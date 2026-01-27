Maipú se llenará de color con la 34° Fiesta Nacional Carnaval de la Amistad y Guaminí, con el Carnaval 2026. En Villa Gesell y Miramar continúan los Paradores Recreo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con propuestas recreativas y servicios gratuitos para toda la familia.

VILLA GESELL

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Durante los meses de enero y de febrero, de 10:00 a 20:00, en calle 113 y playa.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

GENERAL ALVARADO (Miramar)

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Durante los meses de enero y de febrero, de 10:00 a 20:00, en avenida 12, entre avenida 9 y avenida del Durazno.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

FIESTAS POPULARES

BALCARCE

33º Fiesta Nacional del Automovilismo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 5 al domingo 8, a partir de las 10:00, en la Plaza Libertad, calle 17 y 18.

Descripción: Exhibición de autos de competición y clásicos, encuentro multimarcas, exposición de automovilismo deportivo, espectáculos en vivo, paseo gastronómico, feria de artesanías, juegos infantiles y sorteos. Organiza la Municipalidad de Balcarce con la colaboración de la Fundación Juan Manuel Fangio, la Cámara de Comercio e Industria Balcarce y Auto Club Balcarce y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Más información: https://balcarce.gob.ar/.../33-fiesta-nacional-del.../ - https://www.instagram.com/turismobalcarce/ - https://www.facebook.com/subsecretariadeturismo.balcarce

TANDIL

60° Fiesta de la Pastora

Fecha,hora y lugar: Del jueves 29 de enero al domingo 1 de febrero, en diferentes horarios, en La Pastora, Ruta 226 KM 197.

Descripción: Conocida como “La Morrocotuda”, tendrá destrezas ecuestres, patio gastronómico, paseo de artesanías, emprendimientos y pilcheros, acampe libre y espectáculos folclóricos con la presentación de Pedro Saubidet y Juan Parada Curbelo, Marcelo Pellejero, Nahuel Pellejero, Agustín Serodio y Rubén Acosta. Entrada arancelada. Organiza la Asociación Civil Fiesta de La Pastora.

Más información: https://www.instagram.com/fiestadelapastora/ - https://www.facebook.com/fiestadelapastora

LINCOLN (Pasteur)

32º Festival Nacional de Folclore de Pasteur

Fecha,hora y lugar: Desde el viernes 30 de enero a las 22:00, sábado 31 y domingo 1 a las 17:00 en el Club Atlético Pasteur.

Descripción: Certamen competitivo de danza y canto, con artistas locales y zonales. En la apertura se presentarán Lucía Modad, Julio Juárez, Jorge Ibañez y Jorge Morán. Habrá servicio de cantina, puestos de comida y feria de artesanías. Entrada general 5.000 pesos. Personas con discapacidad y menores de doce años, gratis. Organiza prestador privado con el acompañamiento de la Municipalidad de Lincoln

Más información: www.facebook.com/TurismoLincoln - www.instagram.com/turismolincoln - www.lincoln.gob.ar - [email protected]

MAIPÚ

34º Fiesta Nacional Carnaval de la Amistad

Fecha, hora y lugar: Viernes 30 y sábado 31 a las 22:00; y domingo 1 de febrero a las 11:00 en el Paseo Madero.

Descripción: Viernes, apertura a las 22:00 con espectáculo de music hall, carrozas de aspirantes a reinas, comparsas, actuación de Fran Charco y bailanta. Arancelado. Sábado, a partir de las 22:00, carrozas de aspirantes a reinas, comparsas, Mala Fama, DJ Tiziano y Bailanta El Tanque. Arancelada. Domingo a las 11:00, almuerzo; 17:00, desfile tradicionalista y a las 19:00, espectáculos musicales con Los Chaza. Gratis. Martes 3, carnaval en movimiento a las 19:00; miércoles 4, carnaval infantil a las 19:00, y jueves 5, a las 21:00 presentación de las aspirantes y espectáculos musicales. Gratis. Organiza la Asociación Civil Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad con el acompañamiento de la Municipalidad de Maipú.

Más información: https://www.facebook.com/CarnavaldeMaipu?locale=es_LA

www.instagram.com/carnavaldemaipu

SAN ANDRÉS DE GILES

Fiesta del Chancho 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 31 a partir de las 20:00 en el Parque Municipal.

Descripción: Servicio de cantina a beneficio del Hospital Municipal San Andrés, que ofrecerá el tradicional sanguche de chancho, paseo de artesanías, y espectáculos de danza y canto folclórico. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Andrés de Giles.

Más información: https://www.instagram.com/municipiosag/ - https://www.facebook.com/MunicipioSAG

PUAN (Villa Iris)

14° Fiesta del Churro

Fecha, hora y lugar: Sábado 31, desde las 19:30, en el Polideportivo Municipal Villa Iris.

Descripción: Los mejores churros, puestos de artesanías, patio de comidas y espectáculo de Los Charros, Desde el Alma, Recio Camaleón, Cruz Diablo y Cantores. Gran cierre con DJ. Entrada anticipada $10.000, con acceso a sorteos. Organiza la Comisión de Festejos y la Municipalidad de Puan.

Más información: https://www.instagram.com/fiestadelchurrovillairis/ - https://www.facebook.com/profile.php?id=61566014499713

LINCOLN (Carlos Salas)

Carnaval en las Localidades de Lincoln

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Por la noche, sábado 31, en la localidad de Carlos Salas.

Descripción: Presentación de las batucadas Tabai, Fama, Scalo y Palo Borracho. Cierre musical con Lucho y Banda 20. Atracciones mecánicas. Entrada gratuita. Organiza la Agencia Municipal de Carnaval de la Municipalidad de Lincoln y las delegaciones locales.

Más información: https://www.instagram.com/municipalidad.lincoln/ - https://www.facebook.com/MuniLincoln/

SAAVEDRA (Espartillar)

25° Fiesta de la Carbonada y 5° Fiesta Provincial de la Carbonada

Fecha, hora y lugar: Sábado 31, a las 20:00, en la plaza Centenario.

Descripción: Evento homenaje con bailes folklóricos y danzas a cargo de El Cencerro, ADN Folklore y Tikeyra. Además se presentará Adrián Alonso, ventrílocuo y humorista; y Los Reyes del Cuarteto. También, corredor gastronómico, emprendedores y artesanías. Entrada general $6000, menores de 12 años, gratis. Organiza la Comisión de Cultura Espartillar, la Delegación Espartillar, y la Municipalidad de Saavedra con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/carbonada_espartillar/- www.facebook.com/profile.php?id=100063764791212"

GUAMINÍ

Carnaval 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en el corsódromo de av. Gregorio García Pereyra.

Descripción: Vuelve una nueva edición del Carnaval del Arte y la Alegría, con seis noches para disfrutar del mejor carnaval del sudoeste bonaerense. Fiesta de la Espuma, desfile de carrozas, carros de ingenio, carros dicharacheros, comparsas y murgas. Los festejos continuarán el 7,8 , 14 y 15 de febrero. Entrada arancelada. Organiza la Municipalidad de Guaminí.

Más información:

www.guamini.gob.ar - [email protected] - www.facebook.com/profile.php?id=100076214961468 - www.instagram.com/direccionturismodeguamini

LAS FLORES (El Trigo)

100º Aniversario de El Trigo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, desde las 14:00, en El Trigo, Ruta Provincial 91 KM 42.

Descripción: El paraje florense El Trigo cumple cien años y lo celebra durante dos días con espectáculos musicales y la presentación Bocha Lobosco, Jóvenes musiqueros y artistas zonales. Además, artesanías, instituciones locales, parrilla y cantina. Entrada gratuita. Bono contribución: $3.000, con acceso a sorteo por $1 millón en órdenes de compra. Organizan las instituciones locales y la Municipalidad de Las Flores.

Más información: https://lasflores.tur.ar/calendario/ - https://www.instagram.com/turismolasflores/ - https://www.facebook.com/lasflorestur

SAAVEDRA (Pigüé)

56º Fiesta de Jineteada y Folclore - 36º Fiesta Provincial del Reservado y 19º Fiesta Nacional del Reservado

Fecha, hora y lugar: Del lunes 2 al domingo 8, desde la mañana, en el Club de Pesca Pigüé, laguna Las Encadenadas.

Descripción: Conocida como la Gran Fiesta de la Familia con artistas locales, regionales y grupos invitados que llenarán cada noche de música, folclore, tradición y baile. Se presentarán animadores y payadores. Además, espectáculos de destrezas criollas. Entrada arancelada. Organiza el Club de Pesca y Turismo de Pigüé con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra. Programación: https://turismo.saavedra.gob.ar/.../10-fiesta-nacional.../

Más información: https://www.instagram.com/fiestanacionaldelreservado/ - https://www.facebook.com/clubdepescayturismodepigue - https://www.instagram.com/turismosaavedrapigue/ - https://www.facebook.com/turismosaavedrapigue"

SAAVEDRA (Pigüé)

8° Fiesta de la Candelaria (Fête de la Chandeleur)

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Lunes 2 de febrero a las 19:30 en la Alianza Francesa, ciudad de Rodez 343.

Descripción: Las raíces de la gastronomía francesa se podrán degustar en las distintas variedades de crepes dulces y salados. Además habrá música francesa a la luz de las velas. Entrada gratuita. Reserva de platos: 02923-430313/659907/457514. Organiza la Alianza Francesa con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.

Más información: www.instagram.com/turismosaavedrapigue/ - www.facebook.com/turismosaavedrapigue

EVENTOS GASTRONÓMICOS

LUJÁN (Torres)

Truck & Birra Tour

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 31 desde las 18:00 en Torres.

Descripción: Música, food trucks, feria de artesanías y patio gastronómico y cervecero. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: https://www.instagram.com/culturasyturismolujan/

EVENTOS CULTURALES

LUJÁN (Pueblo Turístico Carlos Keen)

Bici Cine

ENTRADA GRATUITA

Fecha,hora y lugar: Viernes 30, a las 20:00, en el Galpón Ferroviario.

Descripción: Proyección al aire libre, feria de instituciones, emprendimientos locales y propuestas gastronómicas. Entrada gratuita. Carlos Keen forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Bici Cine continuará los días viernes del mes de febrero. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján. Carlos Keen forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información:https://www.instagram.com/culturasyturismolujan/ - https://www.facebook.com/culturasyturismolujan

MERCEDES

Paseo de La Trocha

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero, de 18:00 a 00:00, sobre la peatonal de la avenida 42 y 29.

Descripción: Noches de verano con música en vivo, artesanías y gastronomía. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mercedes.

Más información: https://www.instagram.com/turismo_mercedes/ - https://www.facebook.com/dirturmercedes

SAN CAYETANO

Festival Isoca 2026

Fecha, hora y lugar: Del viernes 30, a las 13:00 hasta el domingo 1 de febrero a las 15:00, en el Club Dannevirke.

Descripción: Acampe, espectáculos musicales, talleres y charlas de temáticas sobre ecología, yoga, meditación, astrología y disciplinas vinculadas con la cultura sustentable. Entrada arancelada. Organiza la banda El Plan de la Mariposa, con el acompañamiento del Municipio de San Cayetano.

Más información: https://www.instagram.com/isocafestival/ - https://www.facebook.com/isocafestival

LOBERÍA

4° Festival de Verano Lobe Fest

Fecha, hora y lugar: Viernes 30 de enero a partir de las 18:30, en el Camino de Sirga del arroyo Los Huesos.

Descripción: Encuentro de juventudes en el marco del aniversario de la ciudad. Emprendimientos gastronómicos locales y foodtrucks: Monosapiens, Zaro Gin artesanal, Los Amigos, Biere Casais, Zorba y Drinks Truck. Actuarán Agustín Álvarez, Agua Brava, RIF y La Rutera. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Juventud y Educación de la Municipalidad de Lobería.

Más información: www.instagram.com/turismoloberia - www.facebook.com/loberiaturismo [email protected]"

CORONEL ROSALES (Pehuen Co)

5° Encuentro Nacional de escultores Tallando Identidad

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del sábado 31 al sábado 7 de febrero, de 09:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00, en la calle Brown frente a la Sociedad de Fomento.

Descripción: Más de doce escultores nacionales crearán en madera y metal en la vía pública y convertirán a la ciudad en un taller a cielo abierto. Actividad gratuita. Organizan la Sociedad de Fomento de Pehuen Co con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Rosales.

Más información: https://www.instagram.com/turismo_mcr/

SAAVEDRA (Pigüé)

Peatonales de Verano 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 31, a las 22:30, sobre avenida Casey.

Descripción: Música al aire libre con Fondo Blanco, el 24 de enero, y Darío Rodríguez, el 31 de enero. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Saavedra, ABRA Producciones y La Vieja Esquina.

Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/.../enero-peatonal-2026-2/ - https://www.instagram.com/munisaavedrapigue/ - https://www.facebook.com/MuniSaavedraPigue

ESCOBAR

Peatonal Ochentosa

Fecha, hora y lugar: Sábado 31 a partir de las 18:00 Peatonal Hipólito Yrigoyen, entre Tapia de Cruz y Estrada.

Descripción: Música de la década de los ochenta y noventa, feria de emprendedores, espectáculos en vivo y patio gastronómico. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Escobar.

Más información: - www.facebook.com/escobartur - www.instagram.com/escobarturismo

EVENTOS DEPORTIVOS

CORONEL DORREGO (Marisol)

10º Marisol Corre

Fecha, hora y lugar: Sábado 31 de enero a las 18:00, desde el Balneario Marisol.

Descripción: Carreras de 8 y 4 kilómetros competitivas; y 4 recreativa. Remera para los primeros ochenta inscriptos pagos. Actividad arancelada. Inscripción bahiacorre.com.ar. Organiza la Municipalidad de Coronel Dorrego junto con Bahía Corre

Más información: https://www.instagram.com/p/DRnRQknkiKw/...

VISITAS GUIADAS

MAR CHIQUITA (Mar Chiquita)

Sendero Escuela Sustentable

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 31, a las 11:30, desde av. De Las Letras y Constancio Vigil.

Descripción: Recorrido por la primera escuela autosustentable del país. Su construcción fue realizada con materiales reciclados, se abastece con agua de lluvia y utiliza energía solar para calefacción. Inscripción previa al +549- 2265 42-2423. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: https://marchiquita.tur.ar/

MAR CHIQUITA

Sendero Bosque Arroyo y Mar

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 30,18:00, en av. Golfo San Jorge y La Fragata, La Caleta.

Descripción: Experiencia que recorre tres ecosistemas. Variedad de plantas nativas y exóticas, avistamiento de aves migratorias y residentes. Fauna autóctona. Inscripción previa al +549 2265 42-2423. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: https://marchiquita.tur.ar/

TRES ARROYOS (Claromecó)

Caminata Nocturna al Caracolero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 30 a las 19:30 en la bajada de Dunamar.

Descripción: Sector empedrado de la playa que al subir la marea arrastra los caracoles, y permite observar huellas prehistóricas. Recorrido de ocho kilómetros de ida y ocho de vuelta. Se recomienda llevar ropa cómoda, calzado adecuado, agua y algo para comer en las paradas. Inscripción previa al (2983) 456-538 /(2983) 509-201/2982) 495002 / (2982) 480467. Organizan las Direcciones de Deportes y Políticas para la Juventud y de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: www.instagram.com/turismo.tresarroyos/ www.facebook.com/turismo3a - tresarroyos.gov.ar

PATAGONES (Cardenal Cagliero)

Caravana Turística: Salina de Piedras

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 31, a las 10:00, en la Oficina de Informes Turísticos (muelle de lanchas).

Descripción: Charla sobre los orígenes de la salina, recorrido por el sitio y momento fotográfico. Actividad gratuita. Con inscripción previa: [email protected] o al +549 2920 366892. Organiza la Municipalidad de Patagones

Más información: https://www.instagram.com/turismopatagones/

GENERAL ALVARADO (Miramar)

Visita Guiada en el Bosque Vivero Florentino Ameghino

Fecha, hora y lugar: Sábado 31, a las 10:00, desde la Base de Guardaparques.

Descripción: Circuitos turísticos y recreativos por el Bosque Vivero Florentino Ameghino. Senderos y atractivos en un escenario natural con personal especializado. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Geneal Alvarado.

Más información: https://miramar.tur.ar/index.php/2025/12/22/visitas-guiadas/

AVELLANEDA

Visita Guiada a la Isla Maciel

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 31, a las 11:00, con punto de encuentro en el puente transbordador Nicolás Avellaneda, Pedro de Mendoza y Almirante Brown, La Boca.

Descripción: Recorrido cruzando el riachuelo a través del puente peatonal Nicolás Avellaneda, rumbo a la Isla Maciel en donde se podrá ver murales, casas históricas y espacios públicos que forman parte de la vida del barrio. Finalizando en el MusCarpintero de Ribera para conocer las expresiones artísticas de estos bordes urbanos. Actividad gratuita con cupos limitados. Inscripción: linktr.ee/avellanedatur Duración: 2 horas. Organiza la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Avellaneda.

Más información: https://www.instagram.com/turismomda/ - https://www.facebook.com/avellanedatur

CAMPANA

Campana desde el río

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábados de enero y febrero, a las 17:00 y 18 ,desde el muelle de la costanera.

Descripción: Recorrido de cincuenta minutos para conocer los atractivos naturales del delta campanense. Actividad gratuita con cupos limitados. Inscripciones, los jueves a partir de las 10:00, en la Casa de Turismo e Islas ubicada en Manuel Iglesias 110. Organiza la Municipalidad desde Campana.

Más información: - www.instagram.com/campanagov - www.facebook.com/municipalidaddecampana

LA COSTA (Santa Teresita)

Clases de Rock en el Parador Municipal

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes de enero, a las 20:00, en el Parador Municipal Santa Teresita, av. Costanera y calle 35.

Descripción: Clases de rock para moverse, divertirse y compartir una noche distinta junto al mar. No requiere experiencia previa. Ideal para todas las edades. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad del Partido de La Costa.

Más información: https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/

PATAGONES (Balneario Pueblo Turístico Los Pocitos)

Visitas Ecoturísticas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábados de enero, a las 11:30, en la Oficina de Informes Turísticos.

Descripción: Visita guiada peatonal pensada para conectar con la naturaleza, conocer el ecosistema costero y promover el cuidado del ambiente. Interpretación de los paisajes, la flora y la fauna. Duración: una hora y media. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Patagones. Los Pocitos forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: www.instagram.com/turismopatagones/ - www.instagram.com/turismolospocitos