El municipio encabezado por Guillermo Montenegro continúa con una apertura amplia de su actividad comercial. Ahora autorizó la apertura del mercado comunitario que es cerrado y tiene dos manzanas de extensión. LaNoticia1.com habló con el predio que vuelve a la actividad.

“El mercado es cerrado pero hay varias puertas que están clausuradas. Se entra solo por una y hasta un límite de personas. Hay varios locales que están separados por pasillos de dos metros. También hay una salida exclusiva”, le contaron a LaNoticia1.com desde el predio de venta minorista de todos los rubros

La apertura se autorizó este miércoles y ya hay una fila que supera los 100 metros. “El control de entrada lo hace personal de Prosegur. Tenemos marcado con líneas tanto afuera como en cada local. También un sistema de monitoreo donde vemos cuanta gente va entrado para autorizar una mayor ingreso. Sin barbijo no entran”, afirmaron desde el predio ubicado en Rodríguez Peña 6644.

El Mercado cuenta con almacén, carnicería, fábrica de pastas, veterinaria, peluquerías, farmacia, indumentaria, calzado, computación, entre otros rubros. “El Café que tenemos en el predio no está habilitado para sentarse y los locales de ropa no permiten probarse prendas”, aseguraron a LaNoticia1.com.

Además de la seguridad de Prosegur, hay dos policías controlando los ingresos y egresos. “A veces la gente no respeta. Los de seguridad les piden que cuando viene dos personas juntas no recorran juntos los comercios y después ves que se juntaron. Los chicos no pueden entrar”, aclararon desde el Mercado comunitario.

A partir de hoy, los comercios minoristas de bienes no esenciales que se encuentren en ferias o el mercado comunitario de nuestra ciudad vuelven a la actividad bajo los protocolos dispuestos para su funcionamiento. pic.twitter.com/DfJxk6TNeX — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) June 3, 2020

La experiencia de los mercados populares peruanos que no hay que repetir

Hay que tener en cuenta que los mercado populares en Perú fueron un de los focos de contagios más importantes. Mientras Argentina registra 570 muertos, el país conducido por Vizcarra se acerca a los 5 mil decesos.

“Los peruanos que salieron a hacer compras (o a vender) han ido a mercados muy aglomerados donde no se ha respetado en absoluto la distancia social", dice el investigador principal del centro peruano de investigaciones GRADE, a BBC Mundo.

El caso marplatense pretende no seguir esos pasos y propone un control estricto desde los ingresos con seguridad y monitoreos. La responsabilidad individual y social es necesaria para que las actividad no deban dar marcha atrás.