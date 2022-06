El expresidente Mauricio Macri calificó a Hipólito Yrigoyen como el primer "populista" de la Argentina, y se ganó un fuerte repudio de todo el sector radical. En la provincia de Buenos Aires, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, fue uno de los que salió al cruce.

Flexas cuestionó al ex mandatario nacional por sus dichos respecto al referente radical y expresó que "como él pide respeto hacia su figura, debería haberlo también hacia los demás". Y disparó: "Le vamos a marcar los puntos a Macri y a cualquiera que desconozca la realidad del partido".

En declaraciones a FM 90.9 Radio La Plata, el jefe comunal de Juntos cuestionó la capacidad crítica y analítica de Macri. "Me preocupa que no diferencie el contexto de hace cien años con el de hoy. No lo veo a Macri siendo un jugador de ajedrez político. El no analiza nada", disparó.

No conforme con ello, Flexas agregó: "La política no somos las personas, con ideas; Yrigoyen y nosotros representamos ideas, las personas pasan. Macri también pasa". Por último, el alcalde radical señaló que durante su presidencia, Macri dejó sin contacto a la UCR y la "despreció".