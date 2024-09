Eduardo Feimann estalló en vivo tras enterarse de un video fake de la nena gaseada frente al Congreso en el marco de la represión policial el día de la sesión en la que se ratificó el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria. En su programa de La Nación+ pidió la cabeza de la ministra de Seguridad y Patricia Bullrich lo llamó y cruzó fuertemente en el aire del ciclo televisivo.

“El jefe de la Policía Federal que estaba a cargo del operativo junto con la ministra y la vos te crees que el jefe de la policía se va a mandar solo, igualmente lo quiero afuera al jefe de la Policía Federal y espero que el Presidente de la República también hecha la ministra Patricia Bullrich, a la viceministra y también que vuele por los aires, el el señor vocero del ministerio”, expresó el periodista.

Y continuó: “A mí no me van a encharcar. Porque son unos mentirosos, unos mentirosos unos crápulas, no, no se juega ni con nosotros ni tampoco con la niña, porque la niña terminó siendo atacada por la propia policía. No nos van a usar para hacer una operación burda, asquerosa, de fake news”.

Bullrich y su segunda, Alejandra Monteoliva, afirmaron que habían sido los manifestantes los que tiraron gas lacrimógeno a la niña de nueve años, pero este jueves se divulgó un video que muestra que es un policía el que rocía con gas pimienta a la niña que estaba en el piso junto a su madre, en medio de la represión.

Apenas tuvo aire, Bullrich declaró: “En primer lugar el Ministerio de Seguridad de la Nación no envió ningún vídeo a nadie, el tweet que yo mandé lo que hace es describir una situación respecto a la irresponsabilidad de la madre y de ninguna manera. Nosotros hicimos ningún tipo de operación. Yo me enteré del video por La Nación”.

Luego, defendió a su vocero: “Le puedo mostrar el celular de Cortés donde lo único que dice es que nunca mandamos ese video. No voy a aceptar de ninguna manera que digan que somos mentirosos, estuvimos frente a una situación de violencia, de tensión”, respondió Bullrich sobre lo que pasó afuera del Congreso.

“Si realmente hubo un video que mandó el jefe de la policía voy a hablar con él. Porque no puede mandar un video sin aval del ministerio y comete una falta, queriendo tapar la realidad. La realidad no es un policía tirándole a una nena. Es un momento de tensión que seguramente ni la vieron", aseguró la ministra.

Y sentenció: "Aunque usted le pida la renuncia a Milei, no me importa. Pida la renuncia. Estamos bajo fuego en cada una de las manifestaciones y ellos se pusieron violentos y nos quieren dar vuelta la cosa. Nadie le quiso tirar a una nena”.

Feimann concluyó su progama aclarando: “A nosotros la Policía Federal nos manda el video. Hoy se conoció el verdadero video, donde se ve a la madre con la nena y a un agente que la gasea. Yo quiero dejar en claro lo siguiente: banco el protocolo antipiquetes, es lo que tiene que ocurrir".