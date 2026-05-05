Todas los eventos turísticos bonaerenses de la semana entrante:

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FIESTAS POPULARES

ENSENADA

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225º Aniversario de Ensenada

ENTRADA GRATUITA

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Fecha, hora y lugar: Sábado 9, desde las 19:00, en Ortiz de Rosas y Horacio Cestino.

Descripción: En el marco del aniversario de la ciudad se presentarán La Repandilla, La Base, Candu Domínguez y G Sony. Paseo de artesanías y patio gastronómico. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Ensenada.

Más información: www.instagram.com/prensaensenada/ – www.facebook.com/prensamunicipalidadensenada

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SAN ANTONIO DE ARECO

Fiesta de Entabladas y Tropillas

Fecha, hora y lugar: Sábado 9, a las 9:00 y domingo 10, a las 11:00, en el Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes.

Descripción: Sábado, pialada de terneros puertas afuera por equipos, presentación y jura de tropillas entabladas, jineteada con gurupa surera y carrera de potros. Domingo, presentación de las tropillas ganadoras y entrevero, encierro y suelta de la totalidad de las tropillas, gran contrapunto con bastos y encimeras con más de cuarenta jinetes invitados, entrega de importantes premios en efectivo. Espectáculos folclóricos. Entrada arancelada. Organiza la Municipalidad de San Antonio de Areco.

Más información: www.instagram.com/municipioareco/ – www.facebook.com/municipioareco

LOBOS

4º Fiesta del Alfajor Un Encuentro con el Sabor

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 9, a las 14:00 y domingo 10, desde las 10:00, en el parque Ingeniero Hiriart.

Descripción: Espectáculos en vivo, Demo de BMX, 2º concurso al mejor al alfajor, productores alfajoreros, elaboración de un alfajor gigante que será compartido entre el público presente. Feria de artesanías y emprendimientos locales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lobos. Evento previsto para el 24 y 25/04 que debiera ser reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/turismolobos – https://municipiodelobos.gob.ar/agenda/ – WhatsApp Dirección de Turismo de Lobos (2227) 500405

ALBERTI

6º Fiesta Provincial de la Harina

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 10, a las 10:00, en el predio del ferrocarril, Ruta 5 KM 189.

Descripción: Elaboración del sanguche de miga más grande del mundo con más tres metros de largo. Desfile criollo, música en vivo, patio gastronómico, paseo de emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Alberti.

Más información: www.instagram.com/albertiturismo/ – www.facebook.com/albertiturismo –www.instagram.com/municipalidaddealberti/ – www.facebook.com/MunicipalidaddeAlberti

FLORENCIO VARELA

31º Varela Matsuri 2026 – Festival Japonés

Fecha, hora y lugar: Domingo 10, de 10:00 a 18:00, en la Asociación Japonesa de Florencio Varela, avenida Eva Perón 7215 (ex Sarmiento).

Descripción: Gastronomía japonesa, cultura, arte, feria, emprendimientos y cosplay. Espectáculos en vivo con Rajio Taiso, el grupo Ryukyukoku Matsuri Daiko y sus tambores okinawenses, y Mumel. Bono contribución: $8.000, a beneficio del Jardín Municipal Nº 16 (barrio Don José). Ingreso gratuito: menores de 10 años, personas con discapacidad y acompañante (presentando el carnet), veteranos de Malvinas (presentando documento que lo acredite). Jubilados, 50% de descuento presentando el carnet. En caso de lluvia se posterga para el domingo 17 de mayo. Organiza la Asociación Japonesa local con el apoyo de la Municipalidad de Florencio Varela.

Más información: www.instagram.com/varelamatsuri/

LUJÁN

3° China en Luján 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 10, de 10:00 a 19:00, en el Parque Ameghino.

Descripción: Danza del león y dragón, exhibiciones de artes marciales, música y bailes tradicionales y modernos, desfile de ropa Hanfu, gastronomía típica y paseo ferial con lo mejor de la cultura china. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján y Club Argentino Wushu.

Más información: www.instagram.com/clubargentinodewushu/ –www.facebook.com/caws.com.ar – www.facebook.com/culturasyturismolujan – www.instagram.com/culturasyturismolujan/

OLAVARRÍA (Colonia Nievas)

Fiesta de la Kerb – 148° Aniversario de Colonia Nievas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 10, a partir de las 13:00, en la plaza Juan José Naviliat frente a la Capilla San Miguel.

Descripción: Por la mañana, misa en homenaje a San Miguel Arcángel. A las 13:00, apertura de los puestos de comida; 14:30, acto protocolar, y desde las 15:45, espectáculos musicales. Paseo de artesanías y food trucks. Entrada gratuita. Organiza la Sociedad de Fomento de la Juventud Unida de la Colonia Nievas con el acompañamiento de la Municipalidad de Olavarría.

Más información: www.instagram.com/olavarriamunicipio/ – www.facebook.com/municipiodeolavarria – www.facebook.com/profile.php?id=61576573988008

EVENTOS GASTRONÓMICOS

BERISSO

Festival del Alfajor en Berisso

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 9 y domingo 10, de 12:00 a 22:00, en el Gimnasio Municipal, calle 9 y 169.

Descripción: Productores de alfajores, miel, mermeladas y chocolates de producción local. Degustaciones, masterclass y competencias. Sector gastronómico y patio de juegos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Berisso.

Más información: www.instagram.com/municipiodeberisso/ www.facebook.com/municipiodeberisso

TORNQUIST (Villa Ventana)

1° Fiesta del Alfajor Serrano

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 9 y domingo 10, desde las 10:00, en la Plaza de Villa Ventana.

Descripción: Exposición y venta de alfajores artesanales, música en vivo, espectáculos de humor. Los participantes podrán presentar una versión original del «Alfajor Serrano», que será degustada y votada por el público, con premios y menciones especiales. Entrada gratuita. Organiza la Cámara de Comercio y Turismo Villa Ventana.

Más información: www.instagram.com/sierrasdelaventana.com.ar/ – www.facebook.com/sierradelaventana.org – www.instagram.com/alfajorfestvv/ – www.instagram.com/camaravillaventana/

EVENTOS CULTURALES

CAPITÁN SARMIENTO

Cabalgata Criolla 2026

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 9, a las 10:30, desde el Museo de la Estación.

Descripción: Cabalgata desde el museo hacia la escuela del paraje La Colorada con destino final a la pulpería El Pobre Gaucho. Cierre con prueba de riendas y peña folclórica. Servicio de cantina. Organiza la Municipalidad de Capitán Sarmiento.

Más información: www.instagram.com/culturacapitansarmiento/ – www.facebook.com/culturavivacapsto

GENERAL RODRÍGUEZ

Rodríguez Friki

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 9, de 10:00 a 20:00, en el predio de la estación cultural, avenida 25 de Mayo e intendente Manny.

Descripción: Animé, manga, cosplay y música. Espectáculos en vivo, karaoke, k-pop, concurso de cosplay, certamen de dibujo, adivina la canción y feria de emprendedores. Día de Goku, 9/5. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Rodríguez.

Más información: www.instagram.com/municipalidadgr/ – www.facebook.com/MunicipalidadGR

MONTE

16º Encuentro de Payadores Ramón Evaristo Agustini

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 9, a las 20:00, en el Centro Cultural Enrique Uzal, Petracchi 646.

Descripción: Noche poesía y música en vivo con la presentación de los payadores Lazaro Moreno, Emanuel Gabotto, Juan Cruz Olie, y David Tokar. Entrada gratuita. Organiza Santiago Agustini con el acompañamiento de la Municipalidad de Monte.

Más información: www.instagram.com/culturamonte/ – www.facebook.com/cultura.enriqueuzal

AVELLANEDA

Expo Fan Cultura Pop

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 9 y domingo 10, de 12:00 a 20:00, en La Estación Centro Municipal de Exposiciones, Güemes 700.

Descripción: Evento del animé, el manga, el cómic y la cultura pop en la región. Espectáculos en vivo, concurso de cosplay (en formato desfile, competencia individual e inscripción libre y gratuita), búsqueda del tesoro, artistas, talleres, patio gastronómico y, stands comerciales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Avellaneda.

Más información: https://expofan.com.ar/ – www.instagram.com/avellanedaexpofan/

PINAMAR

Festival de Breve Teatro

Fecha, hora y lugar: Viernes 8 y sábado 9, desde las 18:00; domingo 10, a las 17:00, en el Teatro de la Torre.

Descripción: Formato teatral de piezas breves, de entre quince y veinte minutos, que combinan intensidad emocional, espacios reducidos y cercanía extrema, conectando con nuevos públicos a través de narrativas directas. Entrada a la gorra. Organiza el Teatro de la Torre con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.

Más información: www.instagram.com/breveteatropinamar/ – https://agenda.pinamar.gob.ar/

EVENTOS DEPORTIVOS

MAR CHIQUITA (Vivoratá)

Duatlón Rural Los Tres Pueblos

Fecha, hora y lugar: Domingo 10, a las 08:30, en el Polideportivo Municipal, Ruta 2, mano a Mar del Plata.

Descripción: Primera fecha del Campeonato en distancias de 4 kilómetros en run, 20 en MTB y 4 más en run. Individual o en parejas. Inscripción arancelada en el siguiente link: ww.kmitodoapulmon.com.ar/p/1-duatlon-rural-vivorata-26abril2026.html Organiza DC Eventos Deportivos con el auspicio de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: www.instagram.com/deportesmarchiquita/ – www.facebook.com/deportesmch

PELLEGRINI

Rural Bike 6 Ciudades

Fecha, hora y lugar: Domingo 10, a las 8:30, en el Complejo Polideportivo.

Descripción: Primera fecha del circuito Seis Ciudades con recorridos desafiantes en entornos naturales. Inscripción arancelada. Organiza Pampeanos Deportes y Desafíos con el acompañamiento de la Municipalidad de Pellegrini. Evento previsto para el 26/04 que debiera ser reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.deportesydesafios.com.ar/ www.instagram.com/municipio_de_pellegrini/?g=5

TANDIL

Campeonato de Cross Country Tandil 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 10, a las 10:00, en la pista del Polideportivo Municipal.

Descripción: Categorías: U10, U12, U14, U16, U18, U20, mayores y másters. Distancias

600 a 8000 metros. Inscripción arancelada. Asociación Tandilense de Atletismo y Círculo de Atletas veteranos Tandil con el acompañamiento de la Municipalidad de Tandil.

Más información: www.instagram.com/p/DVPBbszAKDg/ – www.facebook.com/TurismoTDL – www.instagram.com/tandil.turismo

VISITAS GUIADAS

PELLEGRINI

Encuentro de Apicultores en Pellegrini

Fecha, hora y lugar: Jueves 7, a las 14:00, en el Salón de Actos Municipal.

Descripción: Actualidad y requerimientos del mercado internacional de la miel. Disertación a cargo del Ing. Norberto García Giruod. Visita a la empresa Graziano Mieles con el objetivo de conocer el trabajo productivo local. Organiza la Sociedad Rural de Pellegrini.

Más información: www.instagram.com/produccion.pellegrini/ – www.instagram.com/srpellegrini1/ – www.facebook.com/srpellegrini

FERIAS Y EXPOSICIONES

BERISSO

6º Feria del Libro

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 9, de 14:00 a 19:00, en la Escuela de Arte de Berisso, avenida Montevideo y 11.

Descripción: Con la participación de editoriales y publicaciones independientes en una jornada que convoca al encuentro con la lectura, la producción local y el mundo del libro. Presentación de «Sabrina Ameghino, Contra la corriente», escrito por los periodistas platenses Gastón Luppi y Pedro Garay. Organiza Ágnes Casa Editorial/Nostalgia & Rebeldía con el acompañamiento de la Municipalidad de Berisso y la Escuela de Arte de Berisso.

Más información: www.instagram.com/feria_del_libro_de_berisso/ – www.facebook.com/CulturaBerisso

ALMIRANTE BROWN (Ministro Rivadavia)

Expo Feria

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 9 y domingo 10, de 10:00 a 18:00, en la Granja Educativa Municipal, Juan B. Justo nº 1.000.

Descripción: Con la participación de productores locales, cooperativas florícolas, circuito de viveros y distintas ferias del municipio. Amplia oferta gastronómica, charlas abiertas en el auditorio y espectáculos culturales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Almirante Brown.

Más información: www.instagram.com/granjamunicipalbrown/

GENERAL LAVALLE (Pavón)

Feria de Pavón

Fecha, hora y lugar: Domingo 10, de 10:00 a 17:30, en Galo de Lavalle y Cámpora.

Descripción: Artesanías y emprendimientos locales, productos regionales, gastronomía casera, música en vivo y juegos recreativos. La propuesta gastronómica incluirá opciones caseras como sopa paraguaya, pizzas, mermeladas, conservas y condimentos elaborados por productores locales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Lavalle.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_general_lavalle/ – www.facebook.com/PrensaGralLavalle

Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.