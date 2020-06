El municipio encabezado por Guillermo Britos flexibilizó su cuarentena con extensiones en los horarios comerciales y la habilitación de salidas recreativas. La comuna tuvo 4 casos de COVID-19 pero ya se han recuperado y aguardan por 2 sospechosos.

“Acá todos los rubros de los comercios minoristas están abiertos, excepto aquellos que por disposición provincial no pueden abrir como los gimnasios o las distintas actividades cerradas que reúnen personas”, expresó el mandatario de Consenso Federal.

El horario comercial se extendió por cuatro horas más. Será de lunes a sábado entre las 09.00 y las 18.00. “No estamos en una situación normal, no hay mucho dinero para comprar sin embargo algunos comerciantes me dijeron que recuperaron las ventas y otros no, que bajaron al 40%”, explicó el jefe comunal a Radio La Plata (FM90.9).

“Evaluamos el tema sanitario: siempre que siga igual y no se desborde en la calle con todas las actividades permitidas, y se respeten los protocolos podremos continuar con estas actividades. La mayoría de los vecinos cumplió con los protocolos y disposiciones, asique estamos en condiciones hoy de poder ir abriendo la economía”, argumentó Britos.

Las salidas recreativas estarán habilitadas de lunes a sábado entre las 11.00 y las 17.00. Se permiten las caminatas individuales, con 5 metros de distancia y uso de tapabocas.