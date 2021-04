Esta problemática, "que vale también para los niveles nacional y provincial, es muy claro a nivel municipal. En La Matanza, los comerciantes están recibiendo notificaciones de pagos por el período en el cual no se les permitió trabajar durante una cuarentena no inteligente. Otros distritos otorgaron subsidios a sus comercios de cercanía, en el nuestro no", sostuvo Alejandro Finocchiero en el marco de su recorrida.

"Están absolutamente expuestos ante el flagelo de la inseguridad que está alcanzado niveles inéditos. Reciben una carga impositiva con tasas asfixiantes. Compiten con la venta ilegal que se planta en sus puertas y contra comercios sin habilitación sin que las autoridades hagan algo para solucionarlo", agregó.

"Todo esto, sumado a la baja actividad provocada por la caída del consumo de la población configura una tormenta perfecta", continuó el ex Ministro.

"Necesitamos un Estado inteligente. Uno que decida, basado en información confiable, dónde desplegar sus recursos y herramientas. Lo que vemos en la gestión de Espinoza es exactamente al revés. Es muy preocupante porque estas dificultades surgen como un factor común en todos los rubros que contactamos. Lo vemos en gimnasios, en puestos de diarios, en jugueterías, en casas de deportes, gastronomía, indumentaria, calzado. No se trata de un problema puntual, es algo extendido. En La Matanza, los comerciantes están abandonados", concluyó.