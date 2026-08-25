Además, Tornquist celebrará los 126 años del Pueblo Turístico Saldungaray y General Arenales, los 100 de La Angelita.

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FIESTAS POPULARES

GENERAL ARENALES (La Angelita)

100º Aniversario de La Angelita

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ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 30, desde las 10:30, en La Angelita.

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Descripción: Acto protocolar, desfile criollo y de instituciones, cápsula del tiempo, patio gastronómico, paseo de artesanías y actividades para las infancias. Cierre musical con Rocío Godoy, Indio Lucio Rojas y La Adictiva. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Arenales.

Más información: www.instagram.com/gobiernogeneralarenales/ – www.facebook.com/gobiernomunicipalgralaarenales

PUAN

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17° Cabalgata y Peregrinación a la Virgen del Carmen de López Lecube

Fecha, hora y lugar: Domingo 30, a las 8:30, desde Felipe Solá hacia López Lecube.

Descripción: Cabalgata con la participación de más de trescientos jinetes. Al mediodía, baile La Tranca de Cura Malal frente a la iglesia de Lecube, desfile, almuerzo, espectáculos con la agrupación folclórica El Andén y el grupo Hermanos Montané, celebración de la Santa Misa y cierre con Grupo Star. Organiza la Municipalidad de Puan, y centros tradicionalistas locales.

Más información: www.instagram.com/turismopuan/ – www.facebook.com/TurismoPuan

TORNQUIST (Pueblo Turístico Saldungaray)

126º Aniversario de Saldungaray

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 29, a las 9:30 y domingo 30, a las 10:30, en el Pueblo Turístico Saldungaray.

Descripción: Sábado, acto protocolar oficial. Domingo, desfile institucional y criollo, patio gastronómico, paseo de artesanías y música en vivo con Sofía Ibarra, Los amigos del Folclore, Los Carrizos, Joaquín Larrea y Os Birretes. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Saldungaray y la Municipalidad de Tornquist. Saldungaray pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: www.sierrasdelaventana.tur.ar/126-aniversario-saldungaray/

EVENTOS CULTURALES

LUJÁN

Concierto del Árbol Solo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 29, a las 20:00, en el Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján.

Descripción: Con la interpretación de la “Magnificat” de John Rutter, a cargo de la Agrupación Sinfónica de Morón, el Coro de Mujeres de Morón, el Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani, con Michelle Fogel (solista) y Pablo Bocchimuzzi (director). En el marco del V Ciclo de Conciertos del Árbol Solo. Entrada gratuita. Organiza el Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/coromunicipaldelujan/ – www.facebook.com/culturasyturismolujan

CARLOS CASARES

Ciclo de Jazz y Música Urbana

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 30, a las 20:00, en el Salón Blanco Municipal.

Descripción: Cierre de ciclo con la actuación de Pacú, integrado por Matías Arriazu, Mariano “Tiki” Cantero y Federico Arreseygor. Entrada gratuita. Organiza la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Carlos Casares.

Más información: www.instagram.com/culturacasares/ – www.facebook.com/cultura.casares

BERAZATEGUI

14º Bera Rock

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 3 al domingo 6, de 14:00 a 1:00, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, calle 148 y 18.

Descripción: Rock nacional, funk rock, reggae, instrumental, ska, rock & roll, blues, country, folk fusion, pop, pop/rock, progresivo, alternativo, experimental, indie, heavy, new metal, hard rock, hardcore, punk y grunge. Participan bandas de escuelas locales y la Orquesta Escuela Municipal. Sector gastronómico. Entrada gratuita, por orden de llegada. Capacidad limitada. Organiza la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui.

Más información: berazategui.gob.ar/cultura/ – www.instagram.com/culturabe/ – www.facebook.com/CulturaBe

LUJÁN

1° Encuentro de Orquestas de Tango

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 3, a partir de las 18:00, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara.

Descripción: Participan la Orquesta Municipal de Tango, el Ensamble de Tango de la Universidad Nacional de Luján, el Ensamble Juvenil de Luján, el Grupo de Cámara de Orquesta El Ombú, estudiantes de la cátedra Práctica de Conjunto Tango de la Escuela de Arte José “Pipo” Ferrari y el elenco Municipal de Tango Guillermo Pagani. Entrada gratuita. Organiza la Orquesta Municipal de Tango y la Secretaría de Culturas y Turismo de Luján.

Más información: www.facebook.com/municipalidaddelujanoficial – www.instagram.com/municipiodelujan

PILA

5º Festival Audiovisual Pila (FAP)

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 3 al domingo 6, en diferentes horarios, en el Cine Teatro Municipal Pila Padre Adolfo Anastasio, San Martín 867.

Descripción: Competencia Nacional Argentina y Competencia Internacional, en formato cortometraje. Categorías: ficción, documental, videoclip y animación. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Pila.

Más información: festivalaudiovisual.pila.gob.ar/

EVENTOS DEPORTIVOS

ARRECIFES

14º Gran Premio “Cuna de Campeones”

Fecha, hora y lugar: Sábado 29, por la mañana, en el Circuito Costanero Daniel Alberti.

Descripción: En el marco del 70º aniversario del Arrecifes Automóvil Club, se disputarán las 5ª y 6ª fechas del Campeonato 2026. Además, festival solidario por el Día de las Infancias, destinado a niños y niñas que participan del programa Meriendas Compartidas. Organiza la Asociación Corredores Turismo Standard Histórico con el auspicio de la Municipalidad de Arrecifes.

Más información: www.instagram.com/municipalidaddearrecifes/ – www.facebook.com/municipalidadarrecifes

MONTE HERMOSO

Aguas Abiertas Frías Monte Hermoso 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 29 y domingo 30, a las 9:30; lugar a confirmar, sujeto a las condiciones climáticas.

Descripción: Competencia con distancias de 500 metros y de 1 y 2 kilómetros en las modalidades con y sin neopreno. Bautismo en aguas frías. Inscripción arancelada. Organizan la agrupación Nadadores de Aguas Frías, Bahía Corre, Adeprotur y la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Monte Hermoso.

Más información: www.instagram.com/montehermoso.deportes/ – www.facebook.com/DeportesMonteHermoso

DOLORES

Rally Bikes Dolores

Fecha, hora y lugar: Domingo 30, a las 8:30, en el Club Náutico Dolores.

Descripción: Rally en las distancias 50 kilómetros, competitiva; 30, promocional y 15, participativa. Inscripción arancelada ingresando a: acortar.link/jfvrwF Organiza Ciclismo del Este con el acompañamiento de la Municipalidad de Dolores.

Más información: www.instagram.com/ciclismodolores/ – www.instagram.com/turismo.dolores/ – www.facebook.com/secretariaturismodolores

MAR CHIQUITA

Campeonato de Duatlones “Los Tres Pueblos”

Fecha, hora y lugar: Domingo 30, a las 8:30, en el Centro de Atención al Visitante de Mar Chiquita.

Descripción: Tercera fecha de la competencia que combina running y mountain bike frente a la albufera de Mar Chiquita. El circuito combina 4 kilómetros de carrera a pie, 20 de mountain bike y 4 de running. Actividad arancelada. Organiza DC Eventos Deportivos con el auspicio de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: www.kilometroinfinito.com.ar/ – www.instagram.com/turismo.marchiquita/ – www.facebook.com/turismomarchiquita

MAR CHIQUITA (Santa Clara del Mar)

Concurso de Pesca Infantil “Niños Pescadores”

Fecha, hora y lugar: Domingo 30, de 10:00 a 13:00, en la Playa El Morro, Santa Clara del Mar.

Descripción: Participan niños y niñas de hasta 16 años con el objetivo de promover la pesca, el contacto con la naturaleza y el disfrute de la costa en familia. Entrada gratuita con la colaboración de un alimento no perecedero por persona. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: www.instagram.com/turismo.marchiquita/ – www.facebook.com/turismomarchiquita

SAN ANTONIO DE ARECO

Duatlón San Antonio de Areco

Fecha, hora y lugar: Domingo 30, desde las 8:00, en Puente Viejo, Moreno 12.

Descripción: Nueva fecha del circuito Lagos de Buenos Aires en las distancias promocional de 2,5 kilómetros; seguida de 10 y un tramo final de 2,5; y competitiva de 5 kilómetros, luego de 20 y por último 2,5 kilómetros. Inscripción arancelada. Organiza la Municipalidad de San Antonio de Areco.

Más información: www.instagram.com/deportesareco/

TANDIL

Campeonato Open Bonaerense de XCO

Fecha, hora y lugar: Domingo 30, a las 9:45, en el Parque Independencia de Tandil.

Descripción: Cuarta fecha de la competencia con formato Cross Country Olímpico (XCO) de MTB. Sábado 29, de 13:00 a 18:00, acreditación y entrega de kits, en San Lorenzo 441. Actividad arancelada. Las inscripciones finalizan el sábado 29, a las 18:00. Organiza Perfil Extremo con el acompañamiento de la Municipalidad de Tandil.

Más información: perfilextremo.com/project/open-xc/ – www.tandil.tur.ar/evento-4%C2%AA-fecha-del-campeonato-open-bonaerense-de-xco-1116

VISITAS GUIADAS

LOBOS

Tradición Viva

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 29, a las 16:00, en la Oficina de Turismo de Lobos, av. Alem y 9 de Julio.

Descripción: Recorrido guiado por el centro de la ciudad y edificios históricos para conocer las costumbres y las historias. Actividad gratuita con inscripción previa en acortar.link/tNwWUo Organiza la Dirección de Turismo de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos/ – www.facebook.com/lobos.turismo – (2227) 500405

PINAMAR (Valeria del Mar)

Donde El Mar Tuvo Nombre de Mujer

Fecha, hora y lugar: Sábado 29, a las 15:00, en av. Espora y Azopardo.

Descripción: Circuito guiado para descubrir el legado de Valeria Guerrero, fundadora de la localidad que cumple 76 años. Paisajes marinos, historia y patrimonio local. Actividad arancelada: $15.000 por persona. Menores de 12 años sin cargo. Duración de 1 hora y 30 minutos. Se suspende por lluvia. Organiza Experiencia Pinamar con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.

Más información: agenda.pinamar.gob.ar/valeria-del-mar/

FERIAS Y EXPOSICIONES

GENERAL MADARIAGA

Mercado de la Estación

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 29, de 10:00 a 13:00, en la Estación de Tren, Rivadavia y San Martín.

Descripción: con emprendimientos y productores locales de frutas, verduras, alimentos elaborados y artesanías, habrá venta de verduras de la huerta, miel, huevos, licores, mermeladas, chocolates y panificados, cerámica, telar y madera. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Madariaga.

Más información: www.turismo.madariaga.gob.ar/agenda

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.