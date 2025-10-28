Finalmente Santilli cumplió su promesa de campaña y se cortó el pelo, pero no quedó totalmente pelado
El candidato de La Libertad Avanza se había comprometido a raparse completamente si ganaba los comicios del domingo, aunque no pensaba que tal triunfo pudiera darse. Tras la victoria no tuvo más remedio que cumplimentar lo dicho.
Diego Santilli cumplió -a medias- su promesa de campaña. El Diputado Nacional electo en la Provincia de Buenos Aires en representación La Libertad Avanza accedió a raparse en vivo en el canal de streaming oficialista Carajo, donde había surgido la iniciativa.
Allí se cortó el pelo por un barbero, tal como se había comprometido a hacer en la antesala de las elecciones legislativas si es que lograba un triunfo, como terminó sucediendo.
No obstante, como ya había adelantado anoche, no se peló completamente porque no le iba a “quedar bien”.
Su compromiso estaba ligado a un slogan de campaña, ya que en la boleta libertaria Provincia la imagen principal no era la suya si no la de José Luis Espert y, en ese sentido Santilli había intentado instalar la frase “para votar al colorado marcá al pelado”.
