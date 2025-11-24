Fin de semana largo en Mar del Plata: Montenegro dijo que la cantidad de turistas es "récord"
Según informó el Intendente local y las autoridades del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), más de 158.000 turistas desembarcaron en La Feliz para estos días de descanso, superando las expectativas del sector.
"A Mar del Plata vinieron 158 mil turistas durante este fin de semana largo. Es un récord histórico que logramos gracias a la preparación, la previsibilidad, la oferta, las condiciones. Todo para competir. Y ganar”, dijo el Jefe Municipal de General Pueyrredón Guillermo Montenegro en redes sociales.
La cifra del Intendente fue confirmada después por el Emturyc.
LaNoticia1.com ya había anticipado que el arribo de turistas en Mar del Plata podía ser récord. En este sentido, la ocupación hotelera promedio llegó al 75%, una cifra que se sostuvo desde el viernes y que generó satisfacción entre los operadores turísticos.
