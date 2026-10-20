Otra vez un escándalo en una comisión de la Cámara de Diputados de la Nación ocurrió este martes a la tarde cuando se enfrentaron a los gritos el diputado Andrés Leone, de La Libertad Avanza, y su par peronista Carlos Castagneto, oriundo de La Plata.

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Ambos quedaron cara a cara mientras se increpaban a centímetros de distancia. Otros legisladores tuvieron que interponerse para que la discusión no pasara a mayores.

El cruce ocurrió durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside ‘Bertie’ Benegas Lynch, en pleno debate del capítulo de Educación del Presupuesto 2027, con el financiamiento universitario sobre la mesa.

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caos en Diputados Castagneto (UP) y Leone (LLA) casi se van a las piñas en medio de la discusión por el financiamiento universitario. el diputado peronista acusó al libertario de haberlo insultado y fue a enfrentarlo. Leone negó esto. Almirón, Ajmechet, Santurio, Finocchiaro, Manrique y Mukdise los frenaron. Después, Bertie Bengas Lynch fue a hablar con ambos. hubo chicanas de los dos lados durante todo el debate en comisión, aplausos irónicos e incluso pedidos para darle un “chirlo” a Paulón. todo esto y más… acá, en el honorable loquero de la Nación. — Victoria (@vickyurruspuru) October 20, 2026

Según se observa en los videos que circularon, Castagneto se acercó a Leone en medio de la tensión. El libertario se defendió de las acusaciones y negó el insulto: “No te puteé”, sostuvo, en referencia a lo que el diputado peronista le recriminaba.

A los gritos, y mientras otros diputados intentaban calmar los ánimos, Castagneto reclamó que se detuviera la discusión: “No se puede así. Si insultan, no se puede”. Según trascendió desde el entorno del legislador peronista, Leone lo habría insultado antes del cruce, algo que el libertario rechazó en plena discusión.

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Castagneto apuntó además contra el comportamiento de los legisladores oficialistas durante la jornada: “A mí no me insulta, primero insultó él. Están comiendo cuando nosotros estamos trabajando. Ellos comiendo y nosotros acá sentaditos como unos giles”. El reproche deja ver el clima con el que se discute un capítulo tan sensible como el de Educación.

El diputado peronista cerró su reclamo con un llamado a las formas: “Acá no se habla así, eh. Enseñale a la gente de tu bloque. Que sean educados”.

De acuerdo a la prensa local, el presidente de la comisión le pidió a Castagneto que volviera a su lugar y este, en cambio, exigió que Leone le pidiera disculpas. La escena terminó desplazando la atención del debate presupuestario, en una reunión dedicada a discutir el capítulo de Educación.