Explora turismo alternativo con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.

Más información: www.instagram.com/explora.turismoalternativo/ -

https://turismo.saavedra.gob.ar/.../trekking-nocturno.../

CORONEL PRINGLES

Desafío Pillahuinco

Fecha, hora y lugar: Domingo 1 de marzo, a las 9:30, en el Balneario Municipal.

Descripción: Competencia que recorre la serranía de Ventania con distancias de 6 y 12 kilómetros. Inscripción arancelada en www.bahiacorre.com.ar No se realizan inscripciones el día de la carrera. Organiza la Municipalidad de Coronel Pringles.

Más información: www.instagram.com/p/DUDx687gG09/ -

www.facebook.com/MunicipiodeCoronelPringles -

www.instagram.com/coronelpringlesturismo - www.facebook.com/coronelpringlesturismo

SAAVEDRA (Pigüé)

Carrera de Ruta

Fecha, hora y lugar: Domingo 1 de marzo, a las 9:30, en el autódromo de la ciudad de Pigüé.

Descripción: En diferentes horarios según categorías. Inscripción arancelada. Organiza Pigüé Bike con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.

Más información: www.instagram.com/munisaavedrapigue/ - www.facebook.com/MuniSaavedraPigue

TRES ARROYOS (Claromecó)

20º 6 Horas a la Corvina de Mayor Peso

Fecha, hora y lugar: Domingo 1 de marzo, de 10:00 a 16:00, desde Dunamar hasta el arroyito en Reta, y desde las cercanía de El Faro hasta las inmediaciones del sexto salto.

Descripción: El Club Recreativo Echegoyen celebra veinte años con concurso y entrega de grandes premios: primer puesto,Toyota Hilux 4×4 km; segundo, Toyota Yaris 0km y para los inscriptos, otra Hilux 4X4 0Km. Además, 20 sorteos de un millón de pesos cada uno. Inscripción arancelada. Organiza el Club Recreativo Echegoyen con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/.../6hs-a-la-corvina.../

www.instagram.com/turismo.tresarroyos/ - www.facebook.com/turismo.tresarroyos

VISITAS GUIADAS

GENERAL MADARIAGA

Visita Guiada a Kiwal de Madariaga

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Todos los días de la semana, con horarios alternados, desde la intersección De Las Tropas y El Líbano.

Descripción: Visita guiada a la plantación de kiwi dentro de la ciudad. Coordinación previa al (2267) 452693 o personalmente en el Bodegón Las Mil Copas. Entrada gratuita. Organiza el Kiwal de Madariaga con el acompañamiento de la Municipalidad de General Madariaga.

Más información: www.facebook.com/MadariagaMuni/?locale=es_LA - www.instagram.com/turismomadariaga/?hl=es

LOBOS

Visita guiada: Tradición Viva

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, a las 19:00, desde la Oficina de Turismo.

Descripción: Recorrido guiado por el centro de la ciudad para descubrir los edificios históricos, las costumbres de pueblo, la vida tranquila y las historias de vecinos. Actividad gratuita. Inscripción previa a través del siguiente link: https://forms.gle/Z8hQLKSLFhFssK7c6. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/municipiolobos/ - www.facebook.com/lobos.turismo/?locale=es_LA

FERIAS Y EXPOSICIONES

LOMAS DE ZAMORA (Banfield)

Expo Comics 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 1, de 13:00 a 20:00, en la Plaza del Campeón, Maipú y Vergara, Banfield.

Descripción: Historietas y fanzines, sector medieval, editoriales y esculturas, desfile Cosplay y concurso de dibujo. Entrada gratuita. Con el acompañamiento de la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Más información: www.instagram.com/expo.comics/ - www.facebook.com/expocomics2026/