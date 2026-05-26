De acuerdo al informe de CAME, la estadía promedio de este fin de semana largo fue de 2,1 noches, y el gasto promedio diario por turista se ubicó en $112.385, con una mejora real del 18% frente al antecedente comparable de 2023.

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No obstante, el gasto total fue 9,9% menor, explicado principalmente porque aquel fin de semana largo había tenido cuatro días y el de este año contó con un día menos.

El fin de semana tuvo el movimiento suficiente para ubicarse como el tercer feriado más importante de los cinco que hubo en lo que va del año. CAME lo definió como un período “muy tranquilo”, marcado por viajes de cercanía, decisiones de último momento y fuerte peso de la agenda local: celebraciones patrias, fiestas populares, propuestas gastronómicas, eventos culturales y actividades deportivas.

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