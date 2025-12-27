Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1 y actual integrante de la escudería Alpine, volvió a elegir la provincia de Buenos Aires para bajar un cambio tras una temporada exigente en Europa. En las últimas horas, su paso por San Andrés de Giles, una ciudad del interior bonaerense de poco más de 26 mil habitantes, sorprendió a vecinos y comerciantes y terminó convirtiéndose en una escena viral.

La visita quedó registrada por el medio local Infociudad, que compartió imágenes del corredor haciendo compras en un supermercado del pueblo y sacándose fotos con vecinos y vecinas que se acercaron a saludarlo. La publicación destacó el clima distendido y la buena predisposición del piloto, que se movió con total naturalidad, lejos del protocolo y los flashes habituales del automovilismo internacional.

El paso por Giles no fue casual. Aníbal Colapinto, padre del piloto, vive en esa ciudad bonaerense, lo que explica la presencia habitual de Franco en el distrito cada vez que regresa al país para descansar y reencontrarse con su familia.

Acompañado por su papá, el corredor recorrió el comercio, charló con la gente y hasta posó para una selfie con el carnicero del lugar. Entre las compras, un detalle no pasó desapercibido: una clásica leche chocolatada, que terminó transformándose en símbolo de una postal tan cotidiana como inesperada para una figura de la Fórmula 1.

Nacido en Pilar, otro distrito del norte bonaerense, Colapinto se encuentra en Argentina para recibir el Año Nuevo y aprovechar unos días de descanso antes de iniciar la preparación para la próxima temporada, en la que Alpine presentará un nuevo auto con el que buscará dar un salto de rendimiento.

La visita de Colapinto se dio en el marco de sus vacaciones en Argentina, antes de retomar la actividad con Alpine. Su paso por San Andrés de Giles volvió a mostrar el vínculo del piloto con el interior de la provincia de Buenos Aires, lejos del ruido de la alta competencia.