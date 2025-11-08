El argentino Franco Colapinto vivió una jornada difícil en el Gran Premio de Brasil, donde no pudo encontrar el ritmo tras el cambio de chasis en su Alpine. Durante la clasificación en el Autódromo de Interlagos, finalizó en la 18ª posición, lejos de los puestos de vanguardia, y admitió su frustración:

“Me sentí bastante lento con el auto. Fue un día duro para el equipo, pero muy agradecido de que hayan logrado poner el auto en la pista”.

El cambio de estructura se debió al accidente que Colapinto sufrió durante la sprint qualy, cuando marchaba 14° tras una buena largada. Un despiste en la clásica “S de Senna” lo dejó fuera de carrera, en medio de una seguidilla de incidentes que también afectaron a Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hulkenberg (Sauber).

“El auto se sintió raro después del cambio”

Tras el golpe, el A525 del argentino fue reparado a contrarreloj. El trabajo del equipo permitió que Colapinto saliera a pista para la clasificación, aunque sin el rendimiento esperado. Su mejor vuelta fue de 1:10.632, que solo le permitió superar a Gabriel Bortoleto (sin participación tras su choque en la Sprint) y a Yuki Tsunoda.

“Después del cambio de chasis, el auto entero se sintió medio raro. Íbamos muy lento y no tenía el ritmo que necesitaba”, explicó el piloto de 22 años, oriundo de Pilar.

Mientras tanto, su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo un desempeño mucho más sólido: fue noveno en la clasificación, después de haber sumado un punto al quedar octavo en la Sprint.

Verstappen y Hamilton, las sorpresas del día

Más allá del mal día de Colapinto, las grandes sorpresas en Interlagos las dieron Max Verstappen y Lewis Hamilton. El neerlandés tuvo problemas con su Red Bull y largará 16°, comprometiendo su pelea por el campeonato, mientras que el británico quedó eliminado en Q2 y partirá desde el puesto 13.

En la punta, Lando Norris se quedó con la pole position con un registro de 1:09.511, seguido por Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc y Oscar Piastri.

Cuándo y cómo ver la carrera del GP de Brasil 2025

La carrera principal del Gran Premio de Brasil se disputará este domingo a las 14 (hora argentina) y tendrá 71 vueltas en el Autódromo José Carlos Pace. Será la oportunidad de Colapinto para intentar recuperar posiciones y cerrar el fin de semana con mejores sensaciones.