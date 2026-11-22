La campaña de Franco Flexas para instalar su precandidatura a gobernador bonaerense de cara a 2027 comienza a sumar convocatorias partidarias en el territorio. El dirigente radical cumple este domingo su sexta jornada de caminata desde Los Toldos hacia La Plata, en una travesía de más de 350 kilómetros que busca llevar su propuesta política a distintas localidades de la provincia.

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El recorrido, iniciado el martes 17 de noviembre bajo la consigna “VOY”, ya atravesó San Emilio, Máximo Fernández, Bragado y Alberti. Durante este fin de semana, Flexas transita el tramo entre Benítez y Chivilcoy, por caminos vinculados a la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 44.

En las últimas horas, la iniciativa recibió convocatorias para sumarse por parte del Comité Radical de Chivilcoy y de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) de Mercedes, dos señales de acompañamiento que comienzan a aparecer mientras el intendente en uso de licencia avanza hacia la capital provincial.

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El recorrido se acerca a la Séptima Sección

La hoja de ruta prevista para los próximos días llevará a Flexas hacia La Rica y posteriormente a localidades de la región, en un trayecto que bordeará la zona de influencia de 25 de Mayo y la Séptima Sección Electoral.

Para el viernes 27 y sábado 28 están previstas paradas en Ernestina, Elvira y Carboni, sobre la Ruta Provincial 40, en el área que conecta los partidos de 25 de Mayo, Navarro y Lobos.

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Luego, el itinerario contempla continuar hacia Navarro o Lobos, con posibles desvíos por 25 de Mayo y Roque Pérez, antes de encarar el tramo final por Cañuelas, San Vicente y Brandsen. La llegada a La Plata está prevista alrededor del 9 de diciembre, tras aproximadamente 22 días de recorrido.

Sin embargo, por el momento, la convocatoria política no tiene la misma repercusión en todos los distritos que atraviesa. En 25 de Mayo, Bragado y Alberti no se registraron, hasta ahora, pronunciamientos oficiales de intendentes ni de las conducciones radicales locales, de acuerdo con la información publicada por Diario Conurbano.

Las definiciones de Flexas para 2027

Durante las primeras jornadas de la caminata, Flexas también dejó planteados algunos de los temas que pretende instalar en la discusión electoral bonaerense. Entre ellos, el desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de las nacionales, la continuidad de las PASO y la implementación de la Boleta Única de Papel en la provincia.

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El intendente, que integra los espacios internos Construir Buenos Aires y Protagonismo Radical, sostiene además que la UCR debe volver a presentar un candidato propio a la Gobernación, después de dos décadas sin competir con un postulante partidario para ese cargo.

En ese escenario, la caminata funciona como una primera etapa de posicionamiento político y territorial. Flexas busca llegar a La Plata con una agenda construida durante el recorrido y, al mismo tiempo, empezar a medir el acompañamiento que puede reunir dentro del radicalismo bonaerense, en un camino que todavía tiene varias semanas por delante.