Además, Bragado realizará la 33° Fiesta Provincial del Agricultor en Irala; General Lavalle, la 4° Jornada de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires; Cañuelas, el 1º Concurso Internacional de Chefs en Cañuelas; Bolívar, la 97° Exposición Rural y San Fernando, el 29° Encuentro Nacional de Artesanos.

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Toda la información en buenosaires.tur.ar/que-hacer

FIESTAS POPULARES

CARLOS TEJEDOR (Colonia Seré)

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123° Aniversario de Colonia Seré

ENTRADA GRATUITA

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Fecha, hora y lugar: Sábado 5 y domingo 6, desde las 10:00, en distintos espacios de la localidad.

Descripción: Sábado, a las 10:00, misa y a las 20:00, baile popular. Domingo, a las 10:00, acto protocolar y desfile institucional y tradicionalista; a las 13:00, almuerzo y a las 14:00, apertura del escenario con espectáculos musicales. Entrada gratuita. Organizan la Comisión de Festejos de Colonia Seré y la Delegación de Colonia Seré junto a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Carlos Tejedor.

Más información: www.instagram.com/cultura.ctejedor/ – www.instagram.com/carlostejedormunicipalidad/ – www.facebook.com/carlostejedormunicipalidad

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MARCOS PAZ

473 años de Santiago del Estero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 5, desde las 16:00 y domingo 6, a las 11:00, en el Espacio Quinta Devoto, Ruta 40, kilómetro 50.

Descripción: Música, danza y tradiciones del norte argentino. Espectáculos artísticos de guaracha, folclore y chamamé, Ronda Legüera, gastronomía con platos típicos como lechón, asado, cordero, empanadas y tortillas santiagueñas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz.

Más información: www.instagram.com/fiestaspopulares.mmp/ – www.facebook.com/TurismoMunicipiodeMarcosPaz

TRES ARROYOS

47° Fiesta de las Colectividades

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 5 y domingo 6, de 8:00 a 21:00, en El Fanal, Pellegrini y Olavarría.

Descripción: Comidas típicas, música y tradiciones de las colectividades de España, Dinamarca, Venezuela, México, Países Bajos, Francia, País Vasco, Siria, Italia, Bolivia, Líbano e Israel. Presentaciones en vivo de El Toke Cumbiero, 2xQue y la Academia de Baile El Caldén. Organiza la Comisión de Colectividades Extranjeras local con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: www.instagram.com/colectividadestsas/ – www.facebook.com/colectividadestsas – turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/47-fiesta-de-las-colectividades/

VILLARINO (Hilario Ascasubi)

114º Aniversario de Hilario Ascasubi

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 5, a partir de las 15:00, y domingo 6, a las 9:30, en el predio del Ferrocarril Mario Gil.

Descripción: Artesanías, emprendimientos, puestos gastronómicos, artistas locales y regionales. Domingo, acto protocolar y a las 16:00, apertura del escenario. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Villarino.

Más información: www.instagram.com/turismovillarino –

www.facebook.com/villarinoturismo

BRAGADO (Irala)

33° Fiesta Provincial del Agricultor

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 6, a las 11:00, en la Plaza Manuel Dorrego y otros espacios físicos del pueblo.

Descripción: En el marco del 121° aniversario de Irala, acto de apertura, en la plaza principal y, desde las 14:00, desfile cívico, institucional, agrícola y criollo, espectáculos en vivo con la Peña Raíces Bailando, Ballet Integrarte, Peña Martín Fierro de Bragado, Peña La Donosa de Junín, el taller municipal «Mientras Bailo» de la localidad de Morse, Clasikeros, Marcos Emanuel y cierre con Lisandro Márquez. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Bragado.

Más información: www.instagram.com/fiesta.del.agricultor.irala/ – www.facebook.com/profile.php?id=100082726982003

CORONEL SUÁREZ

Fiesta de las Colectividades

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 6, desde las 11:00, en el Mercado de las Artes.

Descripción: Espectáculos musicales, danzas típicas y cocina en vivo, patio gastronómico con platos elaborados por las distintas colectividades y, a las 17:00, acto oficial con la actuación de la Banda Municipal de Música «Bartolomé Meier». Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: www.instagram.com/suarezmunicipio/ – www.facebook.com/suarezmunicipio?locale=es_LA

CHACABUCO (Rawson)

9° Fiesta Provincial del Alfajor Artesanal

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 6, de 10:00 a 19:00, en la Plaza San Martín.

Descripción: Alfajoreros locales y de la región, máster class de elaboración y premio al mejor alfajor, desfile criollo, patio gastronómico, puestos de artesanías y artistas en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Cooperadora del Centro de Educación Agraria Nº 29 con el acompañamiento de la Municipalidad de Chacabuco.

Más información: www.instagram.com/fiesta_provincial_del_alfajor/ – www.facebook.com/fiestadelalfajor.rawson – www.instagram.com/gobiernodechacabuco/ – www.facebook.com/gobiernodechacabuco

OLAVARRÍA

Fiesta del Día del Inmigrante

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 6, a las 12:00, en el Cultural Municipal San José.

Descripción: Comidas típicas, danzas, música en vivo y feria gastronómica con las distintas colectividades de Olavarría. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Olavarría junto a la Unión de Colectividades local.

Más información: www.instagram.com/olavarria.va/ – www.facebook.com/olavarria.va?locale=es_LA

RAUCH

27° Fiesta Nacional del Ave Raza

Fecha, hora y lugar: Domingo 6 al domingo 13, desde la mañana, en diferentes espacios de la ciudad.

Descripción: Encendido de la llama votiva frente al Monumento al Avicultor, desfile por las calles de Rauch, almuerzo oficial, espectáculos con DJs locales, DJ Tao, Cele Arrabal, Matías Valdés, Ñaupa y Callejero Fino, expo avícola y expo comercial, elección de la embajadora y patio gastronómico. Entrada arancelada, excepto el día domingo, que el ingreso será gratuito. Organiza la Asociación Civil Fiesta Nacional del Ave Raza, la Sociedad Rural de Rauch y la Cámara de Comercio local con el apoyo de la Municipalidad de Rauch.

Más información: www.instagram.com/avederaza_official/ – www.facebook.com/fiestanacionaldelavederaza.oficial

EVENTOS GASTRONÓMICOS

CAÑUELAS

1º Concurso Internacional de Chefs en Cañuelas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 4 al domingo 6, desde las 10:00, en la Estancia Puesto Viejo, Ruta 6 Km. 82.

Descripción: Competencia gastronómica en las categorías Cocina Gourmet, Hamburguesa, Tallado, Pastelería, Coctelería y Mejor Alfajor, con la evaluación de un jurado internacional. Chefs invitados, food trucks y stands. Entrada gratuita. Organizan la Municipalidad de Cañuelas, la Unión Latinoamericana de Chefs y Tierra de Cocineros.

Más información: www.instagram.com/municanuelas/ – www.facebook.com/MunicipalidadDeCanuelas – [email protected]

SUIPACHA

1º Fiesta Nacional de la Mermelada

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 5 y domingo 6, de 12:00 a 20:00, en la Plaza Brown.

Descripción: Degustación y venta de diferentes variedades de mermeladas elaboradas con frutas de estación y otras combinaciones, productos realizados a base de este dulce, feria de artesanías, espectáculos musicales, actividades recreativas y concurso «La Mejor Mermelada del País». Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Suipacha.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_de_suipacha/ – www.facebook.com/MunicipalidadSuipacha – www.instagram.com/fiestanacionaldelamermelada.ok/

EVENTOS CULTURALES

CARLOS TEJEDOR

Encuentro de Colectividades en Carlos Tejedor

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 5, a las 14:00, en la plaza principal.

Descripción: Feria de artesanos y emprendedores, danzas, canto, poesías y stands de instituciones. Entrada gratuita. Organiza la Asociación Italiana de Socorros Mutuos local y la Municipalidad de Carlos Tejedor.

Más información: www.instagram.com/carlostejedormunicipalidad/ – www.facebook.com/carlostejedormunicipalidad

JOSÉ C. PAZ

12° Certamen Nacional de Danzas Folklóricas Pachamama 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 5, a las 8:00, en el Club El Porvenir, Hipólito Irigoyen 1643.

Descripción: Certamen de danzas folclóricas con la participación de academias, conjuntos, escuelas y ballets del orden público o privado de todo el país. Entrada arancelada. Organiza el Ballet Folklórico «Pachamama» del Club Atlético El Porvenir de José C. Paz.

Más información: www.instagram.com/balletpachamama.jcp/ – www.facebook.com/ballet.pachamama

LA PLATA

2° Expo Luthería La Plata

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 5 y domingo 6, de 14:00 a 20:00, en el Centro Cultural Islas Malvinas, av. 19 y 51.

Descripción: Constructores de distintos puntos del país, muestra de instrumentos de autor elaborados artesanalmente, sala para la prueba de los instrumentos, charlas, clínicas y conciertos. Entrada gratuita. Organiza la Asociación Argentina de Luthiers con el auspicio de la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.instagram.com/expolutheriaenlaplata –

www.facebook.com/profile.php?id=61579194969436

GENERAL LAVALLE

4° Jornada de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 5, a las 9:30, en la Casa de la Cultura.

Descripción: Encuentro sobre la historia de los pueblos bonaerenses a través de hechos, personajes, ámbitos geográficos, instituciones, fiestas populares y arquitectura. Inscripción gratuita. Organiza la Junta de Estudios Históricos de General Lavalle con el acompañamiento de la Municipalidad de General Lavalle.

Más información: www.instagram.com/turismolavalle – www.facebook.com/turismo.general.lavalle – (2257) 665301/(2252) 514060 – [email protected]

EVENTOS DEPORTIVOS

TORNQUIST (Sierra de la Ventana)}

4° Caminata sobre el Ramal 111

Fecha, hora y lugar: Sábado 5, a las 7:30, en el puesto de Vialidad, Ruta 72, KM 4,6.

Descripción: Trekking de 14 kilómetros que recorre la antigua traza ferroviaria de la histórica Trochita uniendo el antiguo puesto de Vialidad, en cercanías de Sierra de la Ventana, con las ruinas del emblemático Ex Club Hotel de la Ventana, en Villa Ventana. Actividad arancelada. Organizan la Asociación Trochita Sierra de la Ventana -Club Hotel y el Club Atlético Ventana.

Más información: www.instagram.com/clubatleticoventana/ – sierrasdelaventana.tur.ar/

TRENQUE LAUQUEN

3º Campeonato de Duatlones 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 5, a las 16:00, en el Polideportivo Municipal.

Descripción: Segunda fecha de la edición 2026 en las distancias de 3 kilómetros pedestrismo, 20 de ciclismo y 3 más de pedestrismo. Costo de inscripción: $20.000 por persona. Organizan la Dirección de Deporte del Municipio de Trenque Lauquen y el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica nº 144.

Más información: www.instagram.com/trenquelauquen/ – www.facebook.com/municipio.trenquelauquen

CHASCOMÚS

21K Chascomús

Fecha, hora y lugar: Domingo 6, a las 7:30, en calle Mitre y Crámer.

Descripción: Carrera de calle de 5, 10 y 21 kilómetros, con premiación para los tres primeros puestos de la clasificación general, de cada categoría convencional; de cada categoría PCD (personas con discapacidad), y para las tres primeras personas trasplantadas, todos en femenino y masculino. Inscripciones en apps.chascomus.gob.ar/deportes/21k/inscripcion.php. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/chascomusdeportesok/ 21k.chascomus.gob.ar/

BERISSO

44º Carrera del Inmigrante: Un Nuevo Desafío

Fecha, hora y lugar: Domingo 6, a las 8:00, en el Parque Cívico, av. Montevideo y calle 11.

Descripción: En el marco de la 49°Fiesta Provincial del Inmigrante, la competencia recorre cuatro distancias: 5 kilómetros participativa, y 10, 15 y 30 competitivas con distintos niveles de exigencia. Actividad arancelada. Inscripción: acortar.link/2XUKjQ Organizan la Municipalidad de Berisso, Círculo de Atletas Veteranos Platense y la Asociación de Entidades Extranjeras.

Más información: www.instagram.com/municipiodeberisso – www.facebook.com/municipiodeberisso – www.instagram.com/cavplatense/ – www.facebook.com/profile.php?id=100063056028993

GENERAL LAVALLE

3° 10K General Lavalle

Fecha, hora y lugar: Domingo 6, a las 10:00, en la Municipalidad de General Lavalle.

Descripción: En las distancias de 10 kilómetros competitivo y 3 participativo, con medallas finisher. Inscripción: acortar.link/SWeJ7Z. Actividad arancelada. Organiza el Centro de Educación Física nº 116 de General Lavalle con el acompañamiento de la Municipalidad de General Lavalle.

Más información: www.instagram.com/cef116generallavalle/ – www.facebook.com/ceflavalle.lavalle

FERIAS Y EXPOSICIONES

CORONEL DORREGO

61º Expo Rural

ENTRADA GRATUITA

Fecha,hora y lugar: Jueves 3 al domingo 6, en diferentes horarios, en la Sociedad Rural de Coronel Dorrego.

Descripción: Exposición ganadera e industrial con cabañas de Dorrego y de la región, espectáculos en vivo con la presentación del grupo Kumara, Tachame La Doble, espectáculo infantil con La Caracola, y paseo de artesanos y emprendedores, stands comerciales, desfile de mascotas, patio gastronómico con costillares y comidas típicas, charlas técnicas y remates especiales para el sector. Entrada gratuita. Organiza la Sociedad Rural de Coronel Dorrego.

Más información: www.instagram.com/sociedadruralcneldorrego – www.facebook.com/SociedadRuralDeCoronelDorrego

ESCOBAR (Garín)

Sabores del Mundo Especial Día del Inmigrante

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 4 al domingo 6, de 10:30 a 23:30, en boulevard Presidente Perón y Sarmiento.

Descripción: Comidas típicas de colectividades, artesanías, espectáculos, juegos infantiles y kermés. Entrada gratuita. Organiza Sabores del Mundo y la Municipalidad de Escobar.

Más información: www.instagram.com/saboresdelmundoferia/ – www.facebook.com/feriasaboresdelmundo

MAGDALENA

Expo Magdalena Produce

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 4 al domingo 6, desde las 10:00, en la Sociedad Rural de Magdalena.

Descripción: Encuentros, charlas, emprendimientos, empresas, propuestas del sector agropecuario y actividades recreativas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Magdalena.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_de_magdalena/ – www.facebook.com/MunicipalidaddeMagdalena

AZUL

Expo Auto

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 5, de 11:00 a 18:00, en el Autódromo Oscar Mauricio Franco.

Descripción: Exposición de autos de competición y vehículos clásicos, desfile de automóviles, paseo de emprendedores locales, patio de comidas, música en vivo, sector de juegos infantiles y actividades recreativas. Entrada gratuita. Organizan la Dirección de Deportes de Azul y el Auto Moto Club Azul.

Más información: www.instagram.com/municipiodeazul/ – www.facebook.com/municipiodeazul

BOLÍVAR

97º Exposición Rural Bolívar

Fecha, hora y lugar: Sábado 5 al domingo 13, desde la mañana, en la Sociedad Rural de Bolívar, av. Mariano Unzué y Pedro Vignau.

Descripción: Conferencias, remates, patio de comidas, cena show, jineteada, tradición y desfiles, tecnología y comercio. Entrada arancelada. Organiza la Sociedad Rural de Bolívar y la Cámara Comercial local.

Más información: www.instagram.com/sociedadruraldebolivar/ – www.facebook.com/ruralbolivar

SAN FERNANDO

29º Encuentro Nacional de Artesanos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Miércoles 9 al domingo 13, de 10:00 a 20:00, en la Plaza Mitre, Constitución al 900.

Descripción: Con más de 150 artesanos y artesanas de todo el país, talleres, espacio gastronómico, el domingo cierra la muestra el dúo folklórico Cuti y Roberto Carabajal. Entrada gratuita. Organizan los artesanos de San Fernando con el apoyo de la Municipalidad de San Fernando.

Más información: www.instagram.com/feriasanfernando/ – www.facebook.com/artesanos.desanfernando

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.