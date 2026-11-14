Como había adelantado meses atrás en una entrevista con LANOTICIA1.COM, el intendente de Viamonte, Franco Flexas, confirmó su decisión de competir por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires y suceder a Axel Kicillof en 2027. Desde el próximo martes comenzará una iniciativa desde Los Toldos hasta La Plata.

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Flexas, de la Unión Cívica Radical, indicó que comenzará a recorrer el territorio bonaerense en un trayecto de más de 350 kilómetros, desde Los Toldos hasta La Plata, con el objetivo de tomar contacto directo con vecinos de distintas localidades.

El dirigente radical realizó el anuncio a través de sus redes sociales, donde publicó un video en el que explicó los motivos de su postulación y reivindicó su experiencia al frente del municipio de la cuarta sección electoral el cual gobierna desde 2015.

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Según anticipó, la actividad comenzará el martes 17 de noviembre y demandará aproximadamente 22 días. Bajo la consigna "VOY", Flexas planteó que pretende desarrollar una campaña diferente, con paradas en distintas localidades, encuentros informales y conversaciones con vecinos para conocer de primera mano las problemáticas y experiencias de cada lugar.

"Siempre pensé que a la Provincia hay que gobernarla como se gobierna un pueblo: cerca de la gente", expresó en su publicación. También invitó a quienes quieran participar a contactarlo si pasa por sus ciudades o pueblos.

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Flexas transita actualmente el cierre de su tercer mandato y decidió dar el paso hacia la competencia provincial. Frente a quienes puedan cuestionar que un jefe comunal de una localidad pequeña aspire a gobernar el distrito más grande del país, sostuvo que justamente esa experiencia es la que considera necesaria para conducir la Provincia. "Lo que la Provincia necesita es justamente a alguien que venga de un lugar como este", afirmó.

"La provincia de Buenos Aires no es una gran ciudad. Son cientos de pueblos como Los Toldos", señaló, al defender un mayor protagonismo del interior en las decisiones provinciales.

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