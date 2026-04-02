Tras semanas de incertidumbre, el 1° de abril de 2026 se firmó el acta oficial de transición operativa de la Línea 148, la cual fue operada por casi tres décadas por El Nuevo Halcón.

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La Secretaría de Transporte de la Nación, la UTA y la empresa La Central de Vicente López S.A. (Misión Buenos Aires) suscribieron un acuerdo para garantizar la continuidad del servicio que une Florencio Varela y San Francisco Solano con Plaza Constitución.

El convenio establece un esquema de transición provisorio que deberá formalizarse mediante un contrato de cesión definitivo en un plazo de 15 días hábiles. Misión Buenos Aires es actualmente operadora de la Línea 129.

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El Nuevo Halcón S.A., que operó la línea durante 28 años, colapsó tras acumular deudas salariales con cerca de 500 trabajadores, incluyendo aguinaldo de diciembre y sueldos de enero y febrero.

Los ramales que cubrirá incluyen los recorridos desde Plaza Constitución hacia Solano, La Capilla, Cementerio y Villa del Plata bajo la fiscalización de la CNRT y el sistema SUBE.

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En cuanto a los trabajadores, el acta firmada establece que la nueva empresa deberá incorporar a todo el personal afectado, respetar la antigüedad laboral y mantener las condiciones del convenio colectivo vigente.