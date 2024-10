Franco Colapinto y una histórica carrera en Austin, en el Gran Premio (GP) de Estados Unidos, en la que quedó en décimo lugar. Así, luego de haber largado en la posición 14° sumó una nueva unidad para el campeonato y es la segunda vez que se ubica entre los diez mejores.

Recién en la vuelta 40, el piloto de 21 años entró a boxes y aceleró a fondo en el cierre para ganar posiciones. Salió 12º de los pits , guantó la embestida de Magnussen y luego adelantó a Yuki Tsunoda y a Pierre Gasly para llegar a los puntos.

En relación a la estrategia utilizada en el circuito de Austin, el piloto reconoció que fue arriesgada y reveló: “El equipo no quería largar con goma dura, y yo digo: ‘Dale amigo, dale y larguemos 15, qué vamos a hacer, vamos a poner una goma más dura y un poco más largo, a ver qué pasa’”.

Y agregó, atribuyéndose el logro: “Y no querían y los convencí, así que capaz el año que viene, si no tengo butaca, me hago ingeniero de estrategia, así que vamos a ver”.

“Fue una cosa un poquito arriesgada, pero que salió bien. Creo que porque yo sabía y pensaba que teníamos muy buen ritmo, quería estar un poco más en aire limpio para sentir y para mostrar un poco el ritmo que teníamos y bueno, fue muy bien asique contento”.

Finalmente el pilarense quedó 10°, en tanto que Alex Albon, su compañero de Williams, en el puesto 16°. Charles Leclerc (Ferrari) fue el ganador de la carrera. Carlos Sainz (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completaron el podio.

Cuántos puntos tiene Franco Colapinto en la Fórmula 1

El argentino suma 5 puntos en cuatro carreras disputadas en la F1. El piloto de Williams logró 4 al quedar octavo en el GP de Azerbaiyán y en Estados Unidos agregó una unidad más. En el campeonato de pilotos, el pilarense, con la misma cantidad de puntos que Esteban Ocon (Alpine), se ubica 17°.

¿Cuándo vuelve a correr?

El piloto volverá a subirse a su monoplaza Williams para competir en la Fórmula 1, el próximo fin de semana en la competencia por el Gran Premio de México 2024, que tendrá lugar del 25 al 27 de octubre.

Próximas carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en 2024

México | Autódromo Hermanos Rodríguez: 27 de octubre

Brasil | Interlagos: 3 de noviembre

Las Vegas | Las Vegas: 24 de noviembre

Qatar | Losail: 1 de diciembre

Abu Dhabi | Yas Marina: 8 de diciembre

Resultados de Franco Colapinto en la Fórmula 1 2024