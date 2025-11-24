"A Mar del Plata vinieron 158 mil turistas durante este fin de semana largo. Es un récord histórico que logramos gracias a la preparación, la previsibilidad, la oferta, las condiciones. Todo para competir. Y ganar”, dijo el Jefe Municipal de General Pueyrredón Guillermo Montenegro en redes sociales.

Ads

La cifra del Intendente fue confirmada después por el Emturyc.

LaNoticia1.com ya había anticipado que el arribo de turistas en Mar del Plata podía ser récord. En este sentido, la ocupación hotelera promedio llegó al 75%, una cifra que se sostuvo desde el viernes y que generó satisfacción entre los operadores turísticos.

Ads

A Mar del Plata vinieron 158 mil turistas durante este fin de semana largo. Es un récord histórico que logramos gracias a la preparación, la previsibilidad, la oferta, las condiciones. Todo para competir. Y ganar. pic.twitter.com/kl3b4Q8yIe — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) November 23, 2025

Ads