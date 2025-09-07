Francisco Adorni llegó con facturas a votar en La Plata, se quedó sin presidente de mesa y fue repudiado por un médico
El hermano del vocero Manuel Adorni y candidato a diputado por la Octava Sección Electoral enfrentó la primera elección de su vida con una mesa incompleta, tensión con algunos votantes y gestos de humor para pasar la espera en La Plata: "A la tarde voy a escuchar a Cacho Castaña porque me ayuda a relajarme".
Francisco Adorni, actual funcionario del Ministerio de Defensa y hermano del vocero Manuel Adorni, protagonizó un curioso episodio esta mañana en La Plata al llegar a emitir su voto en las elecciones provinciales. El candidato a diputado por la Octava Sección Electoral llevaba facturas para los fiscales y autoridades de mesa, pero se encontró con que su mesa no contaba con presidente de mesa.
Mientras esperaba, un médico y un psicólogo presentes en el lugar lo repudiaron por su presencia, generando un breve momento de tensión, aunque Adorni mantuvo la calma y se mostró relajado. “No hay que responder a eso”, sostuvo ante la prensa.
“Fue muy loco ver mi cara en la boleta, así que bueno, va todo bien por eso. Importante pedir que la gente venga a votar y que lleguen autoridades de mesa”, declaró Adorni, quien agregó que escuchará a Cacho Castaña para sobrellevar la espera y que luego se dirigirá al búnker para seguir los resultados.
El candidato también compartió su entusiasmo por participar en su primera elección: “Muy contento, muy loco todo. Ojalá sea una linda jornada para todos”. La mesa donde le tocaba votar estuvo sin presidente, aunque finalmente aparecieron las autoridades y pudo emitir su sufragio. El resto de las mesas del Colegio Nacional se conformaron sin inconvenientes y la jornada electoral siguió su curso con normalidad.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión