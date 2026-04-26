Este domingo 26 de abril, Franco Colapinto será el protagonista de un evento histórico en Buenos Aires: el Road Show que marcará el regreso de un monoplaza de Fórmula 1 a las calles porteñas después de 14 años. La exhibición se realizará en el barrio de Palermo y contará con acceso gratuito en sectores habilitados, además de una propuesta que combina deporte, espectáculo y actividades para el público.

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El circuito callejero tendrá una extensión de aproximadamente dos kilómetros y estará trazado sobre avenidas clave como Libertador y Sarmiento, en las inmediaciones del Monumento a los Españoles. Allí, Colapinto realizará distintas salidas a pista con un Lotus E20 de 2012, equipado con motor Renault V8, y también protagonizará una exhibición especial con una réplica de la histórica “Flecha de Plata” asociada a Juan Manuel Fangio.

La jornada comenzará temprano, con apertura de accesos desde las 8.30, y se extenderá durante toda la tarde. Además de la actividad en pista, el evento incluirá shows musicales, entrevistas en vivo y transmisión en pantallas gigantes distribuidas en distintos puntos del predio.

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Horarios clave del Road Show

08:30 → Apertura de accesos y Fan Zone

→ Apertura de accesos y Fan Zone 11:25 → Entrevista a Colapinto

→ Entrevista a Colapinto 11:50 → Show de Soledad Pastorutti

→ Show de Soledad Pastorutti 12:45 → Primera salida con el Lotus E20

→ Primera salida con el Lotus E20 13:55 → Show de Luck Ra

→ Show de Luck Ra 14:30 → Exhibición con la “Flecha de Plata” de Fangio

→ Exhibición con la “Flecha de Plata” de Fangio 15:15 → Segunda salida con el Lotus E20

→ Segunda salida con el Lotus E20 15:55 → Recorrido final en bus descapotable

El evento también podrá seguirse en vivo a través de ESPN y por streaming en Disney+, lo que permitirá ampliar el alcance de una jornada que se espera multitudinaria.

En cuanto al acceso, la organización dispuso sectores gratuitos en espacios como Plaza Sicilia y Plaza Seeber, con ingresos por distintos puntos de Palermo. Allí habrá escenarios, DJs, propuestas culturales y pantallas gigantes para seguir cada momento de la exhibición desde diferentes ángulos.

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Uno de los aspectos organizativos centrales será el sistema de consumo dentro del predio, que funcionará bajo modalidad 100% cashless. Los asistentes deberán utilizar una pulsera como único medio de pago para alimentos y bebidas. Para evitar demoras, la organización recomienda realizar la carga de saldo de manera anticipada a través del enlace oficial de Cargar saldo cashless, mientras que también habrá puntos habilitados en el lugar para hacerlo de forma presencial. El dinero no utilizado podrá recuperarse luego mediante un formulario online.

Más allá del espectáculo, el Road Show tiene un fuerte valor simbólico. Colapinto, oriundo de Pilar y una de las principales figuras del automovilismo argentino en la actualidad, atraviesa un momento clave en su carrera internacional y será el eje de una jornada que busca también mostrar el potencial del país para volver a recibir a la Fórmula 1.

En la previa, el piloto se refirió a esa posibilidad y destacó las obras en el autódromo porteño: “Lo veo muy bien, están rehaciendo toda la pista y es una obra muy grande que era necesaria para que vuelva la Fórmula 1 al país”. En la misma línea, expresó: “Correr el Gran Premio de Argentina es una de las cosas que más quiero en esta vida”.

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También remarcó el significado personal de presentarse ante el público local: “Volver a la Argentina siempre es especial, me recarga y me hace volver a poner los pies en la tierra”, aseguró, en un evento que promete convocar a miles de personas en la Ciudad.