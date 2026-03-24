Baradero realizará el 51º Festival de Música Popular Argentina 2026; La Costa, el 40° Fiesta Nacional Aniversario de Santa Teresita; Luján, Luján y la estación Basílica; Alberti, la Rural Bike 2026 en estación Plá; Trenque Lauquen, la Maratón 6 ciudades; y General Villegas, el 3° Festival de Mujeres Asadoras.

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FIESTAS POPULARES

BARADERO

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51º Festival de Música Popular Argentina Baradero 2026

Fecha, hora y lugar: Viernes 27 al domingo 29, a las 19:30, en el Anfiteatro Municipal Pedro Carossi, avenida San Martín 550.

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Descripción: Espectáculos musicales con Lázaro Caballero, Los Tekis, Soledad, Carafea, Cuti y Roberto Carabajal y Antonio Tarragó Ros. Entrada arancelada. Personas con discapacidad, ingreso gratuito presentando DNI y CUD vigente, con acompañante (si así lo indicara el certificado). Jubilados, descuentos del 20% presentando el carnet. Organiza la Municipalidad de Baradero.

Más información: www.instagram.com/festivaldemusicabaradero/ - www.facebook.com/festivaldemusicabaradero

LA COSTA (Santa Teresita)

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40° Fiesta Nacional Aniversario de Santa Teresita

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 27 y domingo 29, a las 20:30; sábado 28, desde las 16:00, en la Plaza del Niño Jesús, calle 30 y 8.

Descripción: Sábado, desfile cívico institucional, elección de las representantes, reconocimiento a vecinos destacados, puestos gastronómicos y artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Secretaría de Turismo del Partido de la Municipalidad del Partido de La Costa.

Más información: https://lacosta.tur.ar/eventos/ - www.instagram.com/fiestanac.aniv.santateresita/ - www.facebook.com/cfsantateresita

GENERAL PUEYRREDON (Mar del Plata)

72º Fiesta Fallera Valenciana Marplatense

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, desde las 20:00, en la plaza Colón.

Descripción: Desfile de colectividades, motos de colección, autos antiguos, espectáculo piromusical y la tradicional Cremá del Monumento Fallero. Entrada gratuita. Organiza la Unión Regional Valenciana con el apoyo del Municipio de General Pueyrredón.

Más información: www.instagram.com/unionregionalvalenciana/ - www.facebook.com/UnionRegionalValenciana

NECOCHEA ( Juan N. Fernández)

117° Aniversario de Juan N. Fernández

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, a las 14:30, en la plaza Independencia.

Descripción: Acto Protocolar, desfile de instituciones, agrupaciones tradicionalistas y el clásico corte de torta. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Necochea

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ - www.facebook.com/NecocheaTur

LOBOS

139º Aniversario de Empalme

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, a las 16:00, en la estación de trenes, entrada por calle Emilio Castro.

Descripción: Acto protocolar, intervenciones artísticas de instituciones, reconocimientos, patio de comidas, artesanías y espectáculos en vivo con cierre de Los Charros. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/cultura_lobos/ - www.facebook.com/culturalobos

EVENTOS GASTRONÓMICOS

GENERAL VILLEGAS

3° Festival de Mujeres Asadoras

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, a las 10:00, en el Parque Municipal, predio Campo de Domas.

Descripción: Espectáculos en vivo con Mónica León y Marta Moreira y cierre con Anitta Bottega. Feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Inscripciones: (3388) 438816. Organiza la Municipalidad de General Villegas.

Más información: www.instagram.com/mgv.cultura/ - www.facebook.com/CasaManuelPuig

EVENTOS CULTURALES

LUJÁN

Luján y la Estación Basílica

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 27, a las 19:30, en el Museo de la Ciudad, calle San Martín 53.

Descripción: Primer encuentro del ciclo de charlas en el museo para conocer y redescubrir parte de la historia de la ciudad. Exposiciones de las museólogas Rosa Blotto y Mariana Luchetti; y del fotógrafo Marcelo Severino. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ - www.facebook.com/culturasyturismolujan/

LA PLATA

11° La Plata Baila Tango

Fecha, hora y lugar: Miércoles 1, a las 21:30; jueves 2 y viernes 3, a las 16:00; sábado 4, desde las 15:30, en el Pasaje Dardo Rocha.

Descripción: Festival autogestivo con clases magistrales, espectáculos, teatro, cine, charlas y milongas con orquestas en vivo y DJs. Organiza la Casa del Tango con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata

Más información: www.instagram.com/laplatabailatango/ www.instagram.com/turismo.laplata/

EVENTOS DEPORTIVOS

GENERAL GUIDO

Carrera Aniversario

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, a las 9:30, desde la Municipalidad.

Descripción: Carrera competitiva, en el marco de los festejos por el 143 aniversario de General Guido. Recorrido por las calles de la ciudad con distancias de 7 kilómetros (competitivos) y 3,5 (participativos). Inscripción a través de www.okeventos.com.ar/carrera-aniversario-general-guido/ Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de General Guido.

Más información: www.instagram.com/generalguidomunicipalidad/ - www.generalguido.gob.ar

ALBERTI (Plá)

Rural Bike 2026 - Estación Plá

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, a las 11:00, en el Parque Municipal Gral. San Martín de Alberti.

Descripción: Rural bike por los caminos rurales. Categorías: Damas y Caballeros, 60 kilómetros cada una; Promocionales, 40 kilómetros. Inscripción arancelada. Medallas del 1º al 5º puesto de cada categoría; premios en efectivo del 1º al 5º puesto en categorías Damas y Caballeros. Actividad arancelada. Organiza la Delegación Municipal de Plá y la Municipalidad de Alberti.

Más información: www.instagram.com/municipalidaddealberti/ - www.facebook.com/MunicipalidaddeAlberti

CHASCOMÚS

Desafío MTB Chascomús

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, a partir de las 9:30, en Camino Circunvalación y Bosque las Cortaderas.

Descripción: Participativa 18 kilómetros con largada a las 9:30; promocional 32 km, a las 10:30; y competitiva 48 km, a las 12:00. Inscripción arancelada. Organiza la Unión Ciclista Chascomús con el acompañamiento de la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/turismochascomus/ - www.facebook.com/chascomustur - (2241) 539676

BENITO JUÁREZ (Pueblo Turístico Villa Cacique-Barker)

Rural Bike

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, a las 8:30, desde Villa Cacique.

Descripción: Circuito para disfrutar del deporte y los paisajes serranos. Categorías: competitiva, 75 kilómetros y promocional, 37 km. Barker forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Inscripción arancelada. Organiza la Comisión Amigos del Ciclismo de Benito Juárez con el acompañamiento de la Municipalidad de Benito Juárez.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismobenitojuarez/ -

www.facebook.com/direcciondeculturabenitojuarez

TRENQUE LAUQUEN

Maratón 6 Ciudades

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, a las 8:30, en la plaza San Martín.

Descripción: Primera fecha de un campeonato que une a ocho municipios bonaerenses. Certamen de tres categorías: 2,5; 5; y 10 kilómetros. Actividad arancelada. Inscripción: www.deportesydesafios.com.ar/pag.php?t=ev&e=716 Organiza la Municipalidad de Trenque Lauquen.

Más información: www.instagram.com/trenquelauquen/ - www.facebook.com/municipio.trenquelauquen

VISITAS GUIADAS

VILLA GESELL (Mar de las Pampas)

Sendero Botánico Mónica E. García

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, a las 16:00, en Carlos Gesell y Padre Cardiel.

Descripción: Visita guiada destinada a dar a conocer aspectos culturales y naturales de la creación del paisaje de Mar de las Pampas. Trayecto determinado por las especies vegetales identificadas mediante señalética y cartelería con mapas. Actividad gratuita. Organiza Sociedad de Fomento de Mar de las Pampas con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: www.gesell.tur.ar/ - www.instagram.com/villageselltur/

MAR CHIQUITA

Sendero de la Albúfera

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 28, a las 15:00, en av. Fernando Soler 1424, CAV Balneario Parque Mar Chiquita.

Descripción: Introducción a la biodiversidad del lugar, exhibición de material biológico, interpretación ambiental, identificación de especies, observación de médanos, pastizales, mar y laguna. Inscripción previa. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: www.turismomarchiquita.com.ar/

MAR CHIQUITA

Sendero Escuela Sustentable

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, a las 15:00, desde avenida de Las Letras y Constancio Vigil.

Descripción: Recorrido por la primera escuela autosustentable del país, construida con materiales reciclados. Se abastece con agua de lluvia y utiliza energía solar para calefacción. Inscripción previa a través de WhatsApp 2265 42-2423. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: https://marchiquita.tur.ar/

MERCEDES

1º Encuentro de Cicloturismo Mercedes

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, a las 9:00, en el Parque Municipal Independencia (CEMUADRA).

Descripción: Cicloturismo por los caminos rurales de Mercedes en las distancias 30 y 60 kilómetros (con asistencia y apoyo). Inscripción al (2324) 592436, hasta el 25 de marzo Cupos limitados. Costo: $6.000. Incluye hidratación y seguridad. Organiza la Municipalidad de Mercedes.

Más información: www.instagram.com/turismo_mercedes/ - www.facebook.com/dirturmercedes

BENITO JUAREZ (Pueblo Turístico Villa Cacique-Barker)

Visitas Guiadas

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 2 a las 14:00, 15:00 y 16:00, en la Oficina de Información Turístico de Villa Cacique.

Descripción: Recorrido para conocer la historia, los paisajes serranos y los lugares emblemáticos del destino. Barker forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo PBA. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Benito Juárez.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismobenitojuarez www.facebook.com/Municipalidad-De-Benito-Ju%C3%A1rez-671525542976549 -