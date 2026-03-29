El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 16 en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, en una carrera condicionada por la aparición del Safety Car que volvió a afectar su estrategia. La competencia, disputada en el circuito de Suzuka, tuvo como ganador al italiano Andrea Kimi Antonelli, quien además se convirtió en el líder más joven en la historia del campeonato.

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Colapinto había mostrado un buen ritmo en el inicio, logrando avanzar posiciones en las primeras vueltas. Superó al brasileño Gabriel Bortoleto y llegó a ubicarse cerca del lote que peleaba por los puntos. Sin embargo, tras su paso por boxes, el desarrollo de la carrera cambió de manera abrupta.

El punto de quiebre fue el fuerte accidente protagonizado por Oliver Bearman, que obligó a la salida del auto de seguridad. Esa neutralización lo dejó sin margen para recuperar terreno, relegándolo definitivamente en el clasificador.

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En contraste, su compañero en Alpine, Pierre Gasly, consiguió un sólido séptimo puesto y sumó puntos importantes para el equipo. Incluso logró sostenerse durante varias vueltas ante la presión de Max Verstappen, uno de los referentes de la categoría.

Flavio Briatore analizó la carrera de Franco Colapinto en Japón.

El análisis de Alpine y la advertencia de Briatore

Tras la carrera, el asesor deportivo de Alpine, Flavio Briatore, hizo un balance positivo general, aunque fue claro respecto al rendimiento del argentino. Remarcó que la clasificación del sábado fue determinante y que eso condicionó toda su carrera del domingo.

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“Para Franco, el resultado del sábado fue un factor limitante”, explicó, y agregó que el objetivo inmediato es “ponerse en una mejor posición para competir”. En ese sentido, dejó en claro que largar más adelante será clave para evitar depender de situaciones externas como el Safety Car.

La autocrítica de Colapinto y lo que viene

Luego de la carrera, Colapinto utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje con tono autocrítico pero optimista. Primero se refirió al accidente de Bearman —del que salió ileso— y luego puso el foco en el futuro.

“Tenemos un mes para reveer todo y entender qué pasó este fin de semana. Mucho por trabajar para volver a estar competitivos”, expresó el piloto argentino, dejando en claro que el objetivo es mejorar el rendimiento en clasificación.

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También agradeció el apoyo de los fanáticos argentinos que estuvieron presentes en Japón, un dato que refleja su creciente impacto dentro de la categoría.

Ahora, la Fórmula 1 entrará en un receso durante abril debido a la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. La próxima competencia será el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo en Estados Unidos.

Allí, Colapinto buscará dar un salto de calidad y meterse definitivamente en la pelea por los puntos, en una temporada donde cada detalle puede marcar la diferencia