Te dejamos el calendario completo de fiestas bonaerenses para la semana entrante:

Ads

FIESTAS POPULARES

BARADERO (Pueblo Turístico Santa Coloma)

19º Fiesta del Mondongo y la Torta Frita

Ads

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 1, a partir de las 9:30, en Ruta Provincial 41 KM 303.

Ads

Descripción: Tradicional venta de mondongo y tortas fritas. Encuentro de autos y motos, feria de artesanías, puestos gastronómicos, servicio de cantina y espectáculos musicales con la presentación de Jorge Cardozo y su grupo, La Zumada (Zárate), Fernando González Paiva y Norma Dobler (Entre Ríos). Entrada gratuita. Santa Coloma forma parte del programa de Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organiza el Grupo de Trabajo Santa Coloma y la Municipalidad de Baradero.

Más información: www.instagram.com/municipiobaradero - www.facebook.com/direccionturismobaradero - www.facebook.com/profile.php?id=100080098958955

CAÑUELAS (Pueblo Turístico Uribelarrea)

Ads

4º Fiesta del Costillar Criollo

Fecha, hora y lugar: Viernes 1, desde las 10:00, en el predio de la Sociedad de Fomento de Uribelarrea.

Descripción: Más de 1.300 costillares al asador, espectáculos en vivo, música y artesanías. Entrada arancelada, anticipada. Llevar reposera, mesita o manta. Uribelarrea pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organiza prestadores privados gastronómicos de Uribelarrea con el auspicio de la Municipalidad de Cañuelas.

Más información: www.instagram.com/uribelarreaoficial/ - www.facebook.com/uribelarreaok - www.instagram.com/municanuelas/ - www.facebook.com/MunicipalidadDeCanuelas

MONTE (Abbott)

134º Aniversario de Abbott

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 1, desde las 11:00, en el predio de la estación ferroviaria.

Descripción: Acto protocolar, desfile tradicional, almuerzo criollo a cargo de instituciones y cantinas locales, espectáculos artísticos, puestos gastronómicos y paseo de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Abbott y la Municipalidad de Monte.

Más información: www.instagram.com/municipalidadmonte/ - www.facebook.com/municipalidadmonte

SAAVEDRA (Pigüé)

33° Cabalgata por las Sierras de Curamalal y 10° Cabalgata Provincial

Fecha, hora y lugar: Sábado 2, a las 9:00, en Ruta 33 KM 128,5 y domingo 3, a las 10:00, en el Monolito a la Primera Conscripción.

Descripción: Sábado, a las 9:00; almuerzo en Cura Malal Chico, a las 12:30; recorrido por el cordón serrano, a las 13:30; llegada al monolito, a las 19:00 y peña folclórica, a las 21:00. Domingo, izamiento de la bandera, a las 10:00; regreso, a las 10:30; almuerzo en Cura Malal Chico, a las 12:30; último trayecto, a las 13:30 y desfile por Pigüé, a las 16:00. Actividad arancelada. Organiza el Centro Criollo El Pegüal con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra. Más información: ww.instagram.com/turismosaavedrapigue/ - www.facebook.com/turismosaavedrapigue - (2923) 568363/429312.

SAN ANTONIO DE ARECO

4° Fiesta del Alfajor Regional

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 2 y domingo 3, a las 10:00, en la plaza Ruiz de Arellano.

Descripción: Feria de alfajores, taller de armado de alfajores para las infancias y espectáculos musicales. Sábado, apertura y domingo, entrega de premios, corte de alfajor gigante y cierre con cumbia. Entrada gratuita. Organizan Raíces de Cacao y El Arequero junto con la Municipalidad de San Antonio de Areco.

Más información: www.instagram.com/municipioareco/ - www.instagram.com/fiestaregionaldelalfajor/

CHASCOMÚS

2° Fiesta de la Empanada Campera

Fecha, hora y lugar: Sábado 2, de 11:00 a 22:00, en el Centro Cultural Municipal Vieja Estación, Belgrano 344.

Descripción: Elección de la mejor empanada campera del año, con la participación de cooperadoras de escuelas rurales y Jornada por la Paz a la que se convoca a participar a todas las religiones y partidos políticos de la ciudad. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Relaciones Institucionales y Comunitarias de la Municipalidad de Chascomús .

Más información: www.instagram.com/turismochascomus/?hl=es

EVENTOS GASTRONÓMICOS

CAPITÁN SARMIENTO

1° Fiesta del Guiso Campero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 1, a las 10:00, en el predio de los galpones ferroviarios.

Descripción: Guisos tradicionales, locros, carbonadas, comidas de olla, menú infantil y elección del Maestro Guisero. Manualistas, emprendimientos y espectáculos musicales. Entrada gratuita. Organiza el Rotary Club de Capitán Sarmiento con el acompañamiento de la Municipalidad de Capitán Sarmiento.

Más información: www.instagram.com/p/DXJvq95DvqO/ www.facebook.com/turismo.capitansarmiento

SALADILLO (Pueblo Turístico - Cazón)

1° Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 2, a partir del mediodía y domingo 3, desde las 10:00, en el predio del ferrocarril de Cazón.

Descripción: Patio de comidas, espectáculos musicales, paseo de artesanías y emprendimientos. Domingo, concurso de torta fritas. Los ganadores recibirán premios en dinero. Entrada gratuita. Cazón forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.Organiza la Asociación de Feriantes Saladillenses con el acompañamiento de la Municipalidad de Saladillo.

Más información: www.instagram.com/expo__arteysabores/ - www.instagram.com/turismosaladillo/ - www.facebook.com/SaladilloTurismo

EVENTOS CULTURALES

TAPALQUÉ

1° Fiesta Provincial de Artesanos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 1 al domingo 3, desde las 12:00, en el Balneario Municipal.

Descripción: Muestra de artesanías y manualistas, espectáculos artísticos y puestos gastronómicos. Entrada gratuita. Organiza la Asociación de Manualistas y Artesanos de Azul y la Municipalidad de Tapalqué.

Más información: www.instagram.com/p/DV83JIOESNE/ - www.facebook.com/municipalidadtapalque

TANDIL

Isla Medieval

Fecha, hora y lugar: Viernes 1 al domingo 3, de 11:00 a 22:00, en el Centro Náutico del Fuerte, avenida Zarini 1050.

Descripción: Combate medieval, mercadillo medieval, artistas, puestos gastronómicos y sorteos. Entrada general, 2.000 pesos. Organiza el Centro Náutico del Fuerte con el acompañamiento de la Municipalidad y prestadores privados.

Más información: www.instagram.com/p/DW91yIrllHH/ - www.instagram.com/tandil.turismo/

TRES ARROYOS (Claromecó)

Claromecó Fungi

Fecha, hora y lugar: Viernes 1 y domingo 3, de 13:00 a 19:00; sábado 2, de 9:00 a 19:00, en diferentes espacios de la ciudad.

Descripción: Caminata de reconocimiento de hongos silvestres, experiencias interactivas con lupas y microscopios, talleres de cocina especializada, charlas informativas para aprender sobre este ecosistema y feria fungi con productores locales. Actividades gratuitas y aranceladas. Organiza el Laboratorio de Biotecnología en Hongos Comestibles y Medicinales (LBHCyM) CERZOS-CONICET y la Asociación Civil EAC, de Claromecó con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: www.instagram.com/turismo.tresarroyos/ - www.facebook.com/turismo.tresarroyos - www.instagram.com/claromeco.fungi/ - www.facebook.com/Fungiclaro

PUAN

Encuentro de Autos Clásicos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 3, a las 11:00, en la plaza Adolfo Alsina.

Descripción: Vehículos históricos y de colección. Patio de comidas a cargo de instituciones locales y paseo de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Puan.

Más información: www.instagram.com/turismopuan - www.facebook.com/TurismoPuan

EVENTOS DEPORTIVOS

CORONEL PRINGLES (Pueblo Turístico Indio Rico)

Encuentro de Cicloturismo

Fecha, hora y lugar: Viernes 1, a las 12:00, en el Hotel Celir y 25 de Mayo.

Descripción: Los competidores llegarán a Indio Rico luego de recorrer caminos rurales desde Coronel Pringles, 68 kilómetros; Coronel Dorrego, 64 kilómetros; y Tres Arroyos, 75 kilómetros. Actividad arancelada. Cupo limitado. Indio Rico forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organizan las Kodesemes con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Pringles.

Más información: www.instagram.com/coronelpringlesturismo/ - www.facebook.com/coronelpringlesturismo

NECOCHEA

Caminata y Trekking por el Parque Miguel Lillo

Fecha, hora y lugar: Sábado 2, a las 09:00, en el circuito aeróbico, Pinolandia y avenida 10.

Descripción: Recorrido de dos horas por un entorno natural único a cargo de la profesora Adriana Lucifora. Presentarse diez minutos antes. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/necocheatur - www.facebook.com/NecocheaTur

NECOCHEA

Neco Trail Run

Fecha, hora y lugar: Domingo 3, a las 10:00, desde Balneario Kabryl, Parque Miguel Lillo.

Descripción: Recorrido dentro del parque Miguel Lillio que llega hasta el predio eólico y al regreso se costea el mar. Distancias 20, 10 y 5 kilómetros. Actividad arancelada. Inscripción: necotrail.cerokogroup.com. Organiza el Cero Knockout SA, con el auspicio de Puerto Quequén y el acompañamiento de la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ - www.facebook.com/search/top?q=necochea

CORONEL SUÁREZ (Huanguelén)

4° Carrera Solidaria San José 8K

Fecha, hora y lugar: Domingo 3, a partir de las 10:00, en Huanguelén.

Descripción: A beneficio del Hospital Lucero del Alba con largada a las 10:00 la categoría infantil, y a las 10:30, los 4 y 8 kilómetros. Actividad arancelada. Inscripción www.bahiacorre.com.ar. Organiza la parroquia San José con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: www.instagram.com/p/DXHiraMk9g7/ - (2923) 448488.

BRAGADO (Mechita)

1° Campeonato de Duatlón Provincial

Fecha, hora y lugar: Domingo 3, a las 10:30, en el Club Social y Deportivo Mechita, avenida Quintana y Homero Manzi.

Descripción: Distancias de 2,5, pedestrismo; 20, mountain bike y 2,5 kilómetros, pedestrismo. Categorías: dama, caballeros y mixtos (equipos). Actividad arancelada. Organiza el Club Social y Deportivo Mechita con el acompañamiento de la Municipalidad de Bragado.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismobragado - www.facebook.com/direcciondeturismobragado

VISITAS GUIADAS

NECOCHEA

Plaza San Martín y Capilla Nuestra Señora de Lourdes

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 2, a las 13:30, en la Secretaría de Turismo, avenida 2 y 87.

Descripción: Caminata de 45 minutos a cargo de una guía de turismo que explicará datos sobre edificios históricos y características de la ciudad. Actividad gratuita. Organiza la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/necocheatur - www.facebook.com/NecocheaTur

FERIAS Y EXPOSICIONES

TORNQUIST

50° Exposición Rural, Industrial, Comercial y de Turismo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 1 al domingo 3, a partir de las 08:00, en la Asociación Rural de Tornquist.

Descripción: Muestra comercial e industrial del sector agropecuario. Segundo concurso de terneros del sudoeste; 5° Expo Criollos; paseo de artesanías; emprendimientos; paseo de artesanos; espectáculos musicales y servicios de cantina. Entrada gratuita. Organiza la Asociación Rural de Tornquist con el acompañamiento de la Municipalidad de Tornquist.

Más información: www.instagram.com/asoc.rural_tornquist/

MAIPÚ

12° Expo Miel Maipú

Fecha, hora y lugar: Sábado 2, de 8:00 a 18:00, en el Club Jorge Newbery.

Descripción: Jornada que potencia la apicultura a través del impulso de negocios y de la visibilización del trabajo de la comunidad apícola. Habrá expositores, conferencias, sorteos. Entrada arancelada: $1.000. Organiza la Asociación de Apicultores Maipuenses con el acompañamiento de la Municipalidad de Maipú.

Más información: www.instagram.com/expomielmaipu/ - www.instagram.com/municipiomaipubsas

LOMAS DE ZAMORA (Banfield)

Expo Cómics Banfield: mes de Star Wars

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 3, de 13:00 a 20:00, en las Plaza del Campeón, Maipú y Vergara.

Descripción: Edición especial de Expo Cómics Banfield dedicada al universo de las historietas y saga galáctica en el mes de Star Wars. Recreacionismo galáctico, dibujantes y fanzines (llevate arte original), editoriales y esculturas, desfile cosplay (se puede participar caracterizado como tu héroe o villano favorito), concurso de dibujo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Más información: www.instagram.com/expo.comics/ - www.instagram.com/p/DW7OeKRAYPD/ - www.instagram.com/culturalomas/ - www.facebook.com/Culturalomasmlz

MALVINAS ARGENTINAS

5° Expo Car Malvinas Argentinas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 3, desde las 16:00, en las inmediaciones del Palacio Municipal, avenida Pte. Perón 4276.

Descripción: Muestra con más de quinientos autos en escena y distintas atracciones como simuladores de manejo, pista de autos eléctricos (scalextric), stands de concientización vial, feria gastronómica, espacios de emprendedores del rubro automotor, DJs, sorteos y premiaciones en distintas categorías. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Malvinas Argentinas.

Más información: www.instagram.com/malvinas.expocar/ - www.malvinasargentinas.gob.ar/

SUIPACHA

52º Expo Suipacha

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Miércoles 6, a las 14:00; jueves 7, a las 10:00; viernes 8, 08:30; sábado 9, a partir de las 09:30; domingo 10, a las 11:00; en la Sociedad Rural de Suipacha.

Descripción: Exposición de Ganadería, Comercio e Industria con más de 50 expositores; 20º Concurso Nacional de Calidad de Quesos, 22º Fiesta Provincial de la Lechería, Concurso de Estudiantes Secundarios, Concurso Interuniversitario de Conocimientos Producción Lechera, Ganadería de Carne y Producción Porcina, Demostración práctica de uso de drones en el agro, Jornada de Ganadería de Carne, Jornada de Lechería. Acto inaugural, Misa de Campaña, presentación de la Orquesta Criolla de Suipacha, cocina en vivo, shows musicales. Entrada gratuita. Organiza la Sociedad Rural de Suipacha con el acompañamiento del Municipio de Suipacha. Programación: https://exposuipacha.com.ar/#programa

Más información: https://exposuipacha.com.ar/

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.