Francisco Adorni, actual funcionario del Ministerio de Defensa y hermano del vocero Manuel Adorni, protagonizó un curioso episodio esta mañana en La Plata al llegar a emitir su voto en las elecciones provinciales. El candidato a diputado por la Octava Sección Electoral llevaba facturas para los fiscales y autoridades de mesa, pero se encontró con que su mesa no contaba con presidente de mesa.

Ads

🗳️ Votó Francisco Adorni: "Ahora le cocinaré unas pastas a mis niños y escucharé Cacho Castaña"



Sumate por @C5N y en https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/tRF7TlSu1k — C5N (@C5N) September 7, 2025

Mientras esperaba, un médico y un psicólogo presentes en el lugar lo repudiaron por su presencia, generando un breve momento de tensión, aunque Adorni mantuvo la calma y se mostró relajado. “No hay que responder a eso”, sostuvo ante la prensa.

En la mesa donde tiene que votar Francisco Adorni todavía no hay presidente de mesa #eleccionespba pic.twitter.com/NE2PywrHJV — Gustavo Sosa (@SosaGustavoD) September 7, 2025

“Fue muy loco ver mi cara en la boleta, así que bueno, va todo bien por eso. Importante pedir que la gente venga a votar y que lleguen autoridades de mesa”, declaró Adorni, quien agregó que escuchará a Cacho Castaña para sobrellevar la espera y que luego se dirigirá al búnker para seguir los resultados.

Ads

El candidato también compartió su entusiasmo por participar en su primera elección: “Muy contento, muy loco todo. Ojalá sea una linda jornada para todos”. La mesa donde le tocaba votar estuvo sin presidente, aunque finalmente aparecieron las autoridades y pudo emitir su sufragio. El resto de las mesas del Colegio Nacional se conformaron sin inconvenientes y la jornada electoral siguió su curso con normalidad.

Puede interesarte

Ads